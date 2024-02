Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En el dinámico panorama de los negocios modernos, la búsqueda de un liderazgo auténtico se ha convertido en la piedra angular esencial para el éxito. Como CEO de una empresa de distribución de software en crecimiento, constantemente me enfrento a situaciones que pueden desviarme de la toma de decisiones y prácticas centradas en valores.

Los líderes que se toman el tiempo para definir y mantenerse fieles a sus valores fundamentales son guiados por una brújula que les permite liderar con fuerza y convicción. El liderazgo basado en valores —o liderazgo auténtico— pone en primer lugar los principios y la ética en la toma de decisiones. Creo que un enfoque auténtico del liderazgo crea una cultura organizacional más sólida, construye confianza y lealtad, y promueve la innovación.

Las investigaciones parecen respaldar esta visión, revelando que los líderes auténticos tienen un impacto positivo en las actitudes y comportamientos de los empleados que llevan a un mejor rendimiento organizacional. Otros estudios sobre el liderazgo auténtico dentro del contexto de los emprendimientos indicaron que, si los empleados en "organizaciones nuevas y pequeñas ven a su fundador o emprendedor como un líder auténtico, esto puede tener un impacto positivo en sus actitudes relacionadas con el trabajo y la felicidad".

Un estudio reciente de Gartner también indicó que el 82% de los empleados dicen que para su organización es importante verlos como personas, no solo como empleados. Esto es determinante en una era en donde los empleadores son los responsables de crear un lugar de trabajo que abrace la diversidad y fomente un ambiente inclusivo basado en el respeto mutuo y el valor individual. Por lo tanto, más allá de asegurarte de estar en una empresa que te apoye a vivir tus valores, aquí hay algunos puntos que te ayudarán a desarrollar un liderazgo basado en valores:

1. Define tus valores fundamentales

En una entrevista de McKinsey el año pasado, el profesor de Harvard y ex CEO de Medtronic, Bill George, señaló: "antes de poder convertirte en un líder auténtico, tienes que saber quién eres. Ese es tu verdadero norte: tus creencias más profundas, tus valores, los principios por los que lideras y lo que te inspira. ¿Qué te hace sentir realizado? Hasta que definas tu verdadero norte, no sabrás cuál es tu propósito".

Pregúntate a ti mismo, ¿qué valores fundamentales te importan y qué te llena? Realiza una reflexión honesta para identificar tus creencias y valores más arraigados y cómo puedes aplicarlos a tu enfoque de liderazgo. Una vez que determines esos valores fundamentales, puedes apoyarte en ellos para establecer prioridades claras y tomar mejores decisiones tanto en los buenos momentos como en los desafiantes. Mis valores fundamentales son la familia, la fe, la integridad, el carácter y la determinación.

2. Lidérate a ti mismo antes de liderar a los demás

Liderar bien requiere que des el ejemplo. Es importante aplicar tus valores fundamentales para liderarte a ti mismo. Por ejemplo, si uno de tus valores es establecer límites y buscar tiempo para las cosas que te brindan alegría, entonces protege ese espacio.

Como CEO, tengo programadas actividades casi cada hora del día. En un mundo híbrido y remoto, es cada vez más difícil crear límites saludables de tiempo y espacio ya que a menudo la expectativa es que estés disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Establecer límites para priorizar tiempo para mi familia es innegociable. Esa asignación de tiempo puede fluctuar en diferentes temporadas, dependiendo de las necesidades de mi familia y las necesidades del negocio, pero al reconocer mis valores fundamentales, ciertamente eso es mi prioridad.

Sé disciplinado al decir que no a las tentaciones y mantente fiel a tus valores. Porque al final del día, si no estás protegiendo y priorizando tus valores, ¿cómo puedes esperar que lo hagan los demás?

3. Asume tu voz y tus elecciones

Asumir las consecuencias de tus elecciones es otro punto clave para mantenerte fiel a tus valores. Es importante entender cuál es tu verdadero norte y responsabilizarte de tus elecciones, incluso cuando el camino pueda ser más difícil.

No puedo decirte cuántas veces la gente me ha preguntado: "¿Cómo viajas tanto?" o "¿Por qué tuviste hijos si ibas a aceptar un trabajo así?" En primer lugar, ¡wow! esos comentarios siempre me paran en seco. No solo nunca le han hecho esa pregunta a mi esposo —un gran tema para un artículo futuro— sino que también subestiman por completo su dedicación y apoyo hacia mí y hacia nuestra familia. También ponen en duda el hecho de que puedo ser una buena madre y, al mismo tiempo, una líder exitosa.

Mantenerte fiel a tus valores puede guiar tus decisiones, dándote la claridad que necesitas para ser un líder más efectivo y seguro.

Cuando surgen ese tipo de preguntas, hay tres formas en las que puedo responder. Uno — ignorándolas. Dos — respondiendo a la defensiva y bruscamente. O, tres —aprovechando la oportunidad para educar a esa persona y darle una perspectiva más apropiada.

Aunque sé que hay toda una corriente de pensamiento que desafiaría este enfoque, siendo congruente con mis valores fundamentales, casi siempre elijo responder con carácter. En mi experiencia, al responder agresiva y negativamente a esos comentarios, perdemos la oportunidad de orientar y educar en ese momento. Podría responder con algo como: "Voy a suponer que lo que quisiste decir fue: 'Oye, noto que viajas mucho. ¿Cómo maneja eso tu familia?' o 'Wow, no sé cómo haces todo eso!'"

Como CEO, tengo opciones para organizar cómo (y dónde) paso mi tiempo a diario. Lograr el equilibrio entre mi equipo directivo, mi familia y otras responsabilidades es un reto continuo. Desde el exterior, algunas personas pueden ver solo un aspecto de mi mundo complejo y son rápidas para juzgar. Tengo la oportunidad de separarme del ruido y de la crítica, asumir mis elecciones y confiar en dónde estoy enfocando mi energía de forma que se alinee con mis valores personales.

4. Alinea tus metas de crecimiento con tus valores

Mi postura siempre ha sido que yo decido cómo uso y reparto mi tiempo y la gran mayoría del crecimiento que he tenido en mi carrera ha sido fuera del horario laboral. La mayoría de los líderes con los que hablo hicieron sacrificios en algún momento de sus vidas para priorizar y hacer espacio para su crecimiento profesional. Para mí, en el día a día, eso significa que elijo no pasar mucho tiempo viendo televisión y películas, navegando por las redes sociales o leyendo blogs de entretenimiento. Es posible que no sea la próxima influencer de LinkedIn o que no esté al día con las últimas tendencias, pero he aceptado que esas cosas no son tan importantes para mí como otras áreas de crecimiento. Cuando trazas tus metas para el año —ya sea para tu crecimiento profesional o personal— considera alinearlas para apoyar, proteger y priorizar tus valores fundamentales.

Mantenerte fiel a tus valores puede guiar tus decisiones, dándote la claridad que necesitas para ser un líder más efectivo y seguro. Estos valores son tu verdadero norte, te proporcionan una base para hacer crecer tu empresa con integridad y transparencia construyendo una cultura de confianza, lealtad e innovación.