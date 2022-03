Cómo usé una lista de correo y una premisa de concurso para ganar $127,800 en 5 horas

Este titular puede sonar como un comercial de los años 90, pero no lo es. De hecho, gané esa cantidad en unas pocas horas, usando una lista de solo 5530 personas.

Primero, algunos antecedentes: soy dueño (o soy dueño en parte) de siete compañías, una de las cuales es una compañía de entrenamiento de citas con un programa de entrenamiento de $ 7,000 que nos ha generado alrededor de siete cifras durante el último año, según una lista que ha visto esta oferta durante y otra vez

Dado que esa lista probablemente se agotó con nuestros correos electrónicos, tuvimos que ser creativos. Mientras nuestros competidores recortaban precios, creaban grupos de Facebook y enviaban sus listas por correo electrónico, nosotros enviamos mensajes de texto a todos, 5530 personas para ser precisos.

Una premisa simple aplicable a cualquier oferta

La premisa era simple: “Debido a la pandemia, estamos regalando una subvención de $21,000, que son 3 copias de nuestra capacitación de $7,000 a 3 personas que creemos que realmente lo necesitan. Para aplicar, simplemente complete esta encuesta. (Si siente que no “necesita” la subvención, puede donar el programa si lo gana a un amigo que lo necesite).

Tenga en cuenta que esta podría ser cualquier oferta, no solo un programa de citas.

Una encuesta incluida solicitó algunas respuestas simples:

1. Nombre

2. Ingresos (importante para más adelante)

3. Por qué la persona pensó que debería recibir la subvención.

4. ¿Por qué quieren el programa? (de nuevo, importante para más adelante)

También invitó a todos los que completaron la encuesta a unirse a un taller de cinco horas para aprender algunas técnicas de citas específicas para el período de tiempo de Covid-19: “Citas a larga distancia durante la cuarentena”.

Recibimos 283 solicitudes. Como mencioné, ya habíamos bombardeado esta lista una y otra vez, pero aun así sentimos que el retorno era aceptable.

Les informamos a todos que los ganadores se anunciarían durante una capacitación en vivo en Zoom, que finalmente atrajo a 255 asistentes. Luego, comenzamos el seminario web mostrándoles a las personas lo que cubriríamos durante la capacitación: esencialmente muchas lecciones interesantes, más una lección "imprescindible", que presentamos en la preparación del taller.

Antes de enseñar nada, anunciamos lo que obtendrían los ganadores (esencialmente, una oportunidad de mostrar nuestro producto), luego anunciamos al ganador y tuvimos a esta persona que se unió a nosotros, que estaba encantada, y todos vitorearon. Luego nos metimos en el entrenamiento. A mitad de camino, tomamos un descanso y les dije a los asistentes que anunciaría al ganador dos después del descanso (un buen ciclo abierto para que regresen). Y, por supuesto, todavía teníamos la increíble lección de "Debe tener" por venir.

Después del receso (durante el cual mi VP dio una sesión de preguntas y respuestas), una vez más anunciamos lo que obtendrían los ganadores. Pero antes de decir el nombre de la segunda persona, les informamos a todos que incluso si no ganaran, podrían tener el programa por $5,000, que era un descuento de $2,000... esencialmente haciendo que todos fueran ganadores.

Nadie compró, lo que sospechábamos que sucedería. Luego anunciamos al ganador dos, a quien invitamos nuevamente a Zoom, y logramos que esta persona compartiera lo que más le entusiasmaba antes del programa. Pronto, le pedimos a la audiencia que compartiera en el chat qué lección les gustaría más si ganaran… recordándoles que podían comprar el programa por $5,000. Una vez más, nadie compró. Luego enseñamos otra cuarta parte de la capacitación, y faltaba otra cuarta parte.

En este punto, anunciamos que compartiríamos el ganador final. Antes de eso, sin embargo, queríamos mostrar cuán buena era esta capacitación: comparamos nuestros precios con la contratación de entrenadores de superación personal genéricos de origen local (un instructor de guitarra, un entrenador físico, un peluquero, etc.) y detallamos que esto les costó $ 6,300 y aún así no sería un entrenamiento de clase mundial por parte de entrenadores del tipo que aparece en Forbes o en The Steve Harvey Show.

Volvimos a informar a los asistentes que podían obtener una capacitación de este calibre por ese precio reducido, pero que otro afortunado ganador recibiría la capacitación final de $7,000. El siguiente paso fue clave. Dijimos, “Sin embargo... todos ustedes son ganadores, porque aquellos que se queden van a recibir nuestra lección 'Imprescindible', que normalmente costaría mucho... gratis. Entonces, todos los que se quedan son ganadores”.

El empujón final más ventas adicionales

Luego anunciamos el ganador final y perdimos 100 espectadores después, pero conservamos 124. Fue entonces cuando profundizamos. No habíamos realizado ventas de la capacitación de $5,000, así que dijimos: “Escucha. Acabamos de perder 100 gorrones. Si realmente quisieran ayuda, se habrían quedado para la lección 'Debe tener'. En cambio, estas personas solo querían cosas gratis. Ustedes son los verdaderos ganadores aquí, así que les haremos un trato: pueden inscribirse ahora mismo por solo $ 3,000 (nuestro programa funciona con un alto margen de ganancias), siempre que nos envíen un mensaje de texto antes del final del taller ". Los pedidos llegaron volando y nuestro personal de ventas estaba listo para cerrar.

Terminamos la capacitación con $ 127,800, después de ventas adicionales, etc. Aquí es donde las encuestas fueron útiles; pudimos ver quién tenía los ingresos más altos y por qué realmente querían la capacitación. Nuestros representantes de ventas usaron esto para impulsar las ventas adicionales.

En última instancia, fue una promoción muy exitosa y una excelente manera de liberar algo de dinero extra de una pequeña lista que ya se había vendido en el programa varias veces.

¡Después de todo, cada $127,800 ayuda!