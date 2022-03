El artista gráfico Cam Rackam ganó más de $738 mil dólares con sus NFT's

Los últimos años no han sido fáciles para nadie. El encierro derivado de la pandemia por el Covid19 puso nuestro mundo de cabeza y muchos sectores se vieron gravemente afectados, entre ellos el de los artistas gráficos que dependían de la visita de la gente a galerías y exposiciones de arte para poder mostrar y vender su obra. Cam Rackam es uno de estos artistas, un hombre de 42 años que, en su desesperación por generar ingresos, tomó la decisión de probar suerte en el mundo del arte digital y crear NFT’s (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único).

En una entrevista que Rackam concedió a CNBC, confesó que había tenido cierto éxito vendiendo sus obras en el mundo físico, incluyendo una pintura y una escultura por $11 mil dólares. Aunque Cam había escuchado historias de éxito de otros artistas creando NFT’s, era completamente ajeno a ese mundo. Una vez que se decidió a emprender en el mundo del arte digital, buscó cuentas con las que pudiera colaborar creando piezas únicas y entró en contacto con Wall Street Memes, un perfil de Instagram con más de 100 mil seguidores y dedicado a postear memes, y les ofreció crear una serie de iteraciones inspiradas por el famosos toro de Wall Street. ¿El resultado? La venta de la colección de 10,000 piezas en tan solo 31 minutos por un valor de 660 Ethereums o $1.7 millones de dólares (¡Rackam se quedó con más de $738 mil dólares!).

LOS NFT’S COMO OPCIÓN PARA GANARSE LA VIDA

Cam Rackam no está solo.

Son muchos los artistas que han encontrado en el mercado digital un modo difundir su obra y ganar dinero. Aunque puede resultar complejo de entender, la clave y el valor de los NFT’s radica en los certificados digitales que permiten acreditar la autenticidad de una obra. Las ventas de estos activos digitales quedan registradas en cadenas de bloque o blockchains que contienen información sobre la propiedad de la pieza y el historial de precios y transacciones ligados a ellas. Lo que caracteriza a os NFT’s es que son únicos, indivisibles, transferibles y además se puede demostrar que son escasos. Para crear un NFT es necesario “acuñarlo”, es decir, convertirlo en un activo digital en blockchain, lo que se puede hacer en algún NFT Marketplace OpenSea, Nifty Gateway y Rarible.

Y aunque los 660 Ethereums ganados por la obra de Cam Rackam son impresionantes, no se comparan con los más de $69 millones de dólares recaudados por la obra de Beeple, Everydays: The First 5,000 Days, el NFT con mayor valor hasta el momento.

Artistas gráficos ya los saben: los NFT’s ofrecen grandes posibilidades.

