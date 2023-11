Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Durante mi trayecto de doce años como emprendedor, he descubierto algunas estrategias y prácticas de mentalidad que transforman el juego y que me hubiera gustado conocer antes. Una vez que comiences a practicarlos, estos cambios tienen el poder de infundir nueva vida en tu negocio y en tu viaje personal. La mayoría de ellos son simples. Siento que, si los hubiera conocido antes, habría tenido más éxito y paz mental.

Aquí te comparto estos cambios de mentalidad:

1. Crear momentum

Lo que la mayoría de la gente acepta como una realidad es que el éxito comienza en tu mente y en tus pensamientos, y que "los pensamientos son cosas". Sin embargo, la verdadera tracción ocurre cuando combinas esa actitud mental con la acción real en el mundo. No se trata solo de pensar positivamente, sino de combinar esos pensamientos con acción tangible. El secreto está en mantener ese impulso incluso cuando surgen obstáculos. Créeme, yo también he caído en esta trampa, encontrándome a veces pensando demasiado.

El mito en el que a menudo creemos es que tener un plan detallado es la única manera de avanzar. Claro, es importante, pero la magia real sucede cuando te atreves a hacer cosas nuevas sin contar con una red de seguridad.

El movimiento es la clave, iniciar es fundamental y mantener el ritmo lo es todo. Romper el hábito del perfeccionismo es vital; las dudas son normales, pero sentirte un poco tonto no significa que lo seas.

Por ejemplo, tu contenido no tiene que ser revolucionario en internet. El simple hecho de exponerte es importante (muchas personas ni siquiera tienen el valor para empezar, no seas uno de ellos).

Mi primer video de marketing fue vergonzoso. El sonido era terrible, yo estaba tenso y me daba vergüenza verlo. De hecho, a los demás también les daba vergüenza. Pero aun así lo hice. Luego hice el siguiente.

Cuando recordamos a Steve Jobs y Steve Wozniak construyendo sus primeras computadoras en un garaje, nos damos cuenta de que no esperaron a que todo fuera perfecto. Simplemente hicieron cosas. Es un recordatorio de que incluso los nombres más grandes empezaron de cero.

Los resultados que deseas pueden parecer lejanos, pero se logran dando un paso tras otro.

2. Ir más allá

Según la Ley de Reciprocidad, lo que inviertes en energía crea una situación en la que algo vuelve a ti. Y según la Ley del Éxito de Napoleon Hill, necesitas ir más allá de lo que te pagan, una mentalidad que suele hacer falta hoy en día. Hay algo mágico en ayudar a los demás sin esperar algo de inmediato o en absoluto. A veces, como bonificación, esa buena voluntad vuelve a ti multiplicada por diez. De nuevo, ese no es el motivo principal para ofrecer tu mejor esfuerzo o para asistir a alguien.

Esto no debe confundirse con trabajar gratis. Nadie debería trabajar gratis a menos que hayas asignado algunas de tus horas como Pro Bono y sea parte de tu modelo.

3. Superar el miedo

El miedo suele presentarse como un compañero constante, pero al final acaba ahogándonos o limitándonos. Y sus primos, la ansiedad, la vulnerabilidad, la frustración y la abrumación, todos forman parte de este paquete. Sin embargo, los esfuerzos y objetivos valiosos nunca serán fáciles. En el emprendimiento, necesitarás una seria determinación, impulso y motivación. Y tendrás que ser capaz de mantenerlo. Es importante tener presente la razón por la cual comenzaste tu negocio inicialmente. Ya sea para cambiar vidas a través del coaching, curar enfermedades, perseguir la libertad financiera o incluso crear una aplicación o producto tecnológico innovador, necesitas mantener tu energía y encontrar formas de superar el miedo.

Una técnica consiste en enfrentar el miedo sintiéndolo en tu cuerpo mientras respiras, en lugar de evitarlo, y luego liberar esa sensación de miedo al exhalar, dejando ese espacio en el aire que te rodea.

4. Tomar acción

Ya hablé de la acción, pero quiero profundizar en cómo hacer que las cosas sucedan. Abre tu calendario, bloquea los momentos en los que harás tareas específicas y mantente firme en el plan. Si está en el calendario, sucederá.

Luego, establece algunos objetivos atrevidos para tu negocio. Mientras más imagines cosas grandes sucediendo, más SUCEDERÁN.

Una práctica concreta para esto es algo llamado "visualización creativa", que aprendí inicialmente del libro Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz.

Cierra los ojos durante 15 minutos y visualiza la escena de lo que quieres que suceda en tu vida. Tu mente no puede distinguir entre esas "películas mentales" y la realidad, lo que hace que todo suceda naturalmente.

5. Ser responsable como verdadero emprendedor

Todos tenemos una tendencia natural a la pereza. Es humano. Entonces, necesitamos encontrar un coach o un compañero de responsabilidad y establecer compromisos que no sean negociables. Recientemente, cuando inicié mi aventura en los podcasts, tenía muy poco margen de maniobra para ese nuevo proyecto, pero saber que mi productor estaba esperando los programas hacía que sucediera. Y el gozo de hablar con personas increíbles me hacía sentir responsable. Así es que encuentra algo que te mantenga en el camino y que te impulse cuando las cosas se pongan difíciles. Todos hemos pensado en tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles, por lo que es importante tener un punto de apoyo. Una alternativa muy efectiva para mantenerse responsable es formar parte de un grupo de personas con ideas afines en un entorno de colaboración, como un grupo de mentores o mentes maestras. La motivación grupal no tiene comparación.

6. Ser amable contigo mismo y practicar el amor propio

Los emprendedores son personas que logran mucho y son muy exigentes consigo mismas. El emprendimiento demanda una mentalidad única que nos mantiene en marcha. Eso es lo que se necesita para tener éxito. Sin embargo, si no celebramos nuestros éxitos o simplemente no somos amables con nosotros mismos, podemos caer en el autoaborrecimiento y culparnos cuando las cosas no funcionan o cuando no van bien y movemos la línea de meta.

Los resultados son importantes, y nuestros negocios son nuestros bebés. Desarrollar una mentalidad óptima es una práctica de toda la vida que vale totalmente la pena. A veces tropezarás y te quedarás atrás. Es parte del proceso. Así es que aprende del viaje y observa cómo tu calidad de vida se expande.