Lo que necesita saber sobre el papel de Ethereum en la Web 3.0 y el metaverso

Parece que en 2022 no se puede escapar del “metaverso”. Desde Facebook hasta Microsoft, aparentemente todas las empresas tecnológicas centralizadas se están subiendo al carro de esta emergente realidad virtual. Sin embargo, para los puristas, el metaverso promete un mundo virtual descentralizado, cohesivo y persistente que amalgama varios verticales, incluidos los juegos, las finanzas y las redes sociales bajo un paraguas singular y componible.

Si bien esta es ciertamente una gran visión, actualmente no existe una infraestructura, centralizada o descentralizada, que pueda albergar adecuadamente la suma de todos los procesos necesarios para formarla. Sin embargo, con sus especificaciones de alta seguridad y su sólida base de desarrolladores, Ethereum, una cadena de bloques descentralizada y de código abierto, completa con la funcionalidad de contrato inteligente, representa el competidor más fuerte para construir el metaverso. Lanzado por primera vez en 2015, fue "lanzado estable" a fines del verano de 2021.

La "computadora mundial" ya alberga la gran mayoría de los protocolos descentralizados y encarna el tipo de estructura necesaria para la descentralización y la auto-soberanía del usuario.

Sin embargo, para complicar las cosas, están los contendientes centralizados que compiten por el control del futuro panorama del metaverso, el más destacado quizás sea el pivote Meta de Facebook, un movimiento que amenaza la transparencia y la autonomía que los usuarios quieren para esta reinvención de Internet.

Afortunadamente, las redes blockchain de capa 2 ofrecen una solución. Trabajando junto con Ethereum, estas soluciones de escalado están preparadas para crear un medio global viable que se acerca más al ideal previsto por los defensores del metaverso y mucho menos distópico que el que ofrecen los titulares de la gran tecnología.

Relacionado: 6 formas de preparar su pequeña empresa para el metaverso

Ethereum y el metaverso

En el concepto por excelencia del metaverso, cualquier persona podrá transferir datos y valor sin problemas a través de cualquier plataforma de forma segura y transparente. Gran parte de esta visión ya se está construyendo en plataformas como Ethereum. Pero hay un problema: actualmente, Ethereum no puede escalar para satisfacer las demandas de un metaverso global, al menos no todavía. Según las estimaciones actuales, solo puede procesar 30 transacciones por segundo (TPS). Con el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y el actual frenesí de tokens no fungibles (NFT), este rendimiento lento ha causado una congestión significativa de la red y tarifas de gas prohibitivamente altas.

Afortunadamente, proyectos como Polygon , Arbitrum y Optimism están trabajando para proporcionar capas de transacciones más rápidas y económicas para Ethereum, al mismo tiempo que aprovechan la seguridad y la solidez de la capa base. Todas estas soluciones pueden admitir transacciones entre cadenas y compatibilidad completa con Ethereum Virtual Machine (EVM), no solo brindando soporte de carga para Ethereum, sino también abriendo caminos para la interoperabilidad. Con soporte para ZK-rollups compatibles con EVM, una solución descrita por el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, como un "juego final" plausible para el escalado de Ethereum , las cifras de transacciones se expandirán exponencialmente.

Intentando hacer realidad este final del juego, Polygon ha comprometido $ 1 mil millones para varios esfuerzos de escalamiento relacionados con ZK, incluidos Polygon Zero, Nightfall, Hermes y Miden, todos los cuales trabajan para aligerar la carga de Ethereum procesando múltiples transferencias fuera de la cadena principal y generando pruebas para autenticar los datos de la transacción.

La compatibilidad con EVM es fundamental para estas soluciones de escalado, ya que garantiza que los desarrolladores puedan migrar fácilmente los proyectos existentes sin necesidad de volver a escribir el código. Esta es solo una de las razones por las que más de 1000 Dapps , incluidos los bluechips de DeFi como Sushiswap, Curve, Aave, Balancer y Kyber, ya están implementados en la cadena Polygon.

Relacionado: Se necesita un pueblo: cómo Blockchain, Crypto y NFT garantizan la confianza digital

Adoptando un enfoque similar, Arbitrum aprovecha los resúmenes optimistas, que, de forma similar a los resúmenes ZK, autentican los datos de las transacciones pero sin generar pruebas. Debido a su simplicidad y facilidad de implementación, los paquetes acumulativos optimistas ofrecen una solución confiable a corto plazo, pero no logran igualar la longevidad de los paquetes acumulativos ZK y su mayor finalidad y seguridad sólida.

Estas soluciones de capa 2 también actúan como un puente entre Ethereum y otras cadenas, mejorando todas las redes conectadas y permitiendo que la liquidez pase entre las cadenas de bloques. Por ejemplo, recientemente se lanzó un puente de cadena cruzada a la red de almacenamiento descentralizado, Filecoin, que mejora aún más la conectividad y ayuda al desarrollo del metaverso entre Ethereum y sus cadenas laterales.

Los proyectos que ya están construyendo el metaverso.

La tecnología Layer-2 prepara el escenario para un metaverso seguro, funcional y accesible. Y esto no es solo teórico: ya, innumerables proyectos y empresas están comenzando a recurrir a Ethereum y sus soluciones de capa 2 para dar forma a sus maquinaciones de metaverso.

Tome " La caja de arena " como ejemplo. Esta plataforma de realidad virtual de código abierto es un mundo 3D vibrante y activo impulsado por Ethereum que ya está utilizando Polygon para mejorar las velocidades de transacción y reducir las tarifas de gasolina. Esto ayuda a los usuarios de este mundo a crear juegos, arte, casas, incluso casinos, todo respaldado por criptomonedas y NFT.

Relacionado: Inside Ethereum's Internet of Blockchains

Polygon tampoco está solo; sidechains como Arbitrum ya han visto la migración desde las plataformas DeFi basadas en Ethereum más populares como Sushiswap, 1Inch y Aave. Incluso ha habido atención por parte de desarrolladores de juegos establecidos como Ubisoft, Zynga y Atari, todos los cuales están ansiosos por ser pioneros en las ofertas de metaverso pero entienden la importancia de escalar Ethereum primero.

Afortunadamente para ellos, Ethereum y sus soluciones de capa 2 están convirtiendo rápidamente el metaverso en una realidad.