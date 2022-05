Por qué los emprendedores necesitan obtener las publicidades adecuadas para sus libros

He trabajado con cientos de emprendedores en sus libros y el único aspecto en el que tienden a estar más enfocados, más que la portada, el título o incluso el contenido del libro, es quién respaldará su libro.

Y esto tiene sentido. Los emprendedores saben que las recomendaciones de luminarias en su campo es la mejor “prueba social” que existe. Estas recomendaciones de luminarias pueden estar en la portada o en las primeras páginas del libro, así como en las redes sociales y las páginas de Amazon del libro, lo que las hace importantes para la forma en que se percibe un libro.

Pero, ¿cómo los adquieres de las personas adecuadas? Aquí hay algunos consejos para asegurarse de obtener los anuncios publicitarios correctos:

1. Sea realista

Como editor, he visto a más escritores de los que puedo contar obsesionados por conseguir un nombre familiar con el que tengan una conexión lejana como publicitario. Como escritor, he hecho lo mismo.

El problema es que los nombres familiares tienen una plétora de autores que conocen bien y que probablemente están pidiendo reseñas. El amigo de un amigo, o la persona que conocieron una vez, se considerará el último, si es que alguna vez se lo considera.

¿Significa esto que si no estás cerca de un nombre en negrita , estás condenado? Absolutamente no. Tu publicista no tiene que ser famoso.

Una persona establecida en su campo puede significar tanto como un nombre familiar. Después de todo, la propaganda está ahí para dar credibilidad al autor y si los lectores están interesados en un tema, pueden quedar más impresionados con el respaldo de un pez grande en un estanque pequeño que con el de alguien cuyo nombre está en todas partes.

También hay indicadores de éxito que pueden impresionar a los lectores potenciales que no están familiarizados con el nombre del publicitario. “Autor superventas del New York Times ”, “conferencista de TEDx”, “profesor” y similares, todos dicen mucho en unas pocas palabras.

2. Recuerda, estás pidiendo un gran favor

Como autor, no puedo decirte la cantidad de solicitudes de reseñas que he recibido de personas que claramente no han leído ninguno de mis libros. Esas solicitudes siempre se leen como si la persona creyera que sería una gran oportunidad para recomendar su libro, pero como autor, también lo entiendo.

Cuando estamos terriblemente entusiasmados con nuestros libros, es fácil convencernos de que el resto del mundo también lo está. Pero no lo son. Si es un autor, probablemente esté terriblemente entusiasmado con su propio libro.

Es importante tener en cuenta que pedirle a una persona ocupada que lea todo el libro es una solicitud importante (y cualquier persona a la que se le pida que escriba una nota publicitaria está ocupada). Por eso, debe asegurarse de preguntar de manera adecuada.

3. Pide una propaganda de la manera correcta

Además de dejar en claro que sabes que estás pidiendo un favor serio, aclara exactamente por qué le pides a esta persona. La adulación puede ser efectiva aquí (todos tenemos egos), pero la adulación que es genuina va mucho más allá. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona que la convierte en la persona ideal para recomendar tu libro? ¿Cómo te ha impactado su trabajo? Cuanto mejor pueda desglosarlo, más probable es que diga que sí.

Tenga en cuenta que la actitud de todos acerca de dar una propaganda es diferente. Algunos autores quieren ayudar a tantas personas como sea posible, por lo que pueden sugerirle que escriba algo para que lo aprueben. A otros no se les ocurriría adjuntar su nombre a ningún libro que no adoren, por lo que no podrán decir sí o no hasta que lean el libro. No estaría de más ofrecer sutilmente escribir una posible propaganda para ellos si tienen poco tiempo.

Entonces, ¿cómo se inicia el proceso de solicitud de anuncios publicitarios?

Si no puede pensar en nadie con quien esté conectado de forma remota que pueda preguntar, no tiene sentido lamentarse de que no tiene las conexiones adecuadas; en este día y edad, puede conectarse con cualquier persona deslizándose en sus DM. Pero enviarle un mensaje a un extraño para pedirle un favor de la nada probablemente no sea efectivo.

Esto significa que debe dirigirse a quién le gustaría preguntar y fomentar esas relaciones durante el mayor tiempo posible antes de presentar la solicitud. Siga a estas personas en las redes sociales y responda a sus publicaciones. Suscríbete a sus boletines y responde cuando estés inspirado. Escuche y revise sus podcasts.

Te sorprendería la gran impresión que puedes causar en alguien con solo brindarle apoyo. Si hace esto, para cuando se comunique con usted, no será solo un extraño que pide un favor, sino un fanático que ha mostrado aprecio por su trabajo.

He sido testigo de resultados increíbles de patrocinios; mi primer cliente recibió una nota publicitaria de Magic Johnson y, una semana después del lanzamiento del libro del cliente, había conseguido un contrato de portavoz de seis cifras, obtuvo su primer concierto pagado como orador (ahora le pagan $ 10,000 por discurso principal y habla todo el tiempo) y firmó varios acuerdos nuevos.

El punto: encuentre a las personas que sus futuros clientes conocen y el libro, junto con el respaldo, puede transformar su carrera.

