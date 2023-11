5 formas de evitar el desánimo y mantener el rumbo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Cuando nos proponemos lograr cosas monumentales o realizar grandes cambios en nuestras vidas, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Tal vez estés empezando un negocio, escribiendo un libro, entrenando para tu primer maratón o deseando superar tus metas de ventas anuales. Quizás estés en un puesto totalmente nuevo en el trabajo y busques establecer una marca personal.

Independientemente del objetivo específico que persigas, es probable que te encuentres con días desafiantes en los que desearías no haber salido de la cama. Sin embargo, antes de considerar abandonar tus sueños más atrevidos, asegúrate de haber hecho (o estar haciendo) las siguientes cinco cosas. Si las haces, es menos probable que consideres al abandono como una opción, e incluso podrías darte cuenta de que lo estás haciendo mejor de lo que piensas.

Relacionado: Del contratiempo al éxito: 4 formas de convertir tus desafíos en resiliencia

1. Recuerda por qué empezaste

Cuando permanecemos enfocados y conectados emocionalmente con las razones por las que iniciamos algo, es más difícil desanimarse. Recordar nuestro propósito o visión para el objetivo final es una forma segura de aumentar tu moral cuando te sientes decaído. Pregúntate a ti mismo: "¿Qué fue lo que me hizo querer hacer esto en primer lugar? ¿Qué es lo que está en juego?".

Quizás recuerdes que tu objetivo era impactar las vidas de otras personas o hacer una diferencia significativa en el mundo. Cuando lo recuerdas, es más difícil dejar que un mal día, semana o mes se interponga en tu camino. En lugar de pensar por qué no puedes, recordarás por qué debes.

2. Oblígate a seguir en movimiento

A veces, cuando nos encontramos temporalmente bloqueados, es común quedarnos estancados. Asegúrate de no permitir que esto suceda. Ser exitoso no se trata de evitar el fracaso, sino de convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje para poder comenzar de nuevo con mayor sabiduría y nuevos conocimientos. No importa cuántas veces te derriben, lo que importa es qué tan rápido te puedes levantar. No es importante que hayas dejado de lado tus objetivos por un día o una semana. Lo importante es que vuelvas al camino tan pronto como puedas.

Para garantizar la máxima productividad y mantenerte enfocado, sugiero la planificación semanal. Al iniciar cada semana, renueva tu emoción haciendo una lista de las acciones más importantes que realizarás en los días venideros, luego comprométete con ellas asignándoles un espacio en tu calendario. Si después surge algo inesperado y no puedes completar una de tus acciones, no te preocupes. Pero debes asignarle a esa acción un nuevo espacio en tu calendario.

Independientemente de los contratiempos que hayas tenido, es difícil fracasar (a largo plazo) si continúas actuando. No pases tiempo enfocándote en las cosas desafortunadas que te suceden. En lugar de eso, concéntrate siempre en lo que puedes hacer al respecto. Esto te permitirá tener el control y el poder sobre tu tiempo, tu persona y, en última instancia, tu vida.

Relacionado: 6 formas de aprovechar la psicología positiva para encontrar riqueza y éxito

3. Selecciona cuidadosamente el contenido que consumes

Cuando perseguimos grandes objetivos, es fácil desanimarnos. Por eso resulta crucial gestionar nuestra mentalidad y nuestro estado de ánimo. Es importante que nos rodeemos de mensajes y recordatorios de que podemos cumplir nuestros objetivos y de que el esfuerzo será necesario (y es normal). Elige cuidadosamente podcasts, videos y libros que te animen; no aquellos que hagan lo contrario.

No te relaciones con personas que se quejen, lamenten, chismeen o hagan drama; esto no te ayudará. Pasar tiempo con personas que ya hayan logrado lo que tú estás intentando hacer será especialmente útil. Encontrar a un mentor, coach o terapeuta que pueda normalizar tus desafíos puede ser enormemente reconfortante. Saber que nuestras experiencias no son únicas nos da el coraje para seguir adelante, incluso cuando el camino es largo y difícil.

4. Cuida de ti mismo en el camino

A veces, cuando queremos desesperadamente lograr algo, solo nos enfocamos en eso y luego terminamos agotados. Si todo lo que haces con tu tiempo es concentrarte en un objetivo único, es probable que eventualmente te agotes y pierdas la motivación para seguir adelante. Esto saboteará tu éxito. Cuando perseguimos la grandeza, resulta fundamental cuidar nuestra salud mental, emocional y física. Tomarse descansos para disfrutar de nuestros pasatiempos favoritos (especialmente aquellos que nos permiten acceder a nuestra creatividad) es esencial para nuestro éxito. Descansar lo suficiente, beber mucha agua y hacer ejercicio diariamente son herramientas útiles para asegurarnos de estar listos para llevar a cabo nuestros grandes objetivos. Invierte algo de tiempo cada semana haciendo las cosas que amas y/o viendo a las personas que amas, porque estas son las actividades que repondrán tu energía.

Relacionado: ¿Por qué los optimistas son la vitamina C de las empresas?

5. Encuentra los triunfos y celebra tus logros

Independientemente de lo que no esté yendo bien al acercarte a tus objetivos, es probable que haya algunas cosas que sí estén funcionado. No te enfoques tanto en el resultado final como para que te olvides de reconocer los pequeños logros en el camino, sin importar lo insignificantes que estos puedan parecer. Vale, no firmaste ese gran contrato que pensabas que firmarías. ¿Qué hay de los acuerdos que cerraste este mes? Tal vez estés experimentando un bloqueo creativo esta semana y no puedas pensar en un buen final para la novela que estás escribiendo. ¿Qué hay de toda la escritura que sí lograste la semana pasada? Cuando todo lo que hacemos es enfocarnos en lo que no se está dando, rara vez encontramos la motivación para permanecer en el juego el tiempo suficiente para salir victoriosos. Asegúrate de reconocer tu progreso, aunque no sea tan rápido como esperabas. Anotar las cosas que sí has logrado puede ser especialmente alentador.

Independientemente de lo que quieras lograr, recuerda esto: Si fuera fácil, todos lo harían. Habrá días malos. Los contratiempos son inevitables. Pero, al seguir estas prácticas, es mucho más probable que tengas la inspiración y las ganas de retomar el camino y mantener tu enfoque, incluso después de una semana difícil. Haz eso repetidamente durante el tiempo suficiente y el éxito será inevitable.