Twitter reacciona a Murph, la peculiar mascota de Nerf creada a partir de 10,000 dardos

Hay botargas hermosas, botargas chistosas, botargas apapachables y botargas aterradoras. Luego están aquellas que cumplen con todos esos adjetivos al mismo tiempo como Murph, la indescriptible mascota de Nerf creada a partir de 10,000 dardos de la popular marca de juguetes que fabrica pelotas, frisbees y dardos hechos de esponja.

Murph fue presentado en sociedad por medio de la cuenta de Twitter de Alex Zalben, editor del sitio Decider y autor de la serie de comics "Thor and the Warriors Four" quien explicó: "Hasbro acaba de presentar, y esto no es una broma, su nueva mascota de pesadilla para los productos de la marca NERF llamada "Murph". El aterrador eslogan de Murph es 'desata el juego en ti'".

El texto viene acompañado de una imagen de la peculiar criatura de 1.82 metros de altura que generó reacciones en la red social, aunque la mayoría de los usuarios coincidieron en que Murph es aterrador y externaron su opinión.

El usuario Kevin M Mangan escribió: "Mira las diferentes longitudes... ¿Crecen dardos Nerf como el cabello? Así que... ¿Los dardos Nerf que siempre hemos usado están despojados de estas criaturas como la lana? ¿Es Murph el Nerf aquí, sin cuernos, para salvar a sus hermanos de los pastores del Nerf?"

Look at the different lengths…

Does it grow NERF darts like hair?



So… are the NERF darts we've always used are shorn from these creatures like wool?

Is Murph the NERF here, unshorn, to save his brethren from the NERF Herders? pic.twitter.com/eJvQ8gaYDR