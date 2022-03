La mayoría de las personas en realidad nunca leen los términos y condiciones, pero es un riesgo de datos importante

A menos que se indique lo contrario, las cifras y otras estadísticas de la industria financiera se obtuvieron de la Encuesta de consumidores sobre privacidad de datos y uso de aplicaciones financieras de The Clearing House de 2021 .

Principalmente debido a la pandemia de Covid-19, 2021 fue testigo de cambios significativos en casi todas las industrias del mundo. Entre los requisitos de cuarentena que obligan a las soluciones de trabajo desde el hogar y las actividades en persona que ya no están disponibles, los desarrollos del año pasado impactaron la vida de todos de una forma u otra. En la industria financiera, las soluciones fintech y las aplicaciones financieras provocaron sus propias disrupciones radicales. Pero, ¿cuál será el significado duradero del auge de las soluciones fintech y las aplicaciones financieras? ¿Comprenden los consumidores los impactos de estas nuevas tecnologías?

Crecimiento reciente excepcional de las aplicaciones financieras

Si bien el uso de aplicaciones fintech ya estaba aumentando antes de la época de los bloqueos y otras restricciones, sin duda aceleraron su crecimiento. Desde el inicio de la pandemia, uno de cada tres usuarios aumentó el uso de dichas aplicaciones, y el número total de personas que las utilizan creció un 31 %.

Esta expansión se vio en casi todas las aplicaciones en 2021, pero las más nuevas fueron las que más vieron. CashApp experimentó el mayor crecimiento, con un aumento del 17% en el uso, mientras que solo dos, Paypal y Mint, experimentaron una disminución (estas también son las aplicaciones fintech más antiguas, con Paypal a partir de 1998, Mint en 2006).

Aumento de la frecuencia de violaciones de datos

Además del aumento en el uso de aplicaciones financieras, las violaciones de datos se han vuelto más comunes, con un aumento del 38 % solo en el segundo trimestre de 2021, y el problema muestra todos los signos de empeoramiento. Para fin de año, se espera que las infracciones en las aplicaciones financieras alcancen un máximo histórico.

Según un informe de Intertrust, el 77 % de las aplicaciones financieras contienen al menos una vulnerabilidad grave que los ciberdelincuentes pueden explotar. Esta falta general de seguridad en toda la industria es preocupante, por decir lo menos. Cada una de estas aplicaciones fintech almacena datos confidenciales sobre sus usuarios, lo que hace que este tipo de infracciones sea un riesgo significativo.

Desconexión del conocimiento entre los usuarios

A pesar de la creciente amenaza de filtraciones de datos al usar aplicaciones financieras, los consumidores aún no saben quién puede acceder a sus datos financieros cuando se registran en ellas, y en un grado alarmante. No menos del 73 % de los usuarios ni siquiera saben que estas aplicaciones tienen acceso al nombre de usuario y la contraseña de su cuenta bancaria; sin embargo, ese mismo porcentaje de usuarios confía en que su información en ellas es privada y segura. Esto marca una clara desconexión entre lo que los consumidores creen que saben y lo que realmente saben; la expectativa es que las aplicaciones fintech ofrezcan seguridad y permanezcan transparentes sobre los datos que recopilan, pero en realidad este no es el caso.

La mayoría de estas aplicaciones se quedan cortas en el cumplimiento de tres expectativas clave de los consumidores; transparencia, privacidad de datos y control del consumidor. Cada uno de estos gira en torno a qué aplicaciones de datos recopilan sobre los consumidores y cómo se almacenan y utilizan esos datos. En cambio, los consumidores casi no tienen control sobre los datos recopilados, para qué se utilizan e incluso sobre qué información se recopila. Tales demandas no deberían ser poco realistas, ya que se derivan de las mismas expectativas establecidas por los bancos tradicionales. (Después de todo, los más de 60 millones de clientes de Paypal le dan una huella mucho más grande que la mayoría de los bancos). Dado el impacto de estas empresas de tecnología financiera, los consumidores deben comprender mejor cómo funcionan estas aplicaciones y obtienen ganancias.

Los agregadores de datos son en gran parte desconocidos

Los consumidores desconocen casi por completo la naturaleza y la función de los agregadores de datos de las aplicaciones financieras: el 80% de ellos no sabe que estas aplicaciones utilizan proveedores externos para recopilar y almacenar los datos financieros de los usuarios, y aún menos saben que estos agregadores pueden vender sus datos para una variedad de propósitos. Y el alcance de estas instituciones es asombroso: solo un agregador de datos almacena datos bancarios del 25% de las cuentas bancarias de EE. UU., lo que significa que tiene datos sobre más cuentas de EE. UU. que los dos principales bancos de EE. UU. combinados. Incluso con esta enorme cantidad de datos de consumidores almacenados por un solo agregador de datos, los consumidores no tienen absolutamente ninguna relación con ellos, y la mayoría ni siquiera es consciente de su existencia.

De dónde provienen estas desconexiones

Dada la gravedad de la disparidad entre lo que los consumidores creen que saben sobre las aplicaciones financieras y lo que realmente saben, es vital buscar tanto la causa como la cura. Un problema potencial podría ser que el 77% de los consumidores admitan que no leen los términos y condiciones de las aplicaciones que usan. Si lo hubieran hecho, podrían comprender mejor qué datos se recopilan y almacenan, así como también cómo se utilizan. Un aspecto clave aquí es que dichos términos y condiciones deben ser realmente comprensibles. En realidad, la mayoría de los usuarios que hacen el trabajo de leerlos aún no obtienen un conocimiento práctico... esencialmente no son capaces de digerir la jerga legal.

En toda la industria fintech, parece haber una gran desconexión entre lo que los consumidores creen que saben sobre las aplicaciones que usan y la realidad de esas aplicaciones. La mayoría de los consumidores no entienden qué datos financieros se recopilan, cómo se recopilan y para qué se utilizan, a pesar de que confían en que sus datos permanecen privados y seguros. Hacia dónde nos lleva esta falta de comprensión sigue siendo un misterio, pero parece haber una clara falta de transparencia dentro de la industria y una clara necesidad de abordarla.