Los NFT's de Bored Ape Yacht Club podrían lanzar su propio metaverso, aquí los detalles

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La colección de NFT’s Bored Ape Yacht Club es una de las más famosas del mundo. Conformada por 10,000 piezas únicas que existen en la blockchain Ethereum, ha revolucionado al mercado y entre sus propietarios se encuentran celebridades de la talla de Eminem, Jimmy Fallon y Stephen Curry. Además, la disquera Universal Music desarrolla ya un grupo de música virtual basado en cuatro de los simios de la colección y nadie puede negar el impacto que han tenido en la cultura pop digital.

somethingisbrewing.xyz

La semana pasada Yuga Labs, la creadora de los NFT’s (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único) anunció la llegada de ApeCoin (APE), su propia criptomoneda. Ahora presenta un avance de Otherside, el que podría ser su propio metaverso, a ser liberado el próximo mes de abril.

Por medio de un post en su cuenta de Twitter la empresa liberó un video animado en torno a Otherside en el que aparece uno de los legendarios simios descansando en un camastro al lado de un río mientras se escucha la canción “Break on Through (to the Other Side)” de The Doors. Tras pescar una botella que contiene una extraña pócima luminosa y beberla, el personaje tiene una serie de extrañas visiones en las que aparecen personajes de otros NFT’s de Yuga Labs: Mutant Ape Yatch Club, World of Women, CryptoPunks, Cool Cats, Nouns y Meebits.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

El avance no da mayores explicaciones, pero su estética remite al mundo de los videojuegos y miles de usuarios han empezado a especular en torno al lanzamiento. Una posible pista para resolver el misterio es un post en la cuenta de Twitter de Animoca Brands, la desarrolladora de videojuegos que también ha incursionado en la creación de metaversos. Su tuit comenta que "Animoca Brands se complace en anunciar que utilizaremos @ApeCoin para el proyecto secreto que hemos estado desarrollando con @BoredApeYC"; el post viene acompañado por una liga para registrarse en somethingisbrewing.xyz, una landing page en la que se ve el mismo muelle en el que el simio pescaba con un botón para instalar MetaMask, una extensión para navegadores que permite interactuar con Ethereum.

¿Qué estará planeando Yuga Labs? ¿Solo un videojuego basado en sus personajes o un complejo metaverso que impulse su nueva criptomoneda? Hagan sus apuestas. No queda más que esperar.

Animoca Brands is excited to announce that we'll be adopting @ApeCoin for the secret project we've been developing with @BoredApeYC. Also, a reminder - anyone can register at https://t.co/PCeVFBe6QX pic.twitter.com/UnAPaJiEsG — Animoca Brands (@animocabrands) March 17, 2022

SIGUE LAS REDES SOCIALES DE ENTREPRENEUR EN ESPAÑOL: FACEBOOK + TWITTER.