Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

A finales de la década de 1980, cuando estaba en las primeras etapas de formar mi agencia de publicidad, recibí una invitación para hablar en un evento de la Cámara de Comercio en el norte del estado de Nueva York. La rechacé. En ese momento, la idea de declinar pudo haber parecido contradictoria, especialmente dadas mis aspiraciones de hacer crecer mi negocio.

¿La razón? Tenía miedo. El miedo me impidió aprovechar una oportunidad que podría haber impulsado mi agencia. No mucho después de esa oportunidad fallida, llegó un momento crucial durante una reunión con el personal de mi empresa. Unos días después de la reunión, mi Director de Arte se me acercó con comentarios que fueron inquietantes y esclarecedores a la vez. Dijo que todos estaban confundidos sobre un tema en particular que yo había discutido, pero nadie se sentía cómodo para confrontarme.

Este incidente me hizo despertar y me obligó a enfrentar mis miedos y reconocer el papel crucial que juega la comunicación efectiva en el éxito empresarial. Estaba claro que, si quería prosperar como empresario —especialmente en un rol de liderazgo—, dominar el arte de hablar en público no era solo una opción, era una necesidad.

Fast forward hasta el día de hoy, 40 años después. Fundé y dirigí una agencia de publicidad muy exitosa durante casi 20 años. He estado dando pláticas y capacitando a oradores a nivel mundial durante más de 20 años. Puedo decir con 100% de certeza que centrarme en mejorar las habilidades de presentación después de esos comentarios de mi empleado fue la decisión profesional más importante que he tomado.

Relacionado: 10 consejos para hablar en público que aprendí después de mi TED Talk

No tienes que ser un orador profesional para hablar como un profesional

A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de asesorar a aspirantes a oradores profesionales, así como a numerosos ejecutivos, guiándolos hacia convertirse no solo en mejores comunicadores, sino en presentadores convincentes. Ya sea que se trate de brindar un discurso fundamental a los miembros de la junta directiva, dirigir una reunión de personal o cautivar a una audiencia en conferencias de la industria, el poder de comunicarse con pasión y precisión es primordial. Y por precisión, me refiero a mucho más que leer diapositivas. Se trata de tocar esos puntos cruciales, cargados de emociones que realmente conectan con tu audiencia.

Relacionado: 7 formas de cautivar a cualquier público

Mejorar las habilidades de presentación es un proceso continuo que puede incrementar significativamente la eficacia de un líder y su capacidad para lograr los objetivos de la organización. Aquí hay siete pasos para convertirse en un mejor presentador y un comunicador más efectivo.

Comprende a tu audiencia: Comienza por investigar y comprender a tu audiencia. ¿Cuáles son sus intereses, desafíos y expectativas? Adaptar tu mensaje a las necesidades y perspectivas de la audiencia motiva su participación y aumenta el impacto. Domina tu contenido: Conoce perfectamente bien tu material. Esto no significa memorizar tu presentación palabra por palabra, sino estar cómodo con el contenido para que puedas adaptarte sobre la marcha, responder preguntas y participar en un diálogo significativo. Practica sin descanso: Si es posible, practica tu presentación varias veces en diferentes entornos. Esto puede incluir practicar frente a un espejo, con un amigo o colega de confianza, o grabarte a ti mismo para revisar tu desempeño. El objetivo es familiarizarte con tu presentación y refinar tu ritmo, tono y lenguaje corporal. Aprovecha el storytelling: Incorpora la narración de historias en tus presentaciones. Las historias son herramientas poderosas para hacer que la información compleja sea comprensible y memorable. Usa anécdotas personales o escenarios hipotéticos que resuenen con las experiencias de tu audiencia. Afina tu comunicación no verbal: Presta atención a tu lenguaje corporal, contacto visual y uso del espacio. Las señales no verbales pueden reforzar tu mensaje o, si no se manejan bien, distraer de él. Maneja el nerviosismo: Aprende técnicas para controlar la ansiedad y el nerviosismo. Esto puede incluir ejercicios de respiración profunda, visualización positiva o una rutina previa a la presentación que te ayude a centrarte. Reconoce que un poco de nerviosismo es natural y se puede canalizar en energía dinámica que mejore tu presentación. Busca retroalimentación y mejora continuamente: Después de cada presentación, busca feedback constructivo de colegas, mentores o miembros de la audiencia. Reflexiona sobre lo que funcionó bien y lo que se podría mejorar. Considera trabajar con un coach o unirte a organizaciones como Toastmasters International para obtener conocimientos y practicar en un entorno de apoyo.

Al seguir estos pasos y comprometerte con la mejora continua, te convertirás en un mejor orador o presentador y en un comunicador más efectivo, capaz de inspirar y liderar a otros con confianza y claridad.

Recuerda, la comunicación oral efectiva es esencial en el liderazgo — no es solo una habilidad, es una necesidad. Ahora, profundicemos en los beneficios clave de dominar las habilidades de presentación para cualquier líder.

Influencia y persuasión: Las habilidades de presentación efectivas permiten a los líderes influir en las actitudes, creencias y comportamientos de su audiencia. Las presentaciones persuasivas pueden motivar a los equipos, convencer a las partes interesadas e impulsar el cambio organizacional. Un líder que sea un presentador convincente puede defender mejor su visión, inspirar acción y obtener apoyo para las iniciativas. Claridad y dirección: Los líderes a menudo necesitan comunicar información compleja, estrategias y visiones a una audiencia diversa. Ser un mejor presentador ayuda a garantizar que los mensajes se transmitan de manera clara y concisa, lo que reduce los malentendidos y alinea al equipo con los objetivos de la organización. Las presentaciones claras ayudan a desmitificar cuestiones complejas y brindan una hoja de ruta para lo que se debe hacer. Credibilidad y confianza: Las habilidades de presentación están directamente relacionadas con la credibilidad de un líder. Los líderes que se presentan con confianza y eficacia tienen más probabilidades de ser percibidos como conocedores y competentes. Esta percepción genera confianza dentro del equipo y entre las partes interesadas, lo cual es esencial para un liderazgo y una colaboración efectivos. Compromiso e inspiración: Las habilidades dinámicas de presentación ayudan a los líderes a involucrar a su audiencia emocional e intelectualmente. Al ser un mejor presentador, un líder puede conectarse con su audiencia a nivel personal, fomentando un sentido de comunidad y propósito compartido. Este compromiso es crucial para inspirar a los equipos e impulsarlos a enfrentar desafíos y lograr objetivos. Adaptabilidad e impacto: Los líderes deben poder adaptar las presentaciones a diferentes audiencias y situaciones. Los presentadores efectivos pueden ajustar su mensaje, tono y forma de transmitirlo para adaptarse a la situación, ya sea que estén motivando a un equipo, presentando ante inversionistas o hablando en una gran conferencia. Esta adaptabilidad maximiza el impacto de su comunicación, asegurando que sus mensajes resuenen ampliamente y conduzcan a los resultados deseados.

En conclusión, convertirse en un presentador excepcional es una evolución personal y profesional que marca el compromiso de un líder con la excelencia y la influencia. Es un camino que amplía la eficacia de un líder y eleva a toda la organización. Para los líderes que pretenden dejar una huella duradera en sus equipos, grupos de interés e industria, refinar las habilidades de presentación no es solo una estrategia, es una misión. Como hemos visto, los beneficios son claros, transformadores y están al alcance de aquellos que están listos para enfrentar el desafío y aprovechar el poder de la comunicación verdaderamente impactante.