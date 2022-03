'Don't Get McShammed': Jack in the Box lanza una campaña salvaje contra las máquinas de helados de McDonald's

Todos hemos estado allí antes.

Sorbis | Shutterstock

Hay muchos menos sentimientos peores que ir hasta McDonald's solo para descubrir que el McFlurry o el cono de helado que ansiabas no pueden ser tuyos porque las máquinas de helados están rotas.

Lo que comenzó como una broma y algo así como un mito urbano (es decir, las máquinas de helados aparentemente siempre están rotas) rápidamente ganó terreno en la corriente principal, con un cliente descontento que incluso llegó a crear un rastreador de máquina de helados roto. en línea acertadamente llamado McBroken.com

Ahora, la famosa cadena rival Jack in the Box busca capitalizar tanto el rastreador como la falta de confiabilidad de las máquinas de helados en Golden Arches al hacerse cargo de McBroken.com por el resto de marzo.

El nuevo mapa de marzo no solo mostrará qué ubicaciones de McDonald's tienen máquinas de helado en funcionamiento y no, sino que también señalará a los clientes la dirección del Jack in the Box más cercano al etiquetar cada ubicación en el mapa.

A principios de este mes, McDonald's volvió a traer su amado Shamrock Shake, un brebaje verde con sabor a menta que aparece y desaparece todos los años alrededor del Día de San Patricio.

Según los datos de McBroken.com , un 10% de las máquinas de helados de McDonald's en el país han estado inactivas desde que se reintrodujo el batido a los clientes el 21 de febrero de este año.

En un esfuerzo por sacar provecho de los clientes golosos, la adquisición de Jack in the Box también servirá para promocionar el nuevo batido de menta con galletas Oreo de la cadena, que compite directamente con el famoso batido Shamrock.

"Aunque somos pequeños... nuestras máquinas funcionan", dijo Jack in the Box en un comunicado.

La campaña llega en un momento polémico para McDonald's con respecto a sus máquinas de helados, ya que el titán de la comida rápida acaba de ser criticado con una enorme demanda de $ 900 millones por parte de la empresa emergente Kytch.

La compañía, que creó un dispositivo destinado a reparar las máquinas rotas de McDonald's, se puso en contacto con McDonald's en 2020 cuando la cadena de comida rápida pidió a los franquiciados que retiraran el dispositivo de todas las máquinas, ya que había afirmaciones de que podrían ocurrir "lesiones humanas graves". resultado de usar el producto.

“Han empañado nuestro nombre. Asustaron a nuestros clientes y arruinaron nuestro negocio”, dijo Melissa Nelson, cofundadora de Kytch, en un comunicado a Wired . “Eran anticompetitivos. Mintieron sobre un producto que dijeron que sería lanzado. McDonald's tenía todas las razones para saber que Kytch estaba a salvo y no tenía ningún problema. No era peligroso, como decían. Y entonces los estamos demandando”.

