¿Llevar un burro al trabajo? La oficina de esta compañía de cuidado de la piel es una granja para animales de granero rescatados

Levanta la vista del escritorio de tu oficina y hay un cordero brincando en un pañal... Eh, ¿estás soñando? No si trabajas en FarmHouse Fresh . La compañía multinacional de productos botánicos para el cuidado de la piel, que se lanzó hace 17 años desde el fregadero de la cocina de Shannon McLinden (donde hizo su primer exfoliante para pies), obtuvo $40 millones en ventas minoristas el año pasado con productos en miles de spas, salones y hoteles turísticos. Pero el personal está igualmente inspirado por "colegas" como Flower (así se llama el cordero), a quien los empleados han estado alimentando con biberón después de que su madre lo rechazó.

FarmHouse Fresh originalmente no tenía la intención de administrar una granja real. Pero eso cambió hace 10 años, cuando McLinden y su cuñada Delia McLinden, quien se desempeña como vicepresidenta de ventas y desarrollo comercial, participaron en una práctica común: enviaron obsequios a sus principales clientes para las fiestas. “Gastamos $19,000 en el postre”, dice Shannon, “y pensamos: ¿Qué estamos haciendo? En el futuro, los McLinden decidieron usar sus recursos de manera más significativa, rescatando animales de granja maltratados y abandonados. Hoy, el 10 % de las ganancias se destinan a esa misión, y las ovejas, los burros, los caballos y las cabras están allí (cuando no están en la oficina) en un santuario de 10 acres que rodea la sede de McKinney, TX, que también tiene una prueba spa e invernadero al aire libre. “Puedes competir en un nivel muy alto como lo hacemos nosotros”, dice Shannon, “y aún así dar ese paso adicional de cambiar el mundo de alguna manera”. Los empleados lo sienten. Saben que cuanto más trabajan, más flores pueden salvar. Y no hay nada como un buen morro de cordero.

Relacionado: estos amigos se conocieron en un crucero y se unieron por su amor por los perros, que convirtieron en un negocio de $ 378 millones al año

Holly Wydra / directora de compromiso de tratamiento

“Déjenme ser claro: nuestro equipo trabaja extremadamente duro. Pero tenemos muchas oportunidades para detenernos y reírnos juntos por algo que hace uno de nuestros rescates peludos. Y cuando estás tratando de cumplir con los plazos o lidiando con un problema de inventario, no puedes resistir una sonrisa cuando miras por la ventana y ves a los burros jugando al fútbol”.

Ana Victoria Aguirre / diseñadora gráfica

“Cada vez que tengo un obstáculo creativo, saco a mi cachorrita Cleo, y solo ver a los animales me relaja. Estoy como, Maldición, estás haciendo todo esto. La misión es tan tangible y literalmente una caminata de cinco minutos afuera. Cambia instantáneamente tu estado de ánimo”.

Relacionado: Cómo hacer que la retribución sea parte del ADN de su marca

Wendelin Gallagher / vicepresidente de operaciones

“He estado con Shannon durante casi 14 años. Al principio, trabajábamos en su sala de estar y todavía se siente más como una familia que como un lugar de trabajo. Todos votamos sobre nuevos aromas, tenemos voz en el diseño y probamos productos, por lo que tienes un sentido de propiedad y los productos no son solo algo que estamos vendiendo”.

Himesh Holkar / analista de la cadena de suministro

“Recuerdo estar en una reunión de Zoom en la sala de conferencias. Podías escuchar a Flower hacer ruidosamente, baa. Tuvimos que explicar a las otras personas en la llamada qué era el ruido. ¡Se sorprendieron de que tuviéramos un cordero bebé con un pañal corriendo! Honestamente, si tengo que trabajar desde casa, extraño la oficina”.

Relacionado: Cree sustentabilidad alrededor de su gente, no solo de su oficina

Olivia Johnson / videógrafa

“Empecé en septiembre. Cuando entré, estaba como, ¿Esto es una oficina? Pero sí, tiene tableros de humor para mantenernos inspirados, plantas y vegetación en todas partes, baños súper lindos con temas de conejitos e incluso se permiten perros. Cada mueble y cada detalle son únicos. Definitivamente uso los animales para refrescarme. Especialmente cuando empiezo

cuestionarme a mí mismo o meterme en mi propia cabeza, es realmente útil ir a la granja”.

Elise Khan / gerente del santuario / especialista en cuidado de animales

“Creo que existe un estigma sobre el cuidado personal de que puede ser indulgente. Pero nuestros animales nunca fueron priorizados, y mucho menos se les permitió disfrutar. Cuando llega uno, le damos un capricho, le hablamos, le tenemos paciencia y celebramos cada momento de mejora. Creo que así es exactamente como debería ser el autocuidado”.

Crédito de la imagen: todas las fotografías de Peyton Fulford