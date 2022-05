Cómo la nueva montaña rusa Guardianes de la Galaxia de Disney utiliza la narrativa para hacerte sentir como si estuvieras flotando en el espacio

No estoy seguro de poder recordar la primera vez que me subí a Space Mountain. Ciertamente era joven. Tal vez tres años, si tuviera que adivinar. Y a pesar de que nuestras visitas familiares a Walt Disney World en las décadas de 1980 y 1990 solían coincidir con la temporada de vacaciones de invierno (una temporada tan famosa por sus largas filas como por su decoración navideña), gustoso hice cola durante horas para sentir solo por unos minutos como si tal vez me hubieran disparado a través del espacio.

Eric Porges

Mirando hacia atrás, está claro que Space Mountain me hizo sentir como si estuviera volando por el espacio de la misma manera que jugar el Legend of Zelda original de 8 bits me hizo sentir como si estuviera atravesando un reino de fantasía. Space Mountain es una montaña rusa clásica de la década de 1970 y una experiencia relativamente baja (básicamente, una montaña rusa giratoria en la oscuridad con proyecciones estratégicas de estrellas). Entonces, como simulación de un viaje interplanetario, es abstracta.

El verdadero efecto especial es lo que ocurre en la mente. La mezcla de movimiento y sugestión conspiran con la imaginación infantil para transportarte a una galaxia muy, muy lejana. Y para una generación criada con diminutos televisores de baja resolución y cintas VHS, era fue suficiente y casi perfecto.

Lo que nos lleva a la nueva atracción Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, que se estrena el 27 de mayo en el parque de diversiones Epcot en Disney. Al igual que Space Mountain, Cosmic Rewind es una montaña rusa cubierta en un espacio oscuro que está diseñada para hacerte sentir como si te dispararan a través del espacio. Pero si Space Mountain es un juego de Zelda de 8 bits, Cosmic Rewind es Breath of the Wild : un mundo transportable y vívido que abruma los sentidos hasta el punto de una inmersión pura y alegre. No hay tiempo (ni necesidad) de pensar: "Supongo que esto parece el espacio". Tu cuerpo disparado como un cohete hace el trabajo por ti. Simplemente lo sientes .

Pero esto no es Space Mountan redux. Es una atracción novedosa, nueva y tremendamente entretenida que toma (y refina) algunos de los mejores trucos de la caja de herramientas de "Imagineering", mientras hace cosas que legítimamente nunca había visto antes. También utiliza un nuevo tipo de movimiento de montaña rusa para crear una sensación novedosa que, cuando se mezcla con su entorno intensamente temático, se siente bastante cerca a flotar en el espacio (o al menos lo que la mayoría de nosotros imaginamos).

En primer lugar, este es un viaje de Marvel, y protagoniza una de las mayores historias de éxito en el cine de cómics. (En serio: ¿alguien había oído hablar de los Guardianes de la Galaxia hace una década? ¡Ahora míralos!). Los actores protagonistas reales aparecen tanto en las imágenes previas como durante el viaje, así como las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel. Glenn Close y Terry Crews también tienen papeles importantes.

Y no convocarías a este elenco (más el director James Gunn, quien dirigió las dos películas anteriores de Guardianes, así como la próxima tercera) si no estuvieras tratando de invertir en la narrativa y la inmersión.

Y aquí la narrativa es realmente el punto.

Cuando se trata de atracciones en parques temáticos, la historia es el gran multiplicador. He estado en parques de diversiones con increíbles montañas rusas, pero el alcance de la historia es literalmente una señal en el frente que se supone que debes leer antes de montar. Ha habido libros escritos por personas más inteligentes (y más estúpidas) que yo sobre cómo el participar en una historia amplifica y magnifica casi cualquier experiencia. Esta es la esencia de la marca y el marketing modernos, y una razón clave por la cual las personas pagan más para ir a los parques temáticos de Disney, cuando pueden existir atracciones similares (desde una perspectiva puramente mecánica) en otros lugares.

Hubo un tiempo en que la idea de contar una historia con una atracción era en gran medida el dominio de las atracciones oscuras (cosas como Haunted Mansion y Pirates of the Caribbean), donde decorados elaborados, Audio-Animatronics (lo que Disney llama a sus robots) y (más recientemente) las pantallas hacián el trabajo mientras pasabas lentamente. Contar una historia en una montaña rusa de alta velocidad es simplemente una tarea desafiante. Después de todo, ¿cuánto de una escena puede captar alguien que pasa a gran velocidad?

La solución con este nuevo viaje es tecnológica: el desarrollo de un novedoso vagón de montaña rusa que gira como una plataforma giratoria, incluso cuando el tren de la montaña rusa se dispara por delante. “Lo que esto significa es que, además de la montaña rusa que viaja a lo largo de la pista, los vehículos pueden pivotar y apuntar a lo que queramos que mires”, dice Tom Fitzgerald, Portfolio Creative Executive de Walt Disney Imagineering y codirector de la nueva atracción.

Estos movimientos giratorios coreografiados cumplen dos funciones. Primero, como señala Fitzgerald, permiten que el trayecto oriente a los espectadores para que se enfrenten a elementos visuales (como pantallas gigantes y planetas a escala) que ayudan a contar la historia. Y en segundo lugar, crean una sensación de conducción única que casi se siente como si estuvieras siendo balanceado a gran velocidad y, a veces, flotando en el espacio. La experiencia es increíblemente suave (la espalda y el cuello no tienen nada de qué preocuparse) y a los fanáticos de las montañas rusas les encantará.

Para ser claros, el nuevo viaje es increíble. No me he subido a todas las montañas rusas del mundo, pero nunca he estado en una que se sintiera así. Ese sentimiento se amplifica mediante el uso de la historia y la música (la atracción presenta media docena de posibles canciones pop que realmente pueden cambiar el tenor emocional de la experiencia).

Y la necesidad de una narrativa sólida aquí (sí, estoy siendo vago en los detalles allí, puedes leer spoilers en otros lugares) no se limita solo al viaje en sí. La atracción es la joya de la corona de una transformación de varios años de Epcot en general. Si otros parques de Disney, como Disneyland y Magic Kingdom, se inclinan por lo fantástico y los cuentos de hadas, Epcot siempre se ha arraigado en el mundo real. Epcot es el lugar al que vas para experimentar paisajes extraños y tecnologías futuras, y para comer y beber comida de innumerables países. El simple hecho de lanzar un emocionante viaje de Guardianes de la Galaxia en medio de este parque se habría sentido fuera de lugar, por decir lo menos.

La forma de hacer que esta extraña mezcla funcione es, una vez más, a través de la narrativa. Nuevamente: puede leer spoilers en otros lugares, pero esta es una atracción que sabe que está en Epcot y, en lugar de sentirse como un paseo arrancado de cualquier otro parque de Disney, encuentra una manera de fusionar el espectáculo de ciencia ficción de su homónima franquicia de Marvel con la historia divergente y objetvios del pasado, presente y futuro de Epcot.

Epcot es un parque que necesitaba urgentemente un paseo emocionante de primer nivel. Con Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, finalmente tiene uno.