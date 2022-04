Acabar con los mitos de las franquicias y elegir la oportunidad adecuada

El pasado del “Salvaje Oeste” de las franquicias

Hoy en día, la franquicia es una industria floreciente, un modelo descrito por el autor Mark Siebert en The Franchisee Handbook como “una de las estrategias de expansión comercial más poderosas del mundo actual”. La guía de referencia de Siebert puede ser uno de los libros más impactantes sobre franquicias hasta la fecha, ya que no solo brinda instrucciones paso a paso sobre cómo navegar la oportunidad comercial de las franquicias, sino que también brinda contexto a su pasado del "Salvaje Oeste". Antes de las regulaciones de la FTC que están vigentes ahora, la franquicia era un término bastante impreciso y la práctica condujo a algunas fallas monumentales. Hoy, de acuerdo con la regla 436 modificada de la FTC, un negocio de franquicia debe cumplir con tres criterios específicos: 1) debe permitir el uso de su nombre y marca registrada, 2) debe proporcionar una asistencia operativa significativa y 3) debe cobrar una tarifa.

Relacionado: Fundamentos de la franquicia

Desmontando viejos mitos

Mencione las franquicias y la mayoría de la gente piensa inmediatamente en McDonald's. Sí, McDonald's es una de las operaciones de franquicia global más exitosas de la historia, pero solo una cuarta parte de todas las franquicias involucran comida rápida. De hecho, el libro más vendido sobre este cliché titulado “ Más que papas fritas ”, enfatiza cómo la industria de las franquicias va mucho más allá de esta categoría para incluir miles de conceptos individuales fuera de los alimentos y bebidas. Para desmentir algunos otros mitos populares sobre las franquicias, no se necesita $ 1 millón o más para comprar una franquicia, no es necesario ser un experto en la industria para poseer y operar una y, a decir verdad, poseer una no garantiza riquezas y éxito. De lo que realmente se trata la franquicia es de una oportunidad mutuamente beneficiosa entre el franquiciador (expansión de la marca) y el franquiciado (propiedad del negocio).

Relacionado: Los 4 mayores mitos sobre las franquicias

Localización de la franquicia adecuada para usted

No todo el mundo está hecho para tener una franquicia. Es un modelo de negocios que requiere un estricto cumplimiento de los procedimientos, operaciones y sistemas; los rebeldes y los inconformistas no necesitan aplicarse. Pero una vez que haya tomado la decisión de ingresar al mundo de las franquicias, el próximo paso más importante es encontrar el concepto adecuado para poseer y operar. ¿Cómo determinas esto? Eso depende de sus razones para querer tener una franquicia. ¿Deseas más dinero? ¿Más flexibilidad? ¿Qué rango de precios está calificado para comprar? Todos estos son objetivos y requieren contemplación para descubrir su mejor franquicia. Una gran cantidad de empresarios eligen la franquicia como una transición de carrera: una elección admirable, pero tampoco desea compensar en exceso.

Vadeando a través de sus opciones

Puede realizar una búsqueda de la franquicia adecuada por su cuenta, o puede solicitar la ayuda de un consultor o corredor de franquicias calificado. Lo último probablemente terminará ahorrándote mucho tiempo y esfuerzo, ya que la mayoría de los consultores ayudan a reducir tus opciones en función de las preferencias que les brindes durante una evaluación personal o un cuestionario. Uno de los aspectos más importantes durante esta etapa inicial de búsqueda es mantener la mente abierta sobre los conceptos que revisa. Al principio, un concepto en particular puede no parecer la elección correcta, pero al final el modelo de negocio puede terminar siendo la elección correcta para usted. Tómese el tiempo para considerar por qué coincide bien con ciertos conceptos y, sobre todo, tenga paciencia durante el proceso de investigación.

Relacionado: Conviértase en propietario de una franquicia en 5 sencillos pasos

Respetando el proceso

El proceso de investigación de la franquicia se compone de ciertos pasos a seguir para determinar la opción adecuada para la propiedad de la franquicia. Puede esperar revisar varias posibilidades, hágalo con cuidado y luego redúzcalo a las que le resulten más interesantes. En ese momento, pasará a solicitar y revisar el documento de divulgación de franquicia (FDD) de la marca. El FDD tiene 23 secciones y detalla en capítulos y versos de qué se trata una franquicia en particular, la más importante de las cuales incluye los roles específicos del franquiciador y el franquiciado. En esta etapa, es muy recomendable solicitar la orientación profesional de un abogado y/o CPA para mayor seguridad de su idoneidad como propietario/operador. ¿Siguiente? Validación, que es su oportunidad de participar en conversaciones uno a uno con el liderazgo ejecutivo y otros franquiciados en el sistema. Ahí es cuando realmente descubrirá lo que es ser dueño de una franquicia en particular. Si todo sigue yendo bien, su próximo paso es el Día del Descubrimiento, a veces llamado Día “Conozca al Equipo”. Por lo general, esto implica una visita en persona a la sede de la marca para un día de intensas entrevistas finales. Si la marca lo considera una buena opción, se le ofrecerá un lugar en su sistema, y luego tendrá que tomar una decisión final. Como se señaló en The Franchise Bible , de Rick Grossman y Michael J. Katz, Esq., esta es una "decisión que debe sentirse cómoda con usted tanto a nivel emocional como comercial y financiero". Asegúrate de tratarlo como tal y mucha suerte.

Mark Siebert es director ejecutivo de la consultora líder en franquicias iFranchise Group y autor de The Franchisee Handbook. Cómpralo ahora en Amazon o Barnes & Noble .

Rick Grossmann y Michael J. Katz Esq. son los autores de La Biblia de las Franquicias: Cómo comprar una franquicia o franquiciar su propio negocio. Cómpralo ahora en Amazon o Barnes & Noble .

¿Buscas profundizar en el mundo del emprendimiento? Visita nuestra recién relanzada Librería del Emprendedor .