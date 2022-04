Prepárese para saber cómo la IA cambiará la forma en que trabajamos en 2022 y más allá

La inteligencia artificial ya no es un concepto relevante exclusivamente para desarrolladores y codificadores; está incursionando positivamente en todas las facetas de la vida moderna en formas nunca antes imaginadas. Desde ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades hasta proteger las fronteras con perros robot , la IA se está convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta.

Esto también se extiende a nuestra vida profesional, quizás sin que nos demos cuenta. Ya se usa ampliamente en procesos como la selección de candidatos , la aceleración de ventas y la experiencia del cliente , por nombrar solo algunas áreas.

Estos son desarrollos bienvenidos y alentadores, pero ¿cuál es la próxima frontera de IA para los líderes de la comunidad empresarial?

Avanzando con responsabilidad

Mientras miro lo que traerá el 2022, creo que debemos dirigir esta nave tecnológica de rápido movimiento de manera responsable, incluso mientras nos mantenemos audaces y valientes en la exploración del arte de lo posible.

En el sector privado, podemos esperar que las empresas de todas las áreas utilicen la IA como vehículo para acelerar el descubrimiento de nuevas relaciones y conexiones, así como para mejorar la experiencia del usuario. Se pondrá a trabajar en las oficinas administrativas, señalando problemas de manera proactiva y encontrando soluciones creativas a problemas invisibles para el ojo humano.

También podemos esperar que el modelo tradicional del centro de llamadas de las interacciones con los clientes se convierta en la excepción y no en la norma. En lugar de depender de agentes humanos, las empresas reforzarán el poder de los ejércitos de robots para encargarse del trabajo repetitivo y así liberar valiosos recursos humanos para otras tareas, y eso es positivo. Después de todo, las personas buenas y felices son difíciles de encontrar y aún más difíciles de conservar, especialmente en el mercado laboral actual de EE . UU. y en muchos mercados globales .

La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que las personas felices rara vez renuncian. Entonces, ¿por qué no explorar formas de usar la IA de manera benévola para mejorar el cociente de felicidad y la productividad de sus empleados y, al mismo tiempo, darles un mayor sentido de propósito, una razón más convincente para levantarse e ir a trabajar por la mañana? Espero con ansias el día en que la primera taza de café no sea para ponernos en marcha sino para ayudarnos a disfrutar lo que está por venir.

“¿Cómo puedo ser de ayuda de AI?”

Todos hemos oído hablar de los coches sin conductor , pero en los próximos años los robots de servicio , en mi opinión, van a ser más grandes que cualquier otra cosa que hayamos visto, y ya están dando vueltas entre nosotros. Vaya a su depósito local de mejoras para el hogar y es posible que encuentre uno mientras camina por los pasillos. Con una tableta adherida a su “estómago”, estos robots escanean el inventario, responden preguntas simples y ayudan a los clientes a encontrar productos.

También veremos más de ellos en nuestros restaurantes, haciendo de todo, desde voltear papas fritas hasta entregar comida a las mesas y llevar los platos sucios a la cocina.

Otra área donde la IA y la robótica tienen el potencial de agregar valor es en el ámbito de la seguridad personal. Y esto va mucho más allá de simplemente mantener a los cocineros de comida rápida alejados del aceite hirviendo para freír: la IA está lista para revolucionar el campo de la seguridad . Esto incluye la introducción de sistemas de reconocimiento facial y guardias robóticos de alta tecnología como los que está desplegando el gobierno de los EE. UU. en nuestra frontera sur. También veremos que se utilizan más robots para realizar operaciones militares, como inteligencia y vigilancia. A medida que se perfecciona la tecnología subyacente, seguirán aprendiendo y comenzarán a comunicarse con nosotros más fácilmente.

Respondiendo al "¿Por qué?"

Lo que es posible en esta discusión solo está limitado por el alcance de nuestra imaginación, así que eche un vistazo a su alrededor para ver los tipos de trabajos que la gente todavía está haciendo. ¿Por qué los están haciendo? ¿Podrían estar haciendo algo más gratificante y valioso y dejar lo que es menos emocionante para la inteligencia artificial de un tipo u otro?

Los empleados deben responder a la pregunta de por qué están haciendo el trabajo que están haciendo y, si no les gusta la respuesta, es hora de que exploren opciones. Pronto, la IA se hará cargo del trabajo que nadie quiere, lo que dará como resultado que los empleados tengan más oportunidades de dedicarse a lo que les importa.

Los equipos híbridos pueden ayudar

Si bien estos avances son emocionantes, debemos aceptar que existe una división entre las personas que se sienten cómodas al dar la bienvenida a la IA en el lugar de trabajo y aquellas que prefieren hacer las cosas de la manera heredada. Eso es natural y comprensible. Siempre habrá quienes no puedan o no quieran cambiar. No todo el mundo tiene la mentalidad abierta y la agilidad necesarias para adaptarse.

Aquí es donde los líderes deben intensificar y educar a su gente sobre el "por qué" a medida que avanzan en su transformación digital.

Pero también debe contratar a las personas adecuadas, aquellas que tengan la capacidad de adaptarse y estén preparadas para dar un salto de fe. Establecer un modelo híbrido, por ejemplo, requerirá contratar, capacitar y recompensar a las personas que pueden tener poca o ninguna experiencia comercial en IA, pero que están entusiasmadas por aceptar el cambio. Tener el equipo adecuado y las personas adecuadas es la clave del éxito en la adopción de nuevas tecnologías.

Hay una mina de oro de oportunidades comerciales que esperan a personas y empresas que deseen y puedan invertir en IA. Está aquí y está sucediendo: pasar de la pantalla grande a la vida cotidiana. Acéptalo y estarás mejor preparado para el valiente nuevo mundo que se avecina.

