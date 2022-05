Características de las personas extraordinarias

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son excepcionales? Son los que los demás buscan en busca de liderazgo, consuelo y consejo. Nunca parecen nerviosos o asustados, siempre al tanto del momento. ¿Qué diferencia a los "ganadores" del juego de la vida del resto de la población?

Si bien algunos han creado fortunas lo suficientemente grandes como para sustentar a generaciones de descendientes, la mayoría no son extraordinariamente ricos. Algunos son inteligentes con doctorados en su campo, pero la mayoría no tiene más que una licenciatura . No son grandes deportistas ni actores/actrices famosos. Con algunas excepciones, parecen ser personas comunes.

La actitud es crítica

Lo que sientes por ti mismo y tu entorno refleja tu actitud. Entrenadores y motivadores personales como John Wooden, quien dijo: "Recuerda esto, las decisiones que tomas en la vida te hacen a ti" y Zig Ziglar, quien dijo: "Cuando te enfocas en los problemas, tienes más problemas. Cuando te enfocas en las posibilidades, obtienes más oportunidades", comprende el vínculo entre la actitud y el éxito personal .

A diferencia de la estética, la capacidad física y otras características innatas, nuestra actitud es nuestra elección. Los psicólogos enseñan que la vida no se trata de lo que te sucede, sino de cómo respondes cuando ocurren eventos buenos o malos. Tony Robbins señala: "No siempre puedes controlar el viento, pero puedes controlar tus velas". Las personas excepcionales aceptan que el futuro es incierto, pero tratan los contratiempos y las sorpresas inevitables como desafíos, cada uno como una oportunidad para aprender y crecer.

Las personas exitosas cultivan deliberadamente cualidades específicas que les permiten hacer frente y prosperar en condiciones siempre cambiantes. Estas cualidades no son innatas sino aprendidas y practicadas con diligencia. Robbins se refiere a la "actitud" como una "mentalidad" disponible para cada persona que realmente quiere alcanzar su máximo potencial. En sus palabras, "Cuando ves la vida como si te sucediera a ti y no a ti y eres capaz de creer que tienes el potencial y el impulso para tener éxito, realmente puedes lograr cualquier cosa".

Los líderes aprenden y practican muchas cualidades que les permiten alcanzar sus objetivos y recibir el respeto de sus amigos y asociados. Los mismos atributos pueden ser desarrollados intencionalmente por cualquiera que busque una vida feliz y más satisfactoria con un poco de esfuerzo y diligencia. Aquí hay siete características de las personas extraordinarias:

Perspectiva: Esto a veces se llama " autoconciencia " o "autoexamen". Es el sentido de conocerse a uno mismo. La perspectiva requiere honestidad y humildad, identificando las propias fortalezas y debilidades sin prejuicios ni excusas. Permite la aceptación de las realidades y el reconocimiento de los obstáculos que se avecinan. Propósito: Las personas extraordinarias se enfocan en las metas más importantes para ellos, no en lo que piensan los demás. Complacer a los demás o amasar fortunas son subproductos de su búsqueda más que objetivos a alcanzar. La pasión es fundamental para el propósito. Nos comprometemos con las actividades más significativas, agradables e importantes, dedicando nuestro tiempo y dinero a participar en ellas. Combinar la pasión con el propósito en la vida motiva nuestra psique y nos recarga cuando ocurren contratiempos. Confianza: Creer en las habilidades de uno es un activo poderoso y esencial en la búsqueda de metas, físicas o emocionales. La confianza es la combinación de la confianza en uno mismo y la autoestima. Jim Rohn , el destacado entrenador de vida, dice: "Si realmente nos conociéramos a nosotros mismos (nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestra profundidad de sentimientos, nuestro sentido del humor, nuestros logros únicos), nunca más dudaríamos de nuestra capacidad para crear". un futuro mejor." Valor: El valor es más que ser heroico y más que participar en actividades peligrosas. El valor también es visible en la vida cotidiana que nos rodea: seguir adelante a pesar de los obstáculos o defender a los perseguidos, los desfavorecidos y los ignorados. El coraje se trata de enfrentando su miedo para cumplir con sus responsabilidades. La superviviente de cáncer de mama, Mary Anne Rademacher, describe mejor la valentía diciendo: "La valentía no siempre ruge. A veces, la valentía es la vocecita al final del día que dice: 'Lo intentaré de nuevo mañana". Preparación: Ganar es más que presentarse y participar. El valor de un logro se correlaciona directamente con su dificultad. Los corredores entienden la diferencia entre ser el primero en un 3K y terminar un maratón. La preparación es un proceso continuo de estar listo para la oportunidad o el desastre, una visualización interminable de "si, entonces" para actuar decididamente con confianza. La preparación fomenta la acción cuando es necesario, por lo que Noé comenzó a construir el arca antes de que comenzara la lluvia. Persistencia: el logro rara vez es un proceso en línea recta, más a menudo se parece a un gráfico mensual cíclico de los precios de Bitcoin. Los reveses acompañan a las victorias. Las oportunidades de aprendizaje (fracasos y decepciones) son más comunes que el éxito. Los ganadores superan la incertidumbre con la confianza de que eventualmente tendrán éxito. La persistencia es la mayor fuerza del universo, evidente en las montañas aplanadas y los grandes cañones excavados por la lluvia y el viento. Sentido del humor: Los eventos y situaciones ocurren sin explicaciones lógicas o causas aparentemente no relacionadas (el "Efecto Mariposa"). Muchos esperan que la aleatoriedad, el elemento del azar, sea siempre negativa (" Ley de Murphy "), pasando por alto que lo inesperado a veces es positivo. Tratar los contratiempos como desafortunados, ni personales ni concluyentes, es crucial cuando se persigue una meta. Una persona sabia dijo una vez: "La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia". A veces, la única respuesta es reírte de ti mismo, deshacerte de tus emociones negativas y lanzarte con energías renovadas. Recuerda, no termina hasta que la Dama Gorda canta.

Cambiar tu actitud abre nuevas puertas a nuevas posibilidades . El cliché, "Hoy es el primer día del resto de tu vida", se repite porque es cierto. Quién y qué eres importa menos que quién podrías ser. Cuando esté desanimado y preocupado por su futuro, recuerde las palabras proféticas del Dr. Seuss en Oh, los lugares a los que irá :