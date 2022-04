Es hora de dejar de enfatizar la defensa y comenzar a jugar en ataque

Los propietarios de franquicias de unidades múltiples se han enfrentado a una mano dura: una pandemia, bloqueos económicos, una crisis laboral, aumentos de precios, problemas en la cadena de suministro... y la lista continúa. Ya sea que se trate de operaciones de venta minorista en persona, restaurantes, fitness o servicios, las franquicias se han enfrentado a una letanía de problemas y han gastado una energía considerable para responder a estos desafíos. En otras palabras, se han visto obligados a jugar mucho a la defensiva.

Para el operador responsable de mantener los resultados durante todo esto, una respuesta se puede resumir en una sola palabra: “¡Injusto!” Es natural pensar: "Hay un problema tras otro que nos afecta que no creé, que no puedo controlar y, sin embargo, todavía soy responsable de los resultados".

Y sí, es fácil obsesionarse con todas las cosas que no podemos controlar. Simplemente no es productivo. Si bien ha habido muchos factores que afectan los resultados que no podemos controlar, hay dos que absolutamente podemos : nuestro plan y nuestra capacidad para ejecutarlo, y cuanto antes hagamos el cambio para centrarnos en ellos, antes podremos comenzar a jugar ofensivamente nuevamente y mejorar. resultados

Esto comienza con un cambio de mentalidad, pero eso es solo el comienzo. El funcionamiento diario del negocio (lo que llamamos el "torbellino") tiene una forma de hacernos volver a jugar a la defensiva. Estas tareas regulares necesarias para mantener las puertas abiertas se pueden clasificar aproximadamente como actividades urgentes , mientras que los objetivos críticos para hacer avanzar el negocio (también conocido como ofensa) se componen de actividades importantes . Desafortunadamente, cuando las actividades urgentes chocan con las importantes, las urgentes casi siempre ganan. Porque es ahora mismo... es la llamada del cliente, la notificación por correo electrónico, la fecha de vencimiento en la factura del proveedor.

Es por eso que, incluso si es increíblemente persuasivo y explica la importancia de las nuevas directivas con fuerza de personalidad y su equipo responde con "¡Correcto, jefe! ¡Lo tienes!”, puede que te des cuenta de que pasan las semanas y no estás más cerca de tu objetivo. Esto no se debe a que su equipo sea desafiante, perezoso o estúpido, sino a que su equipo está ocupado. En cierto sentido, estás perdiendo ante el torbellino. Ahora, esto no es realmente algo malo: en muchos sentidos, el torbellino te mantiene con vida, pero también puede mantenerte jugando únicamente a la defensiva.

Estas son disciplinas clave para pasar a la ofensiva frente a un torbellino de distracciones.

Concéntrese en un objetivo extremadamente importante (MCI)

Note que este encabezamiento estipula una meta, no doce. El torbellino continuará, por lo que debe elegir un objetivo único y específico que, si se logra, marcará la mayor diferencia. Para definir una MCI, pregúntese: "Si todos los demás aspectos de la operación se mantuvieran, ¿cuál es el área clave que, si creamos un gran avance, tendría el mayor impacto general?" Luego asigne a esa MCI una línea de partida, una línea de meta y una fecha límite. Por ejemplo, "Disminuya el horario de recogida de 3:45 a 2:15 para el 30/6/22" o "Aumente el personal completo del 73 % al 88 % para el 1/5/22".

Ley sobre medidas de plomo

Una forma de describir las "medidas de predicción" es explicar lo que no son, y eso son las medidas de retraso. Un objetivo claramente definido le da una medida de retraso. La MCI le da una medida de retraso. Ingresos de nuevos productos, puntaje de servicio al cliente, velocidad de pago, porcentaje de existencias completas: todas estas son medidas de retraso: en el momento en que ve el puntaje, no puede cambiarlo. Sin embargo, una medida de predicción es una métrica relacionada con una actividad que su equipo cree que ayudará a alcanzar esa medida de retraso. El ejemplo más común de medidas de predicción son las que se utilizan para mejorar la medida de retraso de la pérdida de peso, que son (lo adivinó) métricas de dieta y ejercicio. Las medidas de predicción predicen el logro de los objetivos, pero también pueden verse directamente influenciadas por su equipo. Si tengo una MCI (o medida de retraso) para mejorar la cantidad de miembros suscritos en mi spa de día, podría tener una medida de predicción de, por ejemplo, entrevistar al 80 % de los clientes primerizos.

Mantenga un cuadro de mando convincente

Las personas juegan de manera diferente cuando llevan la cuenta. Si no activamos la medida de retraso y las medidas de predicción correspondientes en un marcador en tiempo real, el torbellino de las actividades del día a día hará que todos olviden rápidamente que existieron. La reacción que deseas de tu marcador se puede resumir en dos palabras: "¡Que empiece el juego!"

Las actividades asociadas con las medidas de plomo en el marcador solo pueden ocupar el 20% del tiempo y la energía del equipo, dejando el 80% para el torbellino. Sin embargo, ese 20% marca la diferencia cuando se trata de la moral y el compromiso del equipo, porque ya no se limita a jugar a la defensiva. ¿Los dos principales impulsores del compromiso de los empleados? Primero, "¿Estamos ganando?" y segundo, "¿Importa?"

Crear una cadencia de responsabilidad

Piense en los pasos 1, 2 y 3 como una forma de configurar un juego que se pueda ganar: el número 4 es cómo juega ese juego. Una técnica podría ser que el equipo tenga una reunión todas las semanas en la que cada miembro se comprometa con una cosa que ayudará a lograr las medidas de liderazgo en el marcador.

Esta no es una reunión de operaciones y en ella no se discuten temas imprevistos. También es corto. Los miembros del equipo informan sobre sus compromisos de la semana pasada, revisan el marcador y hacen compromisos para la próxima semana. Esto los mantiene enfocados en las medidas principales que impulsarán el éxito de la MCI. ¡También mantiene su juego "ganable" como un juego de "alto riesgo"!

¿Tu gente sigue lidiando con mucha incertidumbre? Si. ¿Todavía hay muchos problemas difíciles fuera del control de su equipo? Si. ¿El torbellino de distracciones es más intenso que nunca? Por supuesto. Por todas esas razones, es más importante que nunca que su gente sienta que está ganando en algo que realmente importa. Para lograr eso, necesitarán jugar a la ofensiva.