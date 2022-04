Fundador de Harlem Pilates: 'Es tan gratificante saber que estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo'

“Estoy muy orgulloso de mi comunidad, es por ellos que estamos siendo reconocidos”.

Tiffany Mason, fundadora de Harlem Pilates , estaba absolutamente entusiasmada y apenas podía quedarse quieta cuando hablé con ella para un próximo episodio del podcast Get a Real Job . Tiene sentido si se tiene en cuenta que dirige un estudio de ejercicios dedicado a hacer que la gente se mueva y que acaba de ser nombrada ganadora de los premios Make It Awards .

Harlem Pilates es una de las cuatro empresas ganadoras a las que Squarespace y los New York Knicks están otorgando una subvención de $30,000, una suscripción de un año para Squarespace, el uso del inventario de marketing de Squarespace seleccionado (incluida una suscripción anual a Unfold Pro) y un segmento de funciones en MSG Networks . "Es muy emocionante", me dijo, "y, sinceramente, todavía lo estoy procesando".

Hablé con la inspiradora Mason sobre el lanzamiento y el crecimiento de Harlem Pilates y obtuve sus consejos internos para cualquier emprendedor que esté a punto de presentar su negocio ante jueces de competencia o inversores. Estos son los puntos destacados de esa conversación, que han sido editados por su extensión y claridad.

Todo comienza con pasión.

“Antes de comenzar este negocio, era asistente ejecutivo en una agencia de publicidad. Y por mucho que me encantara mi trabajo, lo que realmente me encanta hacer es ayudar a la gente. Así que había un poco de vacío allí para mí. Faltaba la pasión. Así que decidí intentar lanzar Harlem Pilates. Pero no me lancé. Fundé la empresa dos años antes de que empezáramos a buscar espacios físicos. Mantuve mi trabajo e hice mucha planificación cuidadosa. Mi apartamento en ese momento era básicamente de una habitación con un armario grande, así que trasladé todas mis cosas personales a mi armario e iba a convertir el espacio más grande en el estudio. Pero cuando tuvimos nuestra primera clase en mi departamento, dije: 'Esto es mucho más grande de lo que estoy reduciendo para que sea'. Fue entonces cuando comencé a tomármelo en serio. Avancé un poco más rápido con el papeleo y comencé a buscar opciones de financiamiento. Luego comencé a encontrarme con espacios de ladrillo y cemento, ¡y aquí estamos!”.

Tener una visión única

“Definitivamente creo que ser una mujer de color me da una perspectiva de ciertas cosas que particularmente las mujeres negras buscan cuando van a estos espacios. Pero al mismo tiempo, estamos disponibles y atendemos a todas las personas. Soy muy intencional con todas las pequeñas cosas en el estudio, como los jabones, las lociones, el aroma, la sensación, los colores, la música. Tenemos una sensación muy limpia y minimalista porque he tenido experiencia con espacios en los que había cuadros y simplemente no podía identificarme con ellos. De esta manera, todos se sienten bienvenidos”.

Lanzamiento de su negocio

“Mi mayor consejo es nunca descartarse. Cuando pensé por primera vez en postularme para los Premios Make It, pensé que de ninguna manera notarían mi pequeña solicitud. Solo somos este pequeño estudio en el medio del alto Manhattan. Pero no puedes descalificarte a ti mismo. Estaba buscando formas de financiar Harlem Pilates sin endeudarme, me enteré de este concurso y lo intenté. Ahora, me encanta el papeleo, esa es mi fortaleza y creo que eso me ayudó a sobresalir”.

Apoyo a tu alrededor

“El premio de $ 30,000 se basa en el hecho de que Anthony Casalena, el fundador y director ejecutivo de Squarespace, recibió un préstamo de $ 30,000 de su padre para poner en marcha su idea. Esa historia realmente resonó conmigo porque cuando tienes a alguien (un miembro de la familia, amigos, el banco) que invierte en ti y cree en lo que estás haciendo a veces, alimenta tu pasión por descubrir el resto”.

Empoderando a su empresa y a la comunidad

“La herramienta de marketing más poderosa para nosotros ha sido el boca a boca. ¡Las cosas buenas viajan rápido! Ya sabes, las personas al otro lado de la calle que tomaron su café después de dejar a sus hijos en la escuela podrían ver el letrero y mirar por la puerta y luego convertirse en clientes. Y luego le cuentan a otro padre en la escuela sobre esto, y luego entran. Es muy de la vieja escuela, pero el boca a boca nos ha ayudado enormemente. Y ese sentido de construcción de comunidad es para lo que planeo usar el dinero del premio. Vamos a ofrecer becas para personas que puedan estar experimentando dificultades financieras para acceder a una clase por poco o ningún costo. Queremos que se sientan empoderados y estén cerca de los miembros de la comunidad, para que no se sientan tan solos”.

Obteniendo resultados

“Cuando terminan nuestras clases, mis clientes hacen un gran ejercicio y están radiantes. ¡Estoy radiante con ellos y ni siquiera hice la clase! La energía en la habitación es algo que realmente no se puede explicar, pero definitivamente se puede sentir. Hay mucha gratitud. Hay mucha alineación en lo que se refiere a sentir que estoy exactamente donde debería estar, que estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer”.