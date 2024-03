Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

"Sin importar lo que haya estado sucediendo, sin importar con qué esté estresada la mente en este momento, sin importar cómo se sienta el cuerpo, solo por un momento, [deja] ir todo eso. Solo [enfócate] en el espacio que te rodea", instruyó una voz agradable con acento británico. Estaba escuchando una meditación guiada sobre cómo aliviar el estrés. Aunque no siempre mantengo una rutina diaria de meditación, una sesión ocasional puede hacer maravillas en momentos estresantes.

Después, comencé a pensar en la voz al otro lado de esa aplicación: Andy Puddicombe, un exmonje budista que cofundó una empresa valorada en aproximadamente $3,000 millones de dólares (a partir de agosto de 2021, después de fusionarse con Ginger Health). Me hizo preguntarme si alguno de los hábitos que Puddicombe adquirió en el monasterio le ha servido como emprendedor. Mientras más aprendía sobre las prácticas monásticas, más inspirado estaba para aplicarlas (o versiones modificadas de ellas) en mi papel como CEO de Jotform. Y no soy el único, solo echa un vistazo al reto del modo monje en TikTok.

Aquí tienes algunas de las mantras monásticas que he encontrado más útiles como emprendedor para impulsar la creatividad y la productividad.

Deja ya de rumiar

He escrito antes sobre los efectos negativos de rumiar. Es malo para tu salud física y mental y, en última instancia, malo para los negocios. Cuando estamos enredados en ciclos de pensamiento, nos resulta imposible alcanzar nuestro máximo potencial creativo. No podemos encontrar las soluciones más innovadoras.

No es ningún secreto que meditar es una parte significativa de la existencia monástica. La atención plena es uno de los objetivos principales de la meditación y el mejor antídoto contra rumiar.

El venerable Hui Cheng, un monje del Templo Hsi Lai de Fo Guang Shan, habló de la atención plena al Los Angeles Times: "Lo que ha sucedido en el pasado es historia. Nada de qué preocuparse. Lo que aún está por venir es el futuro. Algo que no requiere especulación. Lo más importante en este momento particular es ahora, solo para ser consciente del momento presente".

Cada vez que me siento atrapado en una tarea y me deslizo en un bucle de pensamientos sobre algo que sucedió en el trabajo, un problema que deberíamos haber identificado o una conversación que podría haber ido mejor, leo esta cita de él. Intento salir del bucle y, en cambio, enfocarme en soluciones constructivas para el futuro. Luego, con una mente más ligera, puedo regresar a la tarea en cuestión.

Relacionado: Cómo superé el agotamiento y convertí mis ambiciones en realidad

Hacer buenas obras

En el templo Fo Guang Shan, los monjes practican realizar tres actos de bondad: hacer buenas obras, decir buenas palabras y tener buenos pensamientos.

Es muy fácil envolverse en nuestra propia trayectoria profesional o comercial. Hacer un esfuerzo activo para centrarse en servir a los demás puede ayudar a aliviar las preocupaciones y ansiedades profesionales. También puede proporcionar una perspectiva esclarecedora.

Encuentro mucha alegría en conectar con mentores. Después de 17 años de hacer crecer mi negocio, he reflexionado mucho sobre lo que ha ido bien en mi carrera y lo que habría hecho de manera diferente. Por ejemplo, una cosa que comparto con frecuencia: si pudiera hacerlo todo de nuevo, habría comenzado a automatizar antes. Perdí mucho tiempo en los primeros días, algo que es fácil de reconocer a posteriori. Me siento muy satisfecho al compartir este conocimiento que he obtenido con dedicación.

Además, al ayudar a otros, siempre obtengo algo de perspectiva sobre mi camino. Me recuerda mis objetivos más grandes y qué no debería perder el tiempo reflexionando.

Relacionado: 6 cambios de mentalidad transformadores que me hubiera gustado conocer antes y que tienen un gran impacto

Ora et labora

Los monjes benedictinos practican el lema ora et labora: reza y trabaja. En la Abadía de la Asunción, por ejemplo, los monjes pasan la mayor parte del día rezando y trabajando. Nota: También se dan tiempo para cosas divertidas, como reunirse los sábados para tomar algo y conversar.

Aunque no seas religioso, el lema ora et labora puede ser útil. Como emprendedores, puede ser complicado equilibrar numerosas obligaciones. Quieres ser un líder empresarial sólido, un líder de pensamiento inspirador, un colega bien querido y un buen padre/pareja, etc. Pensar en ora et labora puede aliviar parte de la presión de ser todo para todos todo el tiempo. También te aleja del esfuerzo infructuoso de compararte con los demás.

Algunos días, puedo conquistar el mundo. Pero si tengo un día en el que simplemente me concentro y trabajo, eso también está bien.

Relacionado: 3 reglas mentales para ayudarte a entender (y finalmente relajar) tu ocupada mente

Pensar en grande

En una entrevista con Bon Appétit, Puddicombe compartió una de las lecciones comerciales que aprendió en el monasterio: "Cuando estás tratando de aliviar el sufrimiento en el mundo, cuando estás tratando de mejorar la salud y la felicidad del mundo, tienes que pensar en grande".

Ese consejo resonó conmigo. Porque como dueño de un negocio, para seguir innovando, tienes que pensar en grande. Puedes comenzar resolviendo un problema para los usuarios, pero eso es solo el principio.

Mi empresa, Jotform, comenzó como un constructor de formularios. Pero los formularios fueron solo el primer paso en el viaje. Sabía que tenía que pensar en grande y considerar qué hacían nuestros usuarios con nuestros formularios. Por eso, a lo largo de los años, construimos más herramientas para ayudar a las personas a automatizar tareas relacionadas con los formularios, como Jotform Sign, para que las personas pudieran recopilar firmas con sus formularios o aprobaciones automáticas.

Una vez que comiences a ayudar a las personas con un producto o servicio, considera todas las tareas y actividades adyacentes y cómo puedes satisfacer esas necesidades y ayudar a los usuarios de una manera más grande y significativa.

Relacionado: 8 pasos para alejarte del pasado que necesitas dejar atrás

Pensamientos finales

A veces sueño despierto con la idea de dejarlo todo y pasar un tiempo en un monasterio. El estilo de vida monástico es ascético, pero, en muchos aspectos, inspirador. Requiere un nivel de disciplina que la mayoría de los emprendedores desearían emular.

Aunque no podamos practicar el "modo monje" en el verdadero sentido, podemos extraer lecciones importantes para vivir una vida más enfocada, productiva y creativa. Y podemos hacerlo con un mayor sentido de calma, aceptando en lugar de luchar contra los inevitables factores estresantes, haciendo que el largo camino de ser un emprendedor sea más sostenible y agradable.

Relacionado: Por qué practicar la atención plena todos los días es invaluable para los emprendedores