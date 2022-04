3 consejos principales para manejar el estrés y la ansiedad como emprendedor

Tan increíble como es la vida, también ofrece una buena cantidad de factores estresantes. Por ejemplo, muchas personas se ponen ansiosas cuando intentan administrar el dinero, tener un hijo o cambiar de trabajo. Ahora, todos estamos lidiando con Covid-19 también. La pandemia se superpuso a su propio conjunto de problemas, como tratar de trabajar con niños que lo distraían en casa o descubrir una nueva infraestructura remota.

Aunque es normal que las cosas sean imperfectas, no es tu imaginación si crees que las personas están luchando un poco más de lo habitual. En 2021, el 84 por ciento de los adultos estadounidenses informaron sentir al menos una emoción asociada con el estrés prolongado. La Asociación Estadounidense de Psicología también descubrió que el 79 por ciento de los trabajadores encuestados dijeron que habían experimentado estrés relacionado con el trabajo en el mes anterior a la encuesta. Tres de cada cinco personas reportaron síntomas negativos, como falta de interés y fatiga física. Muchos profesionales y organizaciones independientes están disponibles para ayudarlo a combatir el estrés que podría enfrentar. Pero aún es importante que sepa personalmente cómo mantener su nivel de estrés bajo control para disfrutar de lo que hace y mantenerse saludable mientras lo hace.

1. Identifica la raíz real de tu problema

Si va a sacar su factor estresante como una mala hierba y matarlo, a menudo tiene que cavar un poco más profundo que el nivel de la superficie. Digamos que estás pasando por algún entrenamiento o clases. Tienes tres semanas para encargarte de todas tus asignaciones. Procrastinas hasta que solo te quedan dos días, luego de repente te dices a ti mismo, ¡oh, Dios mío, esta fecha límite es imposible!

¿Es la fecha límite realmente el problema? No. El verdadero problema es que intentaste meter tres semanas de trabajo en dos días.

Si descubre que su presión arterial está aumentando y realmente no puede precisar por qué, intente mi desafío de la lista de dos semanas: durante los próximos 14 días, lleve consigo un pequeño cuaderno o una libreta adhesiva, o simplemente tenga a mano una aplicación en su teléfono inteligente. Cada vez que sientas que el estrés aumenta, haz una pausa. Ponle una etiqueta al factor estresante y sé consciente de cuándo suele ocurrir. Entonces pregúntese, ¿qué es exactamente sobre esto me provoca?

Usé esta estrategia cuando mis hijos estaban peleando. En la superficie, realmente no hicieron mucho durante sus argumentos que valga la pena enfatizar. Pero cuando me tomé el tiempo para analizar más profundamente, me di cuenta de que me estresaba porque quiero que se lleven bien como adultos. Sus peleas me hicieron preocuparme de que no serían los mejores amigos más adelante en la vida. Cuando hice mi ejercicio, me di cuenta de que no estaban peleando en absoluto. Solo estaban siendo adolescentes normales y no tenía nada de qué preocuparme.

Así que retrocede. Pregúntese cuál es el meollo del problema para saber qué es lo que realmente necesita atención y cambio. No es suficiente simplemente decir que la familia o el trabajo te están causando estrés. Es probable que el estrés provenga de un lugar más profundo, como no poder ver tanto a su familia o el hecho de que el trabajo es un poco más difícil de lo habitual porque está trabajando desde casa. Reconoce las raíces con sinceridad para evitar poner excusas o ignorar tu realidad.

2. Encuentra tus puntos de venta

Los puntos de venta son actividades o estrategias que reducen su nivel de estrés en torno a sus problemas de raíz. Estos son diferentes para todos. Lo que te ayuda a sentirte libre puede estresar a otra persona.

Mi esposa y yo somos un caso perfecto para esto. Se estresa cuando nuestra hija llama en medio de la noche desde Escocia, pero las llamadas no me molestan ni un poco. De hecho, hablar con mi hija es una de mis salidas para aliviar el estrés, sin importar la hora que sea. Sin embargo, estar en un ambiente negativo me molesta mucho. Para algunas personas, esos entornos no son un problema en absoluto. Son capaces de aprovechar muy bien su inteligencia emocional e incluso disfrutar de la gestión de crisis. Así que haz algo de reflexión. No se compare ni se preocupe si otros usan actividades diferentes.

Es posible que tenga que adaptar algunos de sus mejores puntos de venta con el tiempo. A veces eso es solo porque has aprendido o has llegado a necesitar cosas diferentes. Pero también puede deberse a cosas externas que no puedes controlar. Algunas personas disfrutan del CrossFit y del ejercicio, pero no han podido ir al gimnasio con regularidad debido al Covid-19. Pero pueden caminar por su vecindario para moverse. De la misma manera, si le gusta leer pero tiene poco tiempo, tal vez podría intentar escuchar un audiolibro mientras realiza tareas sencillas en la casa.

Si tiene que cambiar los puntos de venta por completo, también está bien. Solo tiene que crear su propia lista de actividades que le resulten relajantes y hacerlas de manera que sean prácticas en ese momento.

3. Acércate y habla con tu caballería.

Su caballería es cualquiera y todos los que pueden ayudarlo a usar o comprometerse con sus puntos de venta. A menudo pueden ayudarlo a notar y ser honesto acerca de sus tendencias y necesidades. Sin embargo, siendo realistas, no podrán ver a través de ti todo el tiempo.

Así que avísales cuando puedas. Si sé que me espera una semana horrible y que no hay nada que pueda hacer para cambiar mi horario, voy con mi familia y les digo, para que lo sepan, esta será una semana muy difícil para mí, y mi estrés probablemente va a ser más alto de lo normal. Si mi esposa escucha eso, me dirá que probablemente no comeré bien debido al estrés. Su honestidad y saber que ella me hará responsable me motiva a empacar almuerzos más saludables o planear no comer refrigerios, y poder apoyarme en ella me ayuda.

Esto no es darte espacio para inventar excusas si te sientes demasiado abrumado y pierdes el control. Es ser proactivo, reconocer cómo todos se interconectan y generar conciencia para que estén mejor equipados para responder con empatía por usted. Cuando puede identificar exactamente qué le causa estrés y qué lo ayuda a aliviarlo, se vuelve mucho más fácil hacerlo y prepararse con anticipación.

La autoconciencia y un buen apoyo ayudan a mantener el estrés contenido

El estrés es parte de la vida. Siempre lo vas a encontrar hasta cierto punto, pero la autoconciencia hace la diferencia. Pasar por su día probablemente será eminentemente menos estresante si realmente se toma el tiempo para reflexionar y comprender cuáles son realmente las fuentes de su estrés. Hacer esto también hace posible organizar los mecanismos por adelantado. Entonces, cuando te encuentras con algo estresante, sabes que lo superarás. Además, las personas a tu alrededor que amas y en las que confías pueden apoyar tus procesos de manejo del estrés si se lo permites. Sea honesto consigo mismo y con los demás, y utilice el marco básico anterior para encontrar su propia estrategia personalizada y efectiva de manejo del estrés.