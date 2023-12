Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Más de la mitad de los trabajadores estadounidenses dicen que experimentan agotamiento en la actualidad. Para cumplir con el statu quo del mundo corporativo moderno, muchos ponen sus pasiones en espera y comprometen su vida al trabajo. El concepto de equilibrio entre trabajo y vida personal se va por la ventana.

Cuando me encontré en esta posición, decidí cambiar radicalmente mi vida en un esfuerzo por fusionar mi pasión y profesión y así desafiar el statu quo de la América corporativa. Después de más de una década trabajando en Nueva York, me mudé a Australia, comencé una consultoría, me certifiqué como maestro de buceo y finalmente centré mis esfuerzos en apoyar a empresas con impacto que conservan y restauran al planeta. Hoy, mi equipo y yo estamos en una expedición de dos años llamada "Edges of Earth", que es el resultado de cinco años de convulsión en la vida y prioridades laborales cambiadas.

Esta búsqueda de unir pasión y profesión se llama ikigai. Es un concepto japonés que nos ayuda a pensar en el propósito de nuestra vida de cuatro maneras: lo que amas, lo que más necesita el mundo, aquello en lo que eres bueno y por lo que puedes ser remunerado. Así es como utilicé este concepto para salir de un estado colosal de agotamiento.

Relacionado: Olvídate del agotamiento: este es el asesino silencioso de carreras por el que realmente deberías de estar preocupado

Descubre tu ambición

Descubrir tu ambición no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere de prueba y error para descubrir a qué quieres dedicar tu tiempo y esfuerzo. Aunque todos tenemos pasiones y fortalezas, es invaluable explorar diversas oportunidades para descubrir lo que encaja mejor. Durante más de once años en agencias digitales y de marketing, desempeñé diversos roles para entender en dónde podía contribuir mejor.

Estas experiencias me ofrecieron una visión de cómo funcionan las empresas y dónde quería encajar, además de hacerme ver ciertos vacíos en mi vida. Aunque a veces frustrante, los años de entrenamiento y exploración son vitales para entender qué significa la ambición para ti.

Arraiga tus ambiciones

Evaluar la viabilidad de tu aspiración y entender los desafíos del mundo real a los que te enfrentas te permite tomar decisiones inteligentes desde el principio. El primer enfoque puede necesitar modificaciones, sin embargo, reorientarse hacia un camino más adecuado es siempre preferible a insistir en métodos que no dan resultado.

Por ejemplo, mi consultoría experimentó numerosas iteraciones, pasando de servir exclusivamente a organizaciones oceánicas sin fines de lucro (un grupo de clientes extremadamente chico) a ofrecer servicios a una gama más amplia de entidades y líderes con un enfoque en el impacto. Ese período de prueba y error no termina una vez que se descubre la ambición, apenas está comenzando.

Establece metas alcanzables

Alcanzar tu ambición es un maratón, no un sprint. Al segmentar el viaje en metas alcanzables, el camino se vuelve más navegable. Mi equipo y yo estamos visualizando constantemente el futuro y trabajando hacia atrás para mantener un equilibrio entre la acción inicial y el impulso ganado.

La gestión de proyectos rigurosa es indispensable, ayudando a concentrarse en el momento presente y no perderse en el panorama general. Es fácil distraerse con la meta final. Pero con los controles de gestión adecuados, eso se puede mitigar.

Relacionado: 3 hábitos para ayudarte a vivir una vida más feliz y saludable (y también hacer crecer tu negocio)

Elige a las personas adecuadas

Ubicar a aquellos que se identifican con tu visión y tus metas es quizás la tarea más ardua de todas. Una mala combinación puede causar contratiempos en el tiempo que te lleva darte cuenta de que estás trabajando con los colaboradores incorrectos.

Una vez que encuentres el ajuste adecuado, invierte en ellos. Fomenta su autonomía, promueve su mejor trabajo y apoya su crecimiento, ya que construir confianza dentro de un equipo lo demanda. Es nuestra responsabilidad cumplir con nuestros compromisos. Elige a personas que quieran asociarse contigo tanto como tú quieres asociarte con ellas.

Está bien decir no

Mientras construía una carrera corporativa, estaba bajo la impresión de que decir "sí" cuando todos los demás decían "no" me elevaría. Y por un tiempo, eso fue cierto. Sin embargo, esto conlleva la carga de no saber cuándo resistirse.

Si hay señales de alerta, sucesos que van en contra de tu visión y valores, entonces debe haber una manera de recalibrar. Y a veces, un rotundo "no" es lo que más se necesita. A veces, un "no" es lo que más te hace avanzar, incluso si en el momento parece que te hacer retroceder.

Acepta los contratiempos

Los fracasos no deberían oscurecer nuestra identidad ni paralizar el impulso. En cambio, deberían iluminarnos y brindar sabiduría. Cada contratiempo ha hecho que mi equipo sea más resistente, permitiéndonos absorber una lección aprendida y salir del otro lado más determinados que antes.

A lo largo de nuestra expedición, nos hemos encontrado con planes cambiados, asociaciones disueltas, cambios abruptos y hemos superado conversaciones difíciles. Es imposible estar perfectamente alineado con todos con quienes nos encontramos. A veces, el cambio duele, pero deja que ese dolor alimente la flama.

Celebra cada victoria

Cada victoria debe ser celebrada, sin importar su tamaño. Estos momentos reafirman que el trabajo diligente, incluso cuando parecía tan minúsculo en comparación con nuestra ambición más grande, fue invaluable.

A la sombra de los éxitos celebrados destacados en los medios, a menudo pasamos por alto la miríada de pequeñas victorias esenciales que constituyen el viaje emprendedor de alguien. Lograr estos hitos demanda un esfuerzo inmenso sin atajos, haciendo que cada victoria merezca una sincera celebración.

Mantén la curiosidad y sigue aprendiendo

El aprendizaje continuo es la clave definitiva. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que el viaje trata sobre la búsqueda constante de conocimiento nos mantiene humildes e interesados. Por ejemplo, cada ubicación que visitamos en nuestra expedición nos ofrece información que ayuda a refinar nuestras estrategias y colaboraciones, manteniéndonos alerta y alejados del agotamiento en el proceso.

En resumen:Dejada sin atención, se convierte en el persistente "¿qué pasaría si?" resonando en segundo plano. Pero también es igualmente importante perseguirla con preparación, asegurándote de tener las habilidades, conocimientos y validación en cierto grado para que tus esfuerzos resuenen. No solo para ti, sino también para el mundo en general y aquellos a quienes esperas servir.