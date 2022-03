4 señales de alerta de una campaña fallida

¿Su equipo tiene dificultades para llevar los proyectos sin problemas a través de la línea de meta? ¿Se siente como si los plazos se retrasaran una y otra vez?

Para abordar sus problemas, primero debe aislarlos y descubrir su origen. Estas son las señales de alerta más comunes de que una campaña podría estar descarrilándose un poco.

Le cuesta recordar lo último que habló con el cliente.

¿A menudo te encuentras diciendo “Espera, ya tengo una reunión con ese tipo otra vez? ¿Para qué?" Es posible que la reunión no sea para nada en particular, ya que es posible que el cliente solo quiera ponerse al día con la campaña. Pero si lo hacen con demasiada frecuencia, suele ser señal de un problema.

Es difícil brindar atención individualizada a cada cliente, pero si se encuentra constantemente tratando de recordar por qué está teniendo una reunión, entonces, por una razón u otra, está teniendo demasiadas reuniones.

Cuando un cliente hace estallar su calendario o solicita desde el principio reuniones semanales o incluso quincenales, es porque no tiene plena fe en usted. Ahora, esto podría no ser tu culpa, ¡pero también podría serlo! ¿Qué podrías estar haciendo que los haga sentir inseguros o que necesiten ser un cliente de helicóptero? ¿Está prometiendo plazos que le faltan a su equipo? ¿Están regresando los entregables con una ronda tras otra de ediciones?

Tómese el tiempo para descubrir por qué un cliente siente la necesidad de recibir información constante sobre la campaña y llenar los vacíos en su campaña rápidamente y todo a la vez. Las grietas solo crecen cuanto más tiempo las dejas desatendidas.

Las ideas se generan pero nunca se ponen en práctica.

No puede controlar el camino de su equipo a través de los proyectos (ni debería tener que hacerlo), pero para su propia tranquilidad, controle cada idea que el cliente apruebe y verifique si se ha puesto en marcha. en 24 horas.

A todo el mundo le encanta la ideación, pero la iniciativa a veces es un problema cuando se trata de sacar las cosas de la fase de idea. Quiere mostrarle a su cliente que es una agencia proactiva y con visión de futuro. Dejar que las cosas cuelguen, especialmente las ideas que les emocionaban, no es una buena idea.

Mi consejo es asignar elementos de acción justo después de terminar una llamada con un cliente. Reúna a su equipo esencial, determine qué tareas deben realizarse en qué orden y asigne a cada miembro algo para avanzar al final del día siguiente.

Los proyectos y entregables se dejan colgando.

"¿Pensé que ella lo estaba manejando?"

"¡Bueno, pensé que lo estabas manejando!"

“He estado esperando que fulano me diera tal y tal durante dos semanas, ¿debería enviarles un correo electrónico?”

Estas son cosas que nunca querrás escuchar de tu equipo. Si es así, significa que un proyecto se retrasará seriamente y posiblemente ni siquiera se haya iniciado.

Solo puede decirle a su cliente que "las cosas van bien" tantas veces antes de que quiera ver en qué está trabajando. Si los proyectos y los entregables están constantemente en un estado de flujo y solo cruzan la línea de meta una semana después de lo previsto, corrija el rumbo con su equipo de inmediato.

Aproximadamente una vez al año me doy cuenta de que mi equipo se está volviendo un poco caritativo con los plazos. Lo aclaré con una reunión de Ven a Jesús en la que aclaré que me gustaría que todo pudiera ejecutarse sin asignar cada acción en Basecamp, pero desafortunadamente las cosas se han vuelto demasiado laxas y necesito recuperar el control.

Y si no veo que las cosas tomen forma, habrá consecuencias. Cue truenos y relámpagos.

Hablando desde mi experiencia personal, un poco de miedo funciona muy bien como táctica para asegurarse de que las personas vuelvan a ser los mejores empleados que pueden ser.

“¡Este cliente es mucho trabajo!”

Nueve de cada diez veces, esto no es cierto. No es que el cliente sea demasiado trabajo, es que su empleado está sobrecargando la cuenta y no puede ver el bosque por los árboles. Están obsesionados con una miríada de pequeñas tareas que no son esenciales para completar un proyecto y están buscando a tientas los objetivos fácilmente alcanzables que realmente podrían marcar la diferencia.

Si sus empleados se quejan de que un cliente es demasiado pesado, siéntese con ellos y descubra cómo están priorizando sus tareas. Diez de cada diez veces resultan extremadamente productivos y eficientes cuando me tienen evaluando su proceso de trabajo por encima del hombro.

Recuerde, la desorganización se extiende a todas las partes de la casa tarde o temprano. Si una parte de su proceso tiene fallas evidentes, probablemente no esté aislada de esa área específica.