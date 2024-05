Por Aytekin Tank Edited by Eduardo Scheffler Zawadzki Mayo 15, 2024

Hay una cierta grandeza en la idea de la soledad, imagina a Henry David Thoreau, mirando hacia el extenso azul verdoso del estanque de Walden. En nuestra mente, Thoreau está en paz, contempla la distancia, mientras piensa en ideas grandes e importantes. De vez en cuando, las escribirá en un cuaderno con tapas de cuero.

El Thoreau de nuestra imaginación no lucha con pensamientos intrusivos. No golpea irritado a las moscas ni se pregunta por qué está ahí. No se encuentra cortando leña durante un aguacero repentino, maldiciéndose por estar haciendo eso, cuando tal vez debería simplemente darse por vencido y regresar a Concord.

Thoreau era famoso por valorar la soledad, durante ese tiempo en el estanque de Walden produjo su obra más conocida. Pero también sabemos que incluso para los lobos solitarios más colmilludos, la soledad puede ser difícil, especialmente cuando entra en juego tu monólogo interno.

Como fundador en solitario y orgulloso introvertido, estoy muy familiarizado con las recompensas y desafíos de trabajar solo. Aquí te comparto algunas formas para que a ti también te funcione.

Las ventajas de hacerlo solo

La cultura empresarial de inicio valora la colaboración, pero existen grandes ventajas al ir por tu cuenta. No solo no tienes que preocuparte por comprometer tu visión o pisar los pies de los demás, sino que también tienes la libertad de tomar las decisiones que quieras y seguir tus instintos.

Esos instintos son un aspecto crucial para tener éxito como emprendedor. Por mucho que importen los datos y los hechos, hay un poder inexplicable en seguir tu instinto. Un estudio encontró que cuando las personas toman decisiones basadas solo en el instinto, aciertan hasta el 90% de las veces. El ex CEO de General Electric, Jack Welch, famoso por su capacidad para tomar decisiones basadas en el instinto, explicó esto.

"A veces tomar una decisión es difícil, no porque sea impopular, sino porque proviene de tu instinto y desafía una justificación técnica", dijo alguna vez.

"Mucho se ha escrito sobre el misterio del instinto, pero no es solo reconocimiento de patrones, ¿verdad? Has visto algo tantas veces que simplemente sabes qué está pasando otra vez. Los hechos pueden ser incompletos o los datos limitados, pero la situación te resulta muy, muy familiar".

Pero la intuición puede ser difícil de explicar a otros, especialmente a un cofundador escéptico que podría tener sus propias ideas. Esto no quiere decir que nunca debas buscar la opinión de otros — puede ser increíblemente útil tener un mentor o una red de compañeros para esos momentos en los que podrías necesitar consejos o una validación de tu instinto. Aun así, cuando llega el momento y sabes en lo profundo de ti mismo qué camino tomar, es liberador hacerlo sin tener que dar explicaciones a nadie más.

Lidiar con pensamientos intrusivos

Trabajar solo significa poder confiar en ti mismo. Eso puede ser difícil cuando los pensamientos intrusivos comienzan a aparecer, como inevitablemente lo hacen.

Tu diálogo interno puede ser tu mayor activo, o un terrible y destructivo enemigo. El primer paso para asegurarte de que tu mente está trabajando para ti, no contra ti, es entender tu mentalidad predeterminada. Cuando te encuentras con un obstáculo, ¿cuál es tu reacción? ¿te sumerges en la derrota? ¿entras en pánico? ¿te bloqueas? ¿o ves el obstáculo como un desafío y lo abordas con un sentido de curiosidad?

Si tu respuesta es lo primero, significa que necesitas reformular tu mentalidad, hacer esto requerirá un poco de trabajo. Pero de la misma manera que vamos al gimnasio para desarrollar músculo, podemos entrenar nuestros cerebros para resistir la negatividad y los pensamientos intrusivos.

Practicar la atención plena es una forma segura de tomar conciencia de tu diálogo interno y reformularlo de una manera más productiva. Comienza a prestar atención —de la manera más imparcial posible— a tus pensamientos, sentimientos y reacciones a lo largo del día. A veces, como humanos, nos identificamos con lo que pensamos y sentimos, en lugar de con lo que somos. Pero es importante recordar que algunos de estos pensamientos simplemente no son ciertos. Ser consciente de las creencias limitantes significa que puedes empezar a reconocerlas por lo que son —historias que hemos inventado, a menudo no basadas en hechos.

Cuando te encuentres asediado por pensamientos negativos, intenta hacer una lista de temas sobre los que realmente quieres pensar — un problema que estás intentando resolver o un éxito reciente. Esto se llama "pensamiento intencional", y es hacer buen uso de tu tiempo a solas, dice Ethan Kross, profesor de la Universidad de Michigan y autor de Chatter: La Voz en Nuestra Cabeza, por qué importa y cómo aprovecharla, dice Vox. El pensamiento intencional no tiene que abarcar gran parte de nuestro tiempo — Kross prefiere combinarlo con otras actividades ya programadas, como hacer ejercicio.

"Simplemente identifico cuál es el problema en el que quiero trabajar, y luego me subo a la caminadora, inevitablemente, mi mente comienza a funcionar, produciendo todo tipo de soluciones. Y de esa manera tengo muchas ideas", dice.

Encontrar la soledad en un mundo demasiado conectado

De alguna manera, puede parecer que Thoreau la tenía más fácil que el emprendedor moderno. Estaba en medio de la naturaleza, y lo que es más importante, no tenía un teléfono inteligente que constantemente le enviara notificaciones, haciéndolo abandonar sus reflexiones y distrayéndolo con sus redes sociales.

Ceder ante la tentación del shot digital de dopamina es fácil, pero al resistirte encontrarás las recompensas del tiempo a solas. Cierra tu puerta y configura tu teléfono en "no molestar" durante un rato cada día, y es posible que te sorprendas de la creatividad e innovación que florecen en ese espacio.

Personalmente, incluyo el tiempo a solas en mi agenda, lo utilizo para despejar mi mente y dedicarme al trabajo profundo. Esos momentos tranquilos me recuerdan mis días fundando Jotform hace 18 años. Aunque no me enfrentaba al mismo zumbido de dispositivos que regularmente soportamos hoy en día, pasaba mucho tiempo solo —más de lo que había pasado nunca. Lo admitiré, podía ser una lucha, en ausencia de distracciones, mi cerebro llenaba el silencio asaltándome con un "¿y si…?".

Pero me negué a rendirme. ¿Y sabes qué? Los momentos en los que superé la incomodidad fueron aquellos en los que mis mejores pensamientos echaron raíces. Hoy en día, Jotform tiene más de 25 millones de usuarios, y atribuyo gran parte de nuestro éxito a esos valiosos momentos de vacío, donde, libre de distracciones, simplemente podía ser.

Estar solo —verdaderamente solo, sin distracciones digitales— puede ser difícil. Es mucho más fácil agarrar el teléfono y navegar sin sentido que aprender a trabajar con tu monólogo interno. Pero una vez que domines esa voz en tu cabeza y la entrenes para trabajar contigo, en lugar de contra ti, no habrá límite para lo que puedas lograr.