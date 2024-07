Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Todos tenemos momentos en los que nuestros impulsos se apoderan de nosotros. Un amigo nos hace una broma y, en lugar de ignorarlo, respondemos enfadados. Alguien se pasa un alto y le hacemos una seña obscena, aunque sea un extraño y apenas nos afectó. Nuestro jefe nos da un proyecto de última hora y pateamos la puerta al salir del edificio, considerando renunciar en lugar de verlo como una tremenda oportunidad de desarrollo.

En momentos como estos, es fácil caer presa de nuestras emociones, pero antes de buscar ese bocadillo nocturno del que te arrepentirás por la mañana, considera adoptar estos hábitos para ayudarte a superar tus impulsos.

1. Respira antes de responder

Nuestro cerebro tiene una parte subconsciente y una parte consciente. La investigación indica que la parte subconsciente de nuestro cerebro procesa información a una velocidad casi un millón de veces más rápida que la parte consciente. Cuando actuamos de manera impulsiva, generalmente no es nuestra mente consciente la que está al mando. Es nuestra veloz mente subconsciente la que va conduciendo.

Si quieres superar tus impulsos negativos, no tomes decisiones de manera apresurada. Entre todos los estímulos y nuestra respuesta, hay un espacio. Dentro de ese espacio reside nuestro poder (y libertad) para elegir nuestra respuesta. Cuando le damos a nuestra mente consciente el tiempo y el espacio para opinar, solemos tomar mejores decisiones. Hay una diferencia entre reaccionar subconscientemente y responder conscientemente. Como mínimo, las decisiones que no se toman apresuradamente sino con cuidado, suelen ser más racionales y menos emocionales. Esto hace que sea menos probable que las lamentemos más tarde.

Si te das el tiempo para pensar y analizar todas las posibles respuestas antes de decidirte por una, seguramente te sentirás más satisfecho con tu elección. Si sientes que estás perdiendo el control emocional, pide un descanso y usa el tiempo para salir a caminar, escribir en un diario o hacer algo que disfrutes.

2. Refiérete a tus objetivos

Cada vez que estés a punto de hacer algo que normalmente no harías, considera tus objetivos a largo plazo. Pregúntate: "¿Lo que estoy a punto de hacer se alinea con mis metas, valores y creencias?" Si no es así, cuestiónate: "¿Vale la pena?" Hacerte estas preguntas revelará los puntos que no están alineados. Claro, derrochar en unas increíbles vacaciones de verano en Italia probablemente sería muy divertido, pero tal vez no valga la pena poner en riesgo tu meta de adquirir una casa. Quizás disfrutes beber o fumar, pero no lo suficiente como para romper la promesa que te hiciste de llevar una vida más saludable y ser un mejor modelo para tus hijos. Este proceso funciona de manera más efectiva cuando tus grandes objetivos de vida están escritos en algún lugar en donde puedas verlos.

Es más fácil recordar lo que realmente dijiste que querías de la vida si lo ves cada vez que te sientas ante tu escritorio o te miras en el espejo del baño. Si lo que estás a punto de hacer impulsivamente no se alinea con lo que ahí está escrito, pregúntate si lo deseas lo suficiente como para descartar las otras cosas que (probablemente) quieres más.

3. Descubre de qué se trata realmente la decisión

En momentos impulsivos, ayuda considerar tu "por qué". Pregúntate: "¿Por qué estoy haciendo esto?" Cuando consideras tus verdaderas motivaciones, podrías descubrir que tu decisión de último minuto de ir al club con el nuevo grupo de conocidos la noche antes de una gran presentación de trabajo, se trata realmente de querer encajar y ser aceptado, o tal vez es una simple distracción de la soledad que has estado experimentando desde que terminaste con tu pareja.

Antes de explotar con tu cónyuge por no sacar la basura o lavar los platos —cosas que normalmente no te molestarían—, el preguntarte de qué se trata realmente tu enfado podría ayudarte a descubrir que en realidad no estás enojado con él, sino que estás muy estresado por una fecha de entrega en el trabajo o inusualmente ansioso porque tu hermana llegará a la ciudad al día siguiente para una visita de una semana. Cuando haces una pausa y registras lo que está sucediendo contigo, abres la puerta para aprender que lo que podría haber parecido (momentáneamente) una buena idea, en realidad no es la solución. Ser honesto contigo mismo sobre tus verdaderas razones para lo que estás a punto de hacer, suele revelar verdades difíciles que no habías percibido. Estas podrían hacer que tomes una decisión completamente distinta.

4. Considera alternativas

Cada vez que estés a punto de tomar una decisión impulsiva, date un momento y considera información contradictoria. Pregúntate: "¿Y si no hago esto? ¿Entonces qué?" Antes de gastar miles de dólares en un vuelo no reembolsable a Tahití porque necesitas unas vacaciones inmediatas, podrías considerar alternativas más rentables, como un viaje por carretera a un parque nacional o un crucero por el Caribe; cosas que también disfrutarás pero a un tercio del precio. Antes de entrar furioso al trabajo y renunciar abruptamente por el estrés de una fecha de entrega inminente, podrías considerar actualizar tu currículum y empezar a buscar trabajo. Antes de solicitar el divorcio, podrías intentar hablar con tu cónyuge sobre esos platos sucios en el fregadero.

Para la mayoría de nuestras decisiones, casi siempre hay una extensa variedad de opciones que podríamos tomar en su lugar. Claro, podríamos querer unas vacaciones o sentirnos frustrados en el trabajo, pero típicamente las mejores decisiones que tomamos son aquellas en las que hemos considerado otras opciones (aunque luego elijamos lo primero).

Al hacer estas cuatro cosas antes de actuar impulsivamente, aseguras que tus decisiones sean aquellas con las que puedes respaldarte (no solo en el momento, sino a lo largo de períodos más largos de tiempo). También te aseguras de que se alineen con quién eres y hacia dónde te diriges. Las personas que hacen estas cuatro cosas antes de actuar de manera impulsiva se aseguran de vivir una vida de la que se sienten orgullosos y sin remordimiento.