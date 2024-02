Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La historia tiende a mitificar los nombres de los emprendedores en el mundo tecnológico. Les atribuimos características de estilo de vida en blanco y negro, con muy poco espacio para los tonos de gris. Por ejemplo, Steve Jobs era un líder carismático y públicamente comprometido, mientras que el cofundador de Apple, Steve Wozniak, era un introvertido que prefería trabajar en soledad.

Es fácil creerse estas caricaturas y luego preguntarte a qué campo perteneces. ¿Eres un extrovertido y un líder nato, o un lobo solitario que trabaja mejor cuando está detrás del escenario? ¿Necesitas encontrar a tu cofundador complementario ideal, o es mejor aventurarte por tu cuenta?

Antes de lanzar Jotform, me preocupaba si tenía la personalidad para liderar una empresa. Sabía que contaba con un historial probado como desarrollador web, pero no sabía si tenía los atributos correctos para ser CEO — para ejecutar el trabajo estratégico necesario y comunicar con éxito una visión. Sin embargo, me lancé de todos modos, y 17 años después he descubierto que, en la búsqueda de la cultura empresarial adecuada, trabajar en soledad versus en equipo (introversión versus extroversión), es un asunto lleno de matices.

He observado que las personas buscan la soledad por diversas razones y que entender sus motivaciones me ayudó a apreciar mejor el bienestar general, los beneficios creativos y de liderazgo que pueden derivarse de trabajar solo.

Las razones de la soledad

Siempre he disfrutado de la camaradería de trabajar en una oficina. Mis colegas ofrecen perspectivas frescas, además de risas muy necesarias en medio de días de trabajo estresantes. Pero cuando se trata de trabajo creativo, necesito cerrar la puerta, literal y metafóricamente. Y en esto, no estoy solo.

Como señaló Wozniak en sus memorias, iWoz: Computer Geek to Cult Icon: How I Invented the Personal Computer, Co-Founded Apple, and Had Fun Doing It (en español iWoz de genio de la informática a icono de culto), "La mayoría de los inventores e ingenieros que he conocido son como yo... viven en su mundo interior. Son casi como artistas. De hecho, los mejores de ellos son artistas. Y los artistas trabajan mejor solos... Te daré un consejo que puede ser difícil de aceptar. Ese consejo es: Trabaja solo... no en un comité. No en un equipo".

Por supuesto, los artistas y creadores son famosos por su inclinación hacia el trabajo en soledad. Pablo Picasso alguna vez dijo: "Sin una gran soledad, no es posible un trabajo serio".

Curiosamente, preferir trabajar solo no necesariamente significa ser un "solitario". En un estudio de Plos One de 2022, los investigadores definieron las dos principales motivaciones por las que las personas pasan tiempo a solas. La primera es la soledad intencional: encontrar disfrute y obtener beneficios significativos (como la creatividad) y una preferencia general por ella — simplemente prefieren estar solos en lugar de estar con otras personas. Aquellos que buscan la soledad con propósito tienden a ser personas sociales, pero también autónomas, y se calificaron a sí mismas con mayor puntuación en cuanto a cómo su comportamiento se alineaba con sus valores e intereses, además de reportar una mayor resistencia a la presión de los demás. Vieron el tiempo a solas como algo valioso, buscado de manera intencional y que vale la pena. En resumen, preferían poder controlar su entorno y veían valor en hacerlo; no necesariamente preferían la soledad en sí misma.

Otros estudios han confirmado que considerar el tiempo a solas como una elección en lugar de un castigo conduce a niveles más altos de bienestar en términos de crecimiento personal y autoaceptación, así como a niveles más bajos de depresión.

Existen claros beneficios creativos de la soledad, ya que la capacidad de dedicar atención exclusiva a una sola tarea es fundamental para un trabajo significativo y profundo. Buscarla intencionalmente indica altos niveles de autoconocimiento y autonomía, y ambos son atributos de los líderes sólidos. Para gerentes de empleados y otros ejecutivos, la pregunta entonces es cómo cultivar un entorno laboral que fomente tanto el trabajo en solitario como la colaboración.

Encontrar un equilibrio

No tienes que leer titulares recientes de WeWork para saber que las tendencias en torno al espacio físico de trabajo continúan evolucionando. Ya pasamos la época dorada de los conceptos de espacio abierto. Ahora la investigación muestra que a la gente le gustan las paredes y las puertas — que el cubículo, una vez menospreciado, es demostrablemente preferible a la falta total de privacidad.

Como dijo un desarrollador de videojuegos con sede en California a The New York Times, cuando se agregaron cubículos al amplio almacén abierto de la empresa, los gerentes temían que las personalidades creativas sufrieran. En cambio, se dieron cuenta de que la gente apreciaba los "rincones y recovecos", para poder esconderse a veces, cosa con la que puedo relacionarme mientras escribo este artículo desde mi oficina cerrada.

Aunque es posible que no puedas remodelar toda tu oficina, sí deberías de permitir tanto dinámicas interactivas como privadas. En Jotform, por ejemplo, operamos en grupos pequeños y multifuncionales. Nuestras oficinas cuentan con áreas de diseño abierto, pero cada equipo tiene también su propio espacio físico: una habitación con puerta, junto con pizarras blancas, escritorios grandes, espacio para estirarse y varias herramientas de productividad.

También programo espacio para el trabajo en solitario en mi propio horario — utilizo herramientas de calendario y notificaciones preprogramadas de "No molestar" para proteger activamente este tiempo. Animo a los equipos a hacer lo mismo y trato de ofrecer la mayor flexibilidad posible para que puedan programar el tiempo a solas según los niveles de energía de cada persona. También mantengo las reuniones al mínimo: si hay una aplicación o plataforma que pueda lograr lo mismo utilizando comunicación asincrónica, optamos por ella. Reducir las reuniones innecesarias nos ayuda a apreciar mejor el tiempo cuando realmente necesitamos trabajar juntos.

Tomar decisiones reflexivas sobre tu tiempo —ya sea trabajando solo o en colaboración— puede ayudarte a apreciar y obtener lo mejor de ambas dinámicas. Ten esto en cuenta: los extrovertidos pueden ser grandes líderes, pero no todos los grandes líderes son extrovertidos. Los introvertidos pueden ser creativos prolíficos, pero no todos los creativos prolíficos son introvertidos. En el mundo real, hay innumerables tonalidades entre los dos.