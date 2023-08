Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Estaba relajándome en el balcón del hotel, escuchando el sonido del mar. Disfrutando de un momento de conexión conmigo misma y la naturaleza, estaba totalmente presente en el aquí y ahora. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla creaba un ritmo tranquilizador, y noté que mi ritmo cardíaco comenzó a sincronizarse con el sonido. Fue una experiencia asombrosa, que me hizo realmente consciente de mi entorno y de mi propia existencia.

Queriendo permanecer totalmente presente en ese hermoso momento un poco más, me envolví en una manta y me recosté bajo las estrellas. Fue pura dicha quedarme dormida respirando el fresco aire del océano y despertar con el impresionante amanecer a la mañana siguiente. Sabía que esta experiencia no era nada menos que poderosa.

Beneficios de pasar tiempo a solas

Cuando te tomas tiempo como este para estar sola, realmente puedes escucharte a ti mismo. Es una oportunidad para escapar del ruido y las distracciones de la vida cotidiana y escuchar los susurros de tus propios pensamientos. Muchas personas evitan pasar tiempo a solas. Incluso la idea de enfrentar tus propios pensamientos puede resultar aterradora. Pero la soledad es una oportunidad para despejar el desorden que se acumula en tu mente, obtener claridad y reconectar con tu verdadero ser.

Recientemente, realicé mi segundo viaje en solitario. Aproveché este tiempo sin distracciones para crear, leer y escribir en mi diario. Incluso me arreglé y me llevé a cenar a un buen restaurante. Sumergirme en el momento y empaparme de todo lo que me rodeaba fue simplemente increíble.

Es posible que encuentres extraña o incómoda la idea de estar sola. Es posible que pienses que otros te verán como un perdedor o un marginado por disfrutar de una comida elegante por ti misma. Pero no estoy de acuerdo. A lo largo de los años, he aprendido el increíble poder de elegir pasar tiempo a solas. He descubierto que no se trata de estar solo o aislarse; se trata de nutrir tu propia felicidad y bienestar.

Durante mis aventuras en solitario, me dedico a actividades que me traen alegría. Estas experiencias me han permitido conectarme con un profundo sentido de gratitud. Me he dado cuenta de lo afortunada que soy de tener los medios y la capacidad para disfrutar de la belleza del mundo que me rodea; ya sea disfrutando de una deliciosa comida en un restaurante elegante, viendo el atardecer o simplemente dando un paseo. Cuanto más detallada sea tu gratitud, más elevarás tu vibración.

La gratitud y el autodescubrimiento son temas centrales en mi tiempo a solas. Esto ha sido fundamental para llevar una vida más satisfactoria. He dedicado tiempo a conocer quién soy en mi esencia. Me he priorizado, prestando atención a mis propios deseos y necesidades, y también abrazando la curiosidad y el asombro por el mundo que me rodea. Al hacerlo, he reavivado la chispa dentro de mí y he elevado mi vida y la de mis seres queridos.

Es fácil distraerse y pasar por alto las cosas increíbles que suceden en tu vida cuando estás tan enfocado en el trajín y los apuros. Te enredas en los detalles minuciosos y en el constante flujo de pensamientos que llenan tu mente. Pero cuando dedicas un tiempo significativo para ti misma, puedes explorar nuevas formas de pensar y ser.

¿Cuándo fue la última vez que realmente pasaste tiempo de calidad a solas?

Sentirse cómoda en tu propia compañía es una superpotencia. Al principio, se sentirá extraño, pero es un rasgo necesario que te permite depender de ti mismo para la felicidad, la confianza y el sentido de pertenencia. Aprende a abrazar la soledad comenzando lentamente. Ve a comer sola. Prueba un restaurante nuevo y concéntrate en tu comida y tu entorno, no en tu teléfono. ¡Sal contigo misma! Dedica un día a hacer algo solo para ti, sin incluir a nadie más, y observa cómo te sientes. ¡Te sorprenderás de lo increíble que se siente cuando te conviertes en la compañía que deseas!

Es importante recordar que necesitas nutrir tu propia alma para tener una vida verdaderamente satisfactoria. No esperes a que las experiencias lleguen a ti.

Abraza la belleza de pasar tiempo contigo misma. Encuentra alegría en tu propia compañía y conéctate con el mundo que te rodea. Es hora de dejar de lado el miedo y abrazar el poder de la soledad. Da ese paso y desbloquearás un mundo de experiencias y satisfacción que transformarán tu vida.