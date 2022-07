¿Ya tan pronto? Planean lanzamiento de Windows 12

Hace menos de un año, en octubre de 2021 para ser exactos, fue lanzado Windows 11 para los usuarios; sin embargo, Microsoft ya trabaja en la llegada de un nuevo sistema operativo, el Windows 12, el cual llegaría más pronto de lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado.

Anteriormente, la compañía norteamericana fundada por Bill Gates, esperaba entre cinco y seis años para renovar sus sistemas operativos y, para evitar que se volvieran obsoletos, ponía a disposición de los usuarios dos o tres actualizaciones cada año, pero estas eran pesadas y tardadas, situación que no era una buena experiencia para el usuario.

La llegada de Windows 12 está planeada para 2024, sin que se sepa en qué mes será, situación que traerá modificaciones en el calendario de lanzamientos de Microsoft y la más importante sería la eliminación de la actualización del 11, la cual estaba prevista para 2023. Esto no signifiqa que los cambios no vayan a llegar a quienes cuenten con dicho sistema operativo, sino que el proceso se adelante, situación que todavía no se ha definido.

Otro cambio que puede ser benéfico para los consumidores es que los parches del 11 llegarán a ellos sin necesidad de una actualización larga y tardada, sino que arribarán de forma aislada y se serán llamados "paquetes de experiencia". Hasta el momento, son pocos los detalles que se han dado sobre las funciones del Windows 12, mientras que Microsoft tampoco se ha pronunciado al respecto.

Además, el nombre de Windows 12 tampoco es real, solamente es una manera de llamarlo, pues, por ahora, se desconoce cómo será denominado el nuevo sistema operativo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa, el proyecto es nombrado de manera clave como "Next Valley".

Conforme a tu experiencia y necesidades, ¿cuáles son las funciones y novedades que debe tener el Windows 12?