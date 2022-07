PLUS-ის დაბადების დღეზე საქართველოს ბანკის მომხმარებელი საინტერესო შეთავაზებებს და საჩუქრებს მიიღებს

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

5 ივლისს PLUS- ის დაბადების დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ბანკის ის მომხმარებელი, რომელსაც დაგროვილი აქვს PLUS ქულები და ამ ქულებით გადაიხდის საქართველოს ბანკის 100-ზე მეტ პარტნიორ მაღაზიაში, განსაკუთრებულ შეთავაზებას, 50%-იან ფასდაკლებას მიიღებს. მეტი ინფორმაციისთვის, კონკრეტული კომპანიების ჩამონათვალს შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე: https://bit.ly/3unFcHO

PLUS ქულებს აგროვებ საქართველოს ბანკის ბარათითა და პოსტერმინალით ყოველი გადახდისას; დაგროვილი PLUS-ებით კი შეგიძლია შეიძინო ის, რაც გინდა- ტექნიკა, ტანსაცმელი, ბილეთი და სხვა. ასევე, შეავსო მობილურის ან სამგზავრო ბალანსი, გადაიხადო კომუნალური და სხვა გადასახადები. ნივთის შეძენისას, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლია ღირებულების ნაწილი თანხით, ნაწილი კი − PLUS-ებით გადაიხადო. ასევე, სპეცილური შეთავაზების ფარგლებში, რიგ შემთხვევებში, PLUS ქულებით გადახდისას ისარგებლებ სპეციალური ფასდაკლებით საქართველოს ბანკის პარტნიორ კომაპნიებში ან დააგროვებ 5-ჯერ ან 10- ჯერ მეტ PLUS ქულას.

შეთავაზების შესახებ ვიდეოს სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ ბმულს:

https://www.facebook.com/www.PLUS.ge/videos/412502800807665