Como emprendedores, queremos que las cosas sucedan rápidamente. Sin embargo, es importante recordar que lo que parece pequeño puede terminar siendo poderoso.

Corriendo el riesgo de usar un cliché, considera una pequeña semilla de manzano. Su presencia física puede parecer relativamente insignificante, pero con el tiempo y las condiciones adecuadas, puede marcar una gran diferencia para innumerables personas necesitadas de nutrición. O considera las vitaminas y suplementos. No producen efectos inmediatos, pero pueden tener un impacto acumulativo en la salud de una persona. La parte difícil es esperar a que ese impacto se produzca.

Nuevamente, la paciencia no es una habilidad que caracterice a los fundadores de empresas. Un estudio reciente de España en el Journal of Business Research mostró que los rasgos más relacionados con el emprendimiento se encuentran en las categorías de iniciativa y mentalidad abierta, no en la capacidad de esperar. Sin embargo, la paciencia es esencial porque tiene un efecto dominó en el liderazgo que mantiene a los equipos avanzando positivamente incluso en momentos en que el progreso no es inmediato ni lineal.

Comprendo lo difícil que puede ser ejercer la paciencia. Mi negocio se construyó sobre un producto diseñado para brindar mejoras incrementales en la salud de los usuarios que no son visibles de inmediato. Cuando el producto salió al mercado por primera vez, nadie entendía cómo funcionaba. Se sentían interesados y curiosos, pero no podían ver completamente cómo ayudaría a las personas que lo incorporaron a sus vidas.

En otras palabras, podían ver la semilla del manzano, pero tenían problemas para vislumbrar el árbol. Tuve que esperar a que se pusieran al día, y fue muy difícil, pero años después, ha rendido frutos

Como líderes, debemos ser capaces no solo de ver el árbol, sino de creer que lo que vemos sucediendo en el futuro (por ejemplo, las ramificaciones, el florecimiento, la cosecha) es real. Eso es un desafío, especialmente cuando todos a tu alrededor simplemente señalan una semilla minúscula y dicen: "Nunca se convertirá en nada". Pero debes tener fe en que algo pequeño puede convertirse en algo más grande.

A continuación, te presento algunas de mis sugerencias para ayudarte a hacerlo con confianza:

1. Elige un camino que alimente tus pasiones

Como emprendedor, vas a tener que trabajar muy duro. Te verás emocionalmente consumido por aquello en lo que estás invertido. Si no tienes una pasión inherente por ello, te agotarás, al igual que la bombilla de Thomas Edison.

Edison fue un innovador que aprendió cómo las pequeñas cosas podían sumarse. Contrario a la creencia popular, no falló en hacer una bombilla 10,000 veces. Más bien, encontró infinitas formas en que la bombilla no podía funcionar. Incluso su asistente sucumbió a preocupaciones de que andaban por el camino equivocado. Sin embargo, se dice que Edison explicó lo contrario: "... Hemos aprendido mucho. Ahora sabemos que hay 2,000 elementos que no podemos usar para hacer una buena bombilla." Es fácil imaginar lo difícil que habría sido para él seguir intentándolo si no se hubiera sentido apasionado por su invención.

Tendrás detractores. Habrá personas que te aconsejarán que pruebes distintos enfoques para ver cuál funciona. No puedes dejar que te desvíen de las oportunidades válidas que vislumbras ante ti, pero que están ocultas para otros. La única manera de mantener el rumbo es estar impulsado por algo que alimente tu imaginación y pasión.

2. Evita el deseo instintivo de resultados instantáneos

Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea. En consecuencia, cuando queremos algo, deseamos los beneficios de inmediato. Sin embargo, a veces, la recompensa a largo plazo es mucho mejor. Por ejemplo, cuando tomas antibióticos, no puedes simplemente dejarlos cuando empiezas a mejorar. Debes terminar toda el tratamiento, o podrías perder los beneficios.

Así es cómo esto funciona desde una perspectiva de liderazgo: necesitas comenzar a implementar cambios pequeños, giros, enfoques, etc., en tu organización. Tal vez hagas algo una vez al mes. No funcionará de inmediato, pero funcionará eventualmente. Por ejemplo, recientemente comencé a actualizar mi horario para tener reuniones de 50 minutos en lugar de una hora. Aunque al principio fue difícil cubrir todo en ese intervalo de tiempo, he descubierto que ahora las reuniones son más enfocadas y productivas. Además, en los días en que tengo reuniones sin parar, cuanto con espacios de diez minutos entre ellas para relajarme mentalmente; luego, puedo estar completamente presente en la siguientes reuniones.

3. Confía en que lo que estás haciendo tiene valor

Confía. En. El. Proceso. Esto puede ser difícil de escuchar y de hacer. Recuerdo haber sido criticado por compañeros que pensaban que estaba tomando decisiones equivocadas. "Tus ingresos son 'X', así que tu presupuesto de viajes debe de ser 'Y', no 'Z'". Lo que no veían era que, al viajar y establecer conexiones en persona, estábamos avanzando hacia nuevos negocios. Esto no significa que no hayamos hecho correcciones con el tiempo, pero confiamos en que veríamos progreso al hacer lo que nos parecía razonable, y funcionó.

La decisión de Uber de implementar tarifas dinámicas también entra en esta categoría. Los líderes de la empresa recibieron múltiples críticas por implementar precios dinámicos para los viajes de Uber. He aquí que la idea resultó tener mérito después de todo. Hoy las tarifas dinámicas son parte del modelo que distingue al gigante de los viajes compartidos gracias a que sus líderes no vacilaron en su camino.

¿Encontrarás resistencia? Por supuesto. Es parte del viaje. Lo que necesitas es confiar en tu visión y en el equipo para ejecutar de manera reflexiva y constante. Al hacerlo, podrás implementar pequeños cambios que se irán acumulando (similar al interés compuesto).

El otro día estaba conduciendo y vi a alguien arrojar una lata vacía por la ventana. Es probable que haya pensado: "¿Qué diferencia hace una lata?" Como sabemos, cada lata desechada tiene un impacto. De manera similar, incluso las soluciones pequeñas pueden tener un efecto significativo.