Elon Musk visitó a Richard Branson de sorpresa el día en que voló al espacio. Esto es lo que le dijo.

El 11 de julio de 2022 Richard Branson, multimillonario y dueño de Virgin Galactic, viajó al espacio a bordo de una de las naves de su empresa.

PATRICK T. FALLON | Getty Images

Pero antes de partir, de madrugada, recibió una inesperada visita. Según lo que Branson le contó a The Sunday Times el empresario se encontró a Elon Musk descalzo en la cocina de una de sus casas tomando una taza de café.

"Creo que eran las 2:30 am," explicó Branson. "Me desperté dos horas antes de lo previsto y salté de la cama; luego me di cuenta de que había llegado al momento equivocado, pero para entonces estaba completamente despierto".

Ansioso por formar parte de la primera misión de Virgin Galactic al espacio (el rol de Branson era probar en carne propia la experiencia para ofrecerla en un futuro a otros clientes) el emprendedor de 72 años se acercó a una casa que tiene cerca de la plataforma de lanzamiento de la empresa, en donde se encontró a Elon Musk acompañado por su hijo de dos años.

Según Branson, Musk estaba ahí para sorprenderlo y desearle buena suerte en la misión.

"Básicamente, es un animal nocturno. Realmente no duerme por la noche y duerme durante el día. Nos preparamos una taza de té y nos sentamos afuera bajo las estrellas y nos pusimos al día".

Elon acompañó posteriormente a Branson a la plataforma de lanzamiento para felicitarlo y desearle un hermoso vuelo.

Durante la entrevista con The Sunday Times Branson no paró en elogios hacia Musk y lo describió como el "Henry Ford para su generación".

La primera misión de Virgin Galactic llevó a Branson y a tres empleados de la empresa al espacio a bordo del VSS Unity tras 17 años de trabajo. En un video tras haber aterrizado Branson se mostró exultante y explicó: "He soñado con este momento desde que era un niño, y honestamente nada podría prepararte para la vista de la Tierra desde el espacio".

La tirada de Virgin Galactic es democratizar los viajes al espacio ofreciendo 400 vuelos cada año. El primer vuelo comercial está programado para la primavera de este año.