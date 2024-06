Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Antes de convertirme en padre, compré varios libros sobre crianza. Siendo un planificador nato, me interesaba saber exactamente qué esperar mientras mi esposa y yo nos preparábamos para la llegada del bebé.

Pensé que, si me preparaba como para un examen universitario, no había manera de no aprobar la prueba. Luego, un día, estaba hablando con un buen amigo sobre un par de filosofías de crianza contradictorias, cuando me dijo: "Tu hijo te enseñará cómo ser padre".

Me quedé atónito. Era una idea tan simple, pero se quedó conmigo. Y efectivamente, la primera vez que sostuve a nuestro recién nacido, la literatura sobre crianza salió por la ventana. A medida que nuestro hijo crecía, nos enseñaba el ABC de la crianza, desde la mejor manera de hacer que se duerma por la noche hasta cómo hacer que se ría todas las mañanas. Como padres, crecimos con él.

De muchas formas, fundar un negocio sigue un arco de aprendizaje similar. Puedes obtener un título en negocios y leer todas las memorias de emprendedores, extrayendo sus lecciones más valiosas, pero cada empresa es única. Adquirirás el conocimiento empresarial y las habilidades de liderazgo necesarias al desarrollar tu negocio desde cero. Eso es lo que he estado haciendo con mi empresa Jotform durante los últimos 18 años, expandiéndonos de un empleado y una oficina en casa a 660 empleados en ocho oficinas en todo el mundo. Aquí están algunas de las habilidades esenciales que he aprendido en el camino.

Una clase magistral en gestión de equipos

Cuando lanzas una empresa, automáticamente eres el jefe, pero se necesita tiempo para convertirse en líder y aprender a manejar responsabilidades clave como la gestión de equipos. Se requiere de más que asignar proyectos y asegurarse de que se completen. Si fuera tan simple, el enfoque del palo y la zanahoria sería suficiente (y no lo es).

Como líder, es esencial descubrir cómo ayudar a tus equipos a hacer su mejor trabajo, aprovechando la motivación intrínseca. ¿Cómo le haces para que los empleados se sientan comprometidos e involucrados? ¿Cómo los inspiras para que quieran que la organización tenga éxito?

Tratar a los empleados como individuos multidimensionales con intereses y pasiones fuera de sus trabajos puede hacer una gran diferencia. En otras palabras, conoce a las personas y entiende qué los motiva. En una entrevista con McKinsey, Rob Cross, el autor y profesor de Babson College, dijo que los líderes más energizantes tienden a tener interacciones individuales sistemáticas con los empleados, y el 50% o más de ese tiempo es fuera de la tarea asignada, explorando los intereses o aspiraciones de las personas. Además de hacer que los empleados se sientan valorados más allá de su productividad, los líderes pueden ayudar a asignar proyectos que se alineen con las pasiones de las personas.

En Jotform, alentamos a los nuevos empleados a explorar sus intereses, incluso en funciones adyacentes, e intentamos incorporarlos en equipos multifuncionales donde puedan desarrollar las habilidades que más desean. También invertimos en las metas y ambiciones de nuestros empleados actuales, alentando la educación y el perfeccionamiento en todos los niveles.

He aquí el truco: nadie puede enseñarte cómo entender e inspirar a los empleados de tu empresa. Tienes que conocerlos, una tarea que se expande exponencialmente a medida que tu equipo crece y solo sucede con el tiempo.

Perfeccionando el arte imperfecto de la toma de decisiones

Algunas verdades sobre tomar decisiones como líder empresarial: hay innumerables decisiones diarias y ninguna decisión es igual. En el 99% de los casos, no hay una decisión correcta. Ser líder requiere dejar de lado el perfeccionismo y conformarse con lo que percibes como la mejor opción en una situación determinada.

Como he aprendido, es más importante desarrollar las habilidades para tomar decisiones, que para escoger opciones. Al desarrollar tu negocio de forma gradual, puedes generar tu propio criterio para tomar decisiones eficaces.

Mi enfoque probado comienza con identificar cualquier dato relevante que debo tomar en cuenta (o también si no hay datos). En ese punto, decido si necesito la opinión de experto externo. Luego, considero qué modelo mental estoy aplicando: cómo estoy abordando la respuesta a una pregunta determinada y si otro modelo mental podría ayudarme a tomar una mejor decisión, más razonada. Por ejemplo, supongamos que estoy decidiendo si debo o no expandirme a una nueva ubicación geográfica. Pienso en los costos y beneficios al momento, y después uso el pensamiento de segundo orden, para considerar las consecuencias a largo plazo de la decisión. Finalmente, sintonizo con mi intuición. ¿Qué me dice mi intuición?

Escuchar tu intuición es como fortalecer un músculo. Se vuelve más fácil y confiable con la práctica y el tiempo.

Haz espacio para la reflexión

Cuando lanzas tu primer negocio, los primeros días pueden parecer un torbellino. La curva de aprendizaje es pronunciada, mientras descubres cómo convertirte en un experto en marketing, ventas, recursos humanos, gestión de crisis y más. La adrenalina puede fácilmente impulsarte a quemar la vela por ambos extremos. Para mí, fue hace casi dos décadas, pero a veces parece que fue ayer.

Algo que desearía que alguien me hubiera dicho: para aprender de tus inevitables errores y seguir avanzando hacia tus objetivos más grandes, es crucial apartar tiempo para reflexionar. Como dijo Tim Brown, cofundador y ex codirector ejecutivo de Allbirds, a Business of Fashion, los emprendedores necesitan encontrar tiempo para hacer un balance.

"Puedes concentrarte mejor en algo durante más tiempo, si simplemente te alejas un poco. Y ese espacio te dará la perspectiva para ver algo por lo que es, que es un viaje con pasos hacia adelante y hacia atrás."

Con algo de distancia del día a día, tú y tus compañeros de equipo pueden reflexionar sobre lo que está saliendo bien, mal, y por qué, así como corregir el rumbo si es necesario. Va de la mano con ser vulnerable, lo que podría parecer la antítesis del liderazgo. Nos enseñan que los líderes son seguros y valientes. Ser vulnerable suena débil. Pero, una vez más, los Navy SEALs aprenden la importancia de la vulnerabilidad y no hay nada débil en ellos.

Como explica el autor Daniel Coyle, los Navy SEALs tienen una revisión "después de la acción" después de cada misión. Discuten lo que salió bien, lo que no, y lo que harían de manera diferente. Coyle dice: "Hay un momento allí —ese momento de pausa vulnerable— que te permite ver realmente lo que está pasando."

No se consigue nada al pretender ser perfecto. Reconocer errores y mostrar vulnerabilidad fortalecerá tu empresa a largo plazo. En mi experiencia, mientras más experimentado es un líder, más cómodo y confiado se siente al mostrar su verdadero yo, con todo y errores. Independientemente de dónde te encuentres en tu viaje de liderazgo, vale la pena descubrir cómo darte tiempo para una reflexión honesta, tanto para ti como líder, como para tu equipo.