No hay nada que me disguste más que los jóvenes de 19 años en TikTok dando consejos sobre cómo emprender. Bueno, puede haber una cosa que me disguste más: que la gente les haga caso.

Estos creadores de contenido venden la percepción de que hacer negocios es fácil; todo lo que tienes que hacer es comprar una plantilla, llenarla y estás listo para la acción. Prometen enseñarte cómo hacerte rico en el mercado de valores con solo pagarles $199 dólares al mes. Pero muchos de los creadores que dan este consejo no son CEO exitosos; son fraudulentos en el mejor de los casos y descaradamente deshonestos en el peor. Desafortunadamente, una cantidad alarmante de personas en nuestra sociedad creen que todo lo que escuchan en Internet es cierto. Pero debemos recordar que Google no reemplaza una buena tutoría.

Al final del día, tienes que encontrar a alguien que haya tenido éxito y a alguien que haya fracasado, y luego aprender de ambos. No puedes obtener eso de un video de 30 segundos en TikTok.

¿Para qué sirven las redes sociales?

Las redes sociales son contenido. Los emprendedores nunca absorberán suficiente contenido, si este es relevante y de una fuente confiable. Yo no uso TikTok para consejos de negocios; lo uso para seguir a mis chefs favoritos y mantenerme actualizado sobre lo que hacen mis hijos.

Está bien ser un emprendedor o un coach y tratar de usar las redes sociales para vender tu producto, pero esto se convierte en un problema cuando la gente vende un sueño que no puede hacerse realidad. Es engañoso. Desafortunadamente, las redes sociales hacen que sea bastante fácil ser deshonesto. De la misma manera en que se aplica un filtro a una foto, se puede filtrar la realidad, y esto te puede llevar a ser engañado comercialmente. El que una persona tenga 1.4 millones de seguidores en las redes sociales no la convierte en un buen CEO, la convierte en un buen creador de contenido. Para asegurarte de que sea un buen CEO tienes que examinar y verificar su experiencia.

Si no es TikTok, ¿entonces quién?

El mejor consejo que puedo darle a alguien que está iniciando es ir a LinkedIn, acercarse a profesionales de negocios locales que han tenido éxito y tratar de reunirse con ellos cara a cara. Es mucho más fácil verificar la credibilidad de alguien cuando tiene que mirarte directamente a los ojos, pero no todo mundo es quien dice ser, LinkedIn no verifica los currículums. Revisa la trayectoria del individuo contactando a las personas de su red para asegurarte de que su buena reputación es real. Si es difícil de encontrar en línea, ojo: se enciende un foco rojo.

Cuando busques un mentor, asegúrate que tenga canas, no solo porque tenemos más experiencia sino porque probablemente tengamos más tiempo disponible. Un ejecutivo de 31 años que dirige el mismo número de empresas que yo probablemente tenga mucho menos tiempo disponible; estoy un poco más adelante en el camino, así que ya he podido resolver el rompecabezas. Las personas que se encuentran en la misma etapa de la vida que yo están empezando a pensar en construir un legado y hacer algo significativo con todo el conocimiento que han adquirido. Es de sabios aprovechar eso.

Pero, así como es importante buscar consejo de los profesionales adecuados, también es importante abrir tu perspectiva. Las opiniones y recomendaciones de mentores, tanto dentro como fuera de tu industria, son fundamentales para ampliar tu visión. Cuando acudas a ellos en busca de consejo, has preguntas que tengan sentido, no hagas preguntas generales a personas fuera de tu industria. Cuando busques una opinión externa, elije a alguien con experiencia en el problema que necesitas resolver. Tal vez tengan la experiencia financiera que tú no tienes o hayan encontrado soluciones innovadoras a un problema tecnológico importante.

Esta práctica también te permite conocer a personas que pueden apoyarte en el futuro, quizá ellas tengan contacto con banqueros, representantes de seguros comerciales, etc. Recibir tutoría es más que aprender a dirigir un negocio, se trata de formar esas conexiones necesarias para que tu empresa pueda sobrevivir. Inevitablemente surgirán numerosos incendios inesperados que probablemente no hayas considerado y así es como planeas para lo que no está planeado.

Qué esperar y cómo llegar

Los emprendedores experimentados te dirán la verdad: ser CEO no es tener un cómodo horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es un 24-7 y la gente tendrá problemas a las 3 de la mañana. Si realmente está dedicado al negocio, todo CEO exitoso probablemente te dirá que pasa muchas noches sin dormir al año, pues eso es lo que se necesita. Si no trabajas duro, el trabajo no se hace. Y si quieres que tu equipo trabaje duro, debes hacerlo junto a ellos y guiar con el ejemplo.

Cuando te acercas a estos posibles mentores hay algunas cosas que debes considerar si realmente quieres la oportunidad de hablar con ellos. La primera es hacer tu investigación. Como inversionista, no deberías recibir un correo electrónico "copiado y pegado" de tu parte. Quiero saber por qué crees que soy la persona con la que necesitas hablar. ¿Por qué sabes quién soy? ¿Qué crees que tengo para ofrecerte? He recibido varias solicitudes de emprendedores esperanzados que quieren conocerme en persona e invitarme un trago y, debido a que se han presentado como seres humanos agradables que han hecho su tarea, he aceptado.

No puedes reemplazar el cara a cara

No estoy en contra de los cursos en línea, seminarios presenciales u otros ejercicios de educación empresarial, pero nada puede reemplazar el contacto cara a cara. Te da la oportunidad de hacer preguntas difíciles, ser vulnerable y experimentar también la vulnerabilidad del otro. El resultado es una experiencia de aprendizaje mucho más valiosa.

No diré que todo lo relacionado con los negocios que encuentras en las redes sociales es basura. No lo es. Pero la oportunidad de mirar a alguien a los ojos y conocer sus éxitos fracasos que costó trabajo superar, no tiene precio. Tómate el tiempo para encontrar seres humanos "reales" con los que puedas conectar. No te arrepentirás.