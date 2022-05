Líderes: Desafío de 30 días para optimizar su mente, cuerpo y alma

Webster define la optimización como hacer el mejor o más efectivo uso de (una situación, oportunidad o recurso). En esta situación, usted es el recurso que mejorará por completo.

En solo 30 días, puedes entrenar tu mente, desarrollar tu cuerpo y conectar tu alma. Esto le permitirá acceder a su yo más optimizado como persona y líder. Cuando hagas esto, todos los que te rodean se verán obligados a mejorar también. Aquí le mostramos cómo optimizar su mente, cuerpo y alma en 30 días:

Duerme más de siete horas todos los días

Vivimos en una cultura de ajetreo masivo. Todos alaban a los que trabajan duro pero demonizan a los que duermen. Como líder, debe dirigir la conversación con sus acciones. Por lo tanto, durante los próximos 30 días, haga que dormir siete horas o más sea una prioridad. Jeff Bezos se asegura de dormir ocho horas cada noche y lo predica a su liderazgo y al mundo en general.

Como líder, su influencia ayuda a otros a ver la importancia de una buena noche de descanso. También verán que asegurarse de que sus cuerpos descansen lo suficiente es tan importante como asegurarse de que hacen su trabajo cuando están despiertos. Sin un sueño adecuado , no puedes optimizar, porque el sueño es el punto de partida.

Los líderes optimizados duermen siete horas cada noche. Por lo tanto, durante los próximos 30 días, realice un seguimiento de su sueño y tome nota de cómo se siente. Te garantizo que tendrás una mayor sensación de bienestar, una energía tremenda y una claridad masiva como nunca antes.

Entrena 15 minutos todos los días

El cuerpo está destinado a ser movido cada día. No estamos diseñados o creados para simplemente sentarnos en el escritorio todo el día, volver a casa y ver la televisión sin pensar y hacerlo todo de nuevo. Hacer ejercicio hace que el cuerpo esté en forma para el largo plazo y las batallas diarias de liderazgo.

Una y otra vez, siempre escucho de los clientes cómo ir al gimnasio todos los días tiene un impacto positivo en su rendimiento laboral . Independientemente de cómo te sientas emocionalmente, la disciplina para ir cada día se traducirá en tu desempeño laboral y en cómo te presentas como líder.

Bebe un galón de agua todos los días

Nuestro cuerpo está compuesto en un 80% por agua. Y solo una ligera caída en los niveles de agua puede conducir a una producción menos que óptima de su cuerpo. Como líder, siempre desea estar en la mejor posición posible para tomar las mejores decisiones para su equipo. Por lo tanto, asegurarse de beber un galón de agua al día aumentará su sensación de bienestar, aportará claridad a sus pensamientos y agudizará su enfoque.

Pide una jarra de un galón de Amazon y llénala con agua para que te resulte fácil. Luego, antes de irte a la cama, asegúrate de haber terminado esa agua. Otra forma de asegurarte de consumir toda esa agua es concentrarte en beber agua cada vez que tengas hambre, porque las señales del cuerpo para el hambre y la sed son las mismas. Cuando sienta que quiere tomar un refrigerio, busque un poco de agua, se sorprenderá de cómo se siente al hacerlo.

Diario todos los días

Como líder, usted está en una batalla constante con el estrés , no solo el estrés laboral, sino también el estrés físico, mental y psicológico. Como líder, a menudo tiene que dejar de lado el estrés y asumir la carga de sus equipos. Si todas las responsabilidades que lleva a través del estrés no se descargan diariamente, experimentará un agotamiento rápido, tomará decisiones equivocadas o algo peor. El estrés es un asesino silencioso que conduce a muchos problemas, por lo que debe escribir un diario para descargar ese estrés en el papel.

El estrés es energía, y la energía ni se crea ni se destruye, pero es posible transferirla. La forma más positiva y una de las más seguras de lidiar con esos factores estresantes diarios es escribir un diario. Digo más seguro, porque puedes escribir sobre lo que quieras y sobre quien quieras en tu diario, y es tu espacio seguro contigo mismo. Sin embargo, si habla con otra persona sobre el estrés en su vida, podría salir y causar más daño que bien.

Leer cinco páginas de un libro todos los días.

Los líderes son lectores. Con la forma en que el mundo cambia rápidamente cada día, debes leer para mantenerte a la vanguardia, no solo con la información, sino también para mantener tu mente alerta. La persona promedio toma su último libro después de la universidad y, por lo que has leído hasta aquí, sé que no buscas ser promedio en absoluto. Es fácil creer que cinco páginas no son nada y que puedes hacer más, sin embargo, apunta a cinco páginas, y si obtienes más, genial.

Medita durante cinco minutos todos los días.

Tienes miles, si no millones, de pensamientos corriendo todos los días. Como líder, piensas constantemente en los demás y te pones en segundo lugar. Como resultado, te estás dando una gran cantidad de trabajo atrasado en tu mente.

Pon un cronómetro a cinco minutos. Tómese un tiempo para acostarse en el suelo y simplemente cierre los ojos. Permita que sus pensamientos fluyan libremente mientras respira. Meditar es mi arma secreta para despejar mi mente y renovar mis pensamientos para poder ponerme al día conmigo mismo. No puedes ser la versión más optimizada si siempre estás dando a los demás y nunca a ti mismo. Ser egoísta y darte a ti mismo es fundamental para esta tarea.

Expresar gratitud todos los días.

La vida no te permite ser una persona despreocupada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es imposible, y estarías cometiendo negligencia emocional con tu otra gama de emociones. Sin embargo, siempre puedes buscar lo bueno en todas las situaciones y concentrarte en estar contento.

La felicidad es una emoción que viene y va. Sin embargo, tener una perspectiva positiva es un rasgo de carácter que puedes desarrollar. Lo desarrollas expresando gratitud hacia tres cosas en tu vida cada día. Podría ser el canto de los pájaros por la mañana, el agua caliente corriendo o la posición de liderazgo por la que estás agradecido. Cada día, haga esta tarea simple pero poderosa, y se optimizará y comenzará a ser una luz más positiva en un mundo oscuro.

Ponlo todo junto

En tan solo 30 días, verás tu mente, cuerpo y espíritu más alineados, optimizados y positivos. Pero ten cuidado, porque tu energía será contagiosa y los resultados serán adictivos. Por favor, no lo fuerces, pero recuerda que el progreso siempre es mejor que la perfección . Incluso si pierde una tarea o un día, simplemente reinicie mañana.