5 lecciones invaluables para el emprendedor primerizo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El camino del emprendedor no es tan glamoroso como lo muestra el hashtag #entrepreneur de Instagram. La fórmula para el éxito no contiene aviones privados, ropa elegante o coches, sino más bien una tonelada de agallas y determinación. Hacer crecer una empresa de un equipo de dos a 30 personas tuvo varios desafíos. Cosas como hacer varias versiones del producto, financiar e incluso contratar personas para que se unieran al viaje fueron montañas que tuvieron que ser conquistadas por nuestro equipo. Si buscas iniciar tu propia empresa, ¡te espera un viaje salvaje!

Canva

No pretendo ser una experta, pero quiero compartir estos pensamientos para ayudarle a cualquier persona que esté lanzando un negocio (¡o que ya lo haya lanzado!).

Aquí hay cinco lecciones que he aprendido como fundadora primeriza.

No esperes a que el momento sea "perfecto"

Es una ilusión esperar a que las estrellas se alineen para comenzar a avanzar hacia tus objetivos comerciales. Puedes tender a pensar demasiado las cosas, pero cuando estás construyendo un negocio, la velocidad de reacción será tu mejor aliada para alcanzar el éxito. Empieza en alguna parte. Ninguna decisión es perfecta, y pocas decisiones llevarán a la muerte de tu empresa. Se trata de dar pequeños pasos cada día para alcanzar tus metas.

La perfección es enemiga del progreso. Las primeras versiones del producto probablemente sean toscas. Pero sacar tu producto al mercado con probadores beta te llevará a crear un producto final del que puedas sentirte orgulloso. Sin retroalimentación, es imposible iterar de manera efectiva. Regularmente me pregunto: "¿Qué puedo hacer hoy para que seamos mejores que ayer?"

Encuentra a las personas adecuadas

Bastante fácil, ¿cierto? Creo que las buenas personas construyen buenos equipos y los buenos equipos construyen buenos productos. Formar tu equipo resulta vital para el éxito de tu negocio. El secreto detrás del crecimiento de Smartrr es el equipo que hemos construido. Encontrar ese talento desde cero fue una de las cosas más desafiantes a las que me he enfrentado. Sé que dije que no hay que esperara la perfección. Aún así, es esencial aclarar el tipo de cultura en torno a la cual estás buscando construir tu negocio y centrarte en alinear a las personas adecuadas que agregarán valor.

Iniciar una empresa es un desafío; tener a un equipo que no esté alineado solo te distraerá de tus objetivos y puede ser tu perdición. Date el tiempo para seleccionar quién estará en tu círculo íntimo. Esto incluye a tu equipo, pero también a todas las demás partes interesadas; tus inversionistas, tus socios y tus clientes. Rodéate de personas bien intencionadas, ambiciosas e inteligentes, que se dediquen a resolver el problema que buscas construir, y el éxito te seguirá.

Luego, alinea a esas personas con una mentalidad obsesionada con el cliente. Suena simple, pero es muy fácil distraerse con quién tiene el producto más brillante o una campaña de marketing inteligente. Sé implacable al evidenciar tus puntos débiles y los comentarios de tus clientes, evita mirar lo que otros competidores están haciendo y enfoca tu esfuerzo hacia las necesidades que puedes satisfacer para tus clientes y prospectos.

Como resultado, seguimos desarrollando soluciones innovadoras y nos mantenemos alineados con nuestra misión y objetivos internamente. Si hay algo que debes sacar de este texto es que todos en su empresa (independientemente del producto o servicio que proporciones) deben centrarse en el consumidor final.

Si lo haces bien, el equipo no solo construirá algo increíble, sino que sus integrantes se inspirarán mutuamente todos los días e impulsará una cultura sólida, una mayor productividad y un negocio más fuerte.

La reflexión es vital

Todos tendrán un camino diferente para lidiar con la ansiedad causada por las tareas comerciales cotidianas. Para mí, las dos cosas que ayudan son dormir, que es una solución a corto plazo, y la reflexión.

Es fácil bloquear las malas llamadas y los malos días. Dicho esto, confrontar lo bueno y lo malo a través de la reflexión te da el privilegio de crecer y madurar. Con el tiempo, mirarás hacia atrás al mismo evento que te hizo sentir mal para reflexionar y reírte de lo que alguna vez te molestó (créeme, no estás solo, todos hemos estado allí). Con cada paso en falso, tropiezo y error que cometes, el anterior no se ve tan mal.

Como fundador, realmente no tienes la opción de detenerte cuando las cosas se ponen difíciles. Una vez más, yo he estado allí. Una vez que superas el siguiente desafío, miras hacia atrás y sabes que eres mejor. Reconcíliate con lo malo e incluso ríete de lo que te desencadenó en el pasado. Cuando te enfrentes a un nuevo reto, da un paso hacia adelante y concéntrate en lo que puedes controlar: los desafíos anteriores te ayudarán a saber que eres capaz de superar lo que viene. La mayoría de las veces has logrado mayores hazañas.

El capital no es lo único para lo que puedes obtener fondos

Puedo escribir otro artículo sobre cómo recaudar fondos para tu negocio de manera efectiva, pero con el espacio que tengo, debes de saber que hay mucho que ganar al estar en una habitación con inversionistas con años de experiencia en tu giro. En mi opinión una buena relación con los inversionistas, no se basa en el capital proporcionado.

En la etapa inicial, nuestros "mejores" inversionistas son aquellos con quienes tenemos una verdadera asociación. Ellos son a los que podemos pedir ayuda por cualquier razón. No están invirtiendo simplemente para cumplir un requisito. Están entusiasmados con lo que haces y se dan el tiempo para aprender de ti y de tu visión para la empresa. No esperan a que te acerques. Toman la iniciativa de presentarte a un cliente potencial o simplemente para ver cómo te está tratando la vida de emprendedor.

Cuando estés recaudando fondos activamente, recuerda esto: así como tú les estás compartiendo tu visión, ellos deberían de compartirte la suya. Haz tu tarea y lanza preguntas difíciles; averigua a quién apoyan, con qué compañías trabajan actualmente, con quién pueden conectarte y qué posturas tienen sobre las tendencias en tu mercado.

Crea objetivos fuera de tu negocio

Sin duda, serás probado y presionado más allá de tus límites y desafiado para que superes muchas de tus barreras mentales. Otra manera de crecer es a través de los logros fuera del trabajo. Lo que yo he encontrado particularmente útil mientras trabajaba en Smartrr es desafiarme a mí misma para encontrar un propósito más allá del trabajo. Al estar tan enfocados en algo tan grande como lograr que un negocio propio sea exitoso, es importante tener logros a corto plazo.

Un ejemplo de eso es el hiking el fin de semana: tomar aire fresco hace maravillas, pero llegar a la cima de una caminata en la montaña, "ganar", en cierto sentido, me ayuda a alimentar mi mente para la próxima semana. Resulta difícil de creer cuando te encuentras en el fondo de la trinchera, pero las victorias no siempre provendrán de tu negocio. ¡Establece metas y supéralas! Tanto dentro como fuera de tu organización.

Estas cinco lecciones me han traído alegría y éxito a mi viaje como emprendedor primerizo. No es una fórmula de éxito, sino lecciones que espero que puedas tomar y practicar para alimentar tu crecimiento en los negocios y en la vida. Recuerda,. Aplica estos principios de la forma que mejor te parezca en tu día a día. ¡Ten claros tus objetivos y espero que comiences bien el 2023!