Los NFT's están por todos lados: en las colecciones de las celebridades, en festivales musicales, transformados en personajes de bandas virtuales e inspirando la imagen de una cadena de comida rápida en Estados Unidos. Se han convertido en un socorrido componente en las campañas de marketing digital de las marcas y aunque en fechas recientes han perdido algo de su "brillo" debido al desplome de las criptomonedas, seguirán dando de qué hablar.

Dynamite Entertainment

Aunque visualmente hay NFT's muy interesantes, hay un componente que les hace falta a los activos digitales no fungibles: el storytelling. Hasta ahora hemos visto piezas que únicamente muestran la imagen de algún objeto o personaje y, en algunos casos, pequeñas animaciones. La empresa Orange Comet, fundada por Dave Broome y que cuenta entre sus filas a celebridades como el ex jugador de futbol americano Kurt Warner, los cantantes Gloria y Emilio Estefan, así como al actor William Shatner, busca crear NFT's y experiencias de cadena de bloque que incorporen la narrativa y que, de hecho, creen una nueva manera de contar historias.

Por medio de pequeños videos que son acuñados como NFT's y que funcionan como cortometrajes, la empresa pretende involucrar a Hollywood en la creación de objetos digitales de gran valor para los fanáticos de las películas y series, pero que aporten a la historia y vayan más allá de ser simples coleccionables digitales.

El proyecto del director Barry Sonnenfeld

Aunque hasta el momento las colecciones que Orange Comet ha sacado a la venta son NFT's tradicionales (es decir, sin narrativa) con bonitas animaciones y basados en populares series como The Walking Dead, la empresa desarrolla un proyecto que involucra al cineasta Barry Sonnenfeld. El director de cintas como Hombres de negro y Wild, Wild, West trabajó durante años en un proyecto que nunca pudo ser llevado a la pantalla: Dinosaurs vs. Aliens (Dinosaurios contra aliens). La historia que, como lo dice su título, narra un enfrentamiento épico entre dinosaurios y alienígenas, está basada en una novela gráfica escrita por Sonnenfeld y Grant Morrison, y ahora será "resucitada" en formato NFT por Orange Comet.

Aunque los detalles del proyecto aún son escasos, la idea es que cada NFT narre una pequeña historia (según Sonnenfeld, algo similar a la última secuencia de Hombres de negro, en donde se muestra que nuestra galaxia está contenida en una canica con la que juega un ente extraterrestre), que eso suscite el interés hacia el proyecto y que incluso haya una colaboración entre los dueños de los NFT's y los creadores de la historia para desarrollar futuras narrativas, aunque de momento no es claro cómo funcionaría esa dinámica.

En caso de funcionar, este tipo de NFT's podría abrir la puerta a una nueva manera de promocionar las películas, las series y los videojuegos creando una dimensión narrativa justo en donde hoy no existe… y con todo el know how que la industria cinematográfica de Hollywood podría aportar.