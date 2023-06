Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Dirigir una compañía es una tarea desafiante y creativa: no hay límites y nadie a quien pedir permiso. Ese es uno de los aspectos más gratificantes, pero también uno de los más difíciles. En su libro Stripped Bare, Richard Branson dijo: "Los negocios son como la pintura. Comienzas con un lienzo en blanco. Puedes pintar cualquier cosa y ahí está, justo ahí, tu primer problema. Por cada buen cuadro que puedas crear, hay un sinfín de malos cuadros ansiosos por brotar de tu pincel".

Muchos asumen que el arte y los negocios no tienen nada en común, pero, de hecho, comparten muchos predictores de éxito, como la capacidad de ver cosas que otros no ven, de comunicar esa visión a otras personas, de tomar una idea y convertirla en realidad. Quizás por eso muchos líderes empresariales tienen actividades secundarias como músicos o pintores: Paul Allen, Michael Dell y James Dolan tocan en bandas. Incluso Warren Buffett toca el ukelele de manera genial.

Yo he tocado en una banda durante casi el mismo tiempo que he dirigido mi empresa y puedo hablar sobre esta conexión profunda entre las actividades artísticas y el crecimiento profesional.

Aquí hay cinco formas en las que una salida artística te ayudará a ser mejor en tu trabajo:

1. Te convierte en un mejor compañero de equipo

Las pequeñas empresas requieren que todos trabajen juntos hacia un objetivo común. En una banda sucede lo mismo: la diferencia entre un gran espectáculo y un ruidoso caos radica en la colaboración. Todo, desde acordar los ensayos hasta elegir canciones y programar shows, requiere que cada miembro respete los deseos de los demás. Aún más importante, deben estar dispuestos a dejar sus propias preferencias atrás en favor del equipo. Nuestra banda ha tenido que rechazar shows por los cumpleaños de mis hijos, partidos de lacrosse y fotografías de graduación. Mis compañeros de banda entienden y aceptan estas prioridades, y son compartidas por todo el equipo.

Lo mismo aplica en el trabajo: mis colegas son personas talentosas con sus propias metas y responsabilidades, algunas están relacionadas con nuestro trabajo juntos, pero muchas otras no. Tomarse el tiempo para comprender y respetar lo que les importa a tus colegas es una de las formas más efectivas de construir y mantener un equipo talentoso.

2. Te ayuda a establecer conexiones más significativas

Una actividad artística mantiene en forma tus "músculos" empáticos y te convierte en un mejor jefe y compañero de trabajo. Esto es especialmente importante en la era del trabajo desde casa debido al Covid, donde es fácil olvidar que hay una persona real al otro lado de esa llamada de Zoom o de ese correo electrónico.

El arte exige empatía: tu trabajo es hacer que las personas sientan algo. Por ejemplo, en una banda, debes hacer contacto visual con la primera fila, animar a la gente en las despedidas de soltera o identificar qué canciones hacen que la gente se para a bailar (y cuáles hacen que la pista se vacíe). En una entrevista con The Wall Street Journal Clive Gillinson, director ejecutivo del Carnegie Hall, dijo: "Tocar música te exige sintonizarte con las emociones y perspectivas de los demás. Es una forma de desarrollar tu capacidad de empatía y ver el mundo a través de diferentes ojos".

3. Te ayuda a ver el panorama general

La inmersión total de dirigir un negocio tiende a entrelazar tu identidad con tu trabajo. Cuando las cosas van bien, te sientes como el próximo Bill Gates. Pero cuando surgen desafíos, el péndulo puede oscilar en la dirección opuesta hacia la duda, la ansiedad, el síndrome del impostor y otras cosas poco útiles.

Tocar para una multitud me recuerda que el mundo es un lugar grande, lleno de otras personas con sus propias esperanzas y desafíos, que no saben ni les importa lo que sucedió en mi trabajo ese día. Todos estamos viviendo el momento, una habilidad que suele ser una de las primeras víctimas al poner un negocio. Cuando no estaba cofundando Microsoft, Paul Allen tocaba la guitarra en una banda llamada The Underthinkers. En su autobiografía de 2011, dijo: "La música es una forma de terapia, una manera de escapar de las presiones del trabajo y el mundo. Cuando estoy tocando música, estoy en el momento, completamente inmerso en el sonido y la sensación".

4. Fortalece tu creatividad

Dirigir un negocio exitoso requiere que veas oportunidades y soluciones que tus competidores no ven. El arte pone a prueba estas habilidades creativas, por lo que están listas cuando las necesitas. En 2019, Jack Dorsey dijo esto sobre la manera en que su experiencia como artista influye en su trabajo: "Creo que [ser un artista] me ayuda a abordar los problemas de una manera única y a ver cosas que otras personas podrían no ver. Se trata de tener una perspectiva diferente y ser capaz de pensar de manera creativa y abstracta. Eso es realmente importante en la industria tecnológica, donde a menudo te enfrentas a problemas complejos que no tienen soluciones obvias".

5. Te hace valiente

He descubierto que tocar para 25 personas es mucho más aterrador que hacer una presentación en una conferencia para cientos de personas. La razón es simple: en los negocios, representas a una empresa. Pero cuando creas arte, lo que se juzga eres tú. Para un introvertido natural como yo, tienes que mirar un abismo de posibilidades aterradoras: ¿y si me equivoco? ¿y si nadie viene? ¿y si la gente viene, pero no les gusta?

La verdad es que la mayoría de estas cosas sí suceden: he tocado durante dos horas en una habitación vacía, olvidé todas las letras de "Country Roads" y volé mi amplificador de guitarra a los 15 minutos de un show que debía de durar tres horas. Cada una fue tan aterradora como me la había imaginado. Pero al final, fueron liberadoras porque cuando ocurre lo peor y el mundo sigue girando, vuelves a evaluar todo lo que te asusta. Eso es de gran valor cuando llega el momento de tomar decisiones audaces sobre tu negocio con la mente despejada.

Si ya tienes una actividad artística, es crucial que la priorices. Si no tienes una, te animo a explorar y descubrir una actividad artística que resuene contigo. No son una distracción de tu trabajo, al contrario, adquirirás y perfeccionarás muchas habilidades que maximizarán tus posibilidades de éxito en los negocios.