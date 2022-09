Sé un mentor: 4 pasos simples para cambiar una vida

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aunque la tutoría no resulta directamente en ganancias financieras, sigue siendo un instrumento muy beneficioso para las personas que desean compartir su experiencias de primera mano con otros. Convertirte en un mentor conduce al desarrollo profesional y a la promoción. En otras palabras, compartir tu experiencia te hace sentir más vivo y ayuda a sistematizar el conocimiento cuando lo transmites a los demás. Es una excelente herramienta de crecimiento para emprendedores.

10'000 Hours | Getty Images

He sido mentor de 500 Startups y recientemente me convertí en mentor en Techstars, por lo que sé de primera mano cómo impartir mis conocimientos resulta beneficioso para las empresas a las que doy valiosos consejos y para mi crecimiento profesional.

En este artículo discutiré los cuatro pasos para comenzar tu viaje de tutoría.

1. Responde tres preguntas cruciales al principio

¿En qué área tengo suficientes habilidades y conocimientos para compartir? La experiencia de un mentor debe exceder la capacidad proporcionada en línea o en cursos. De lo contrario, será una pérdida de tiempo para aquellos que aprenden de ti. Como empresario probablemente tengas suficiente experiencia en una amplia gama de áreas de negocios, desde la contratación hasta la recaudación de fondos. Pero entre todas las opciones, debes elegir la más valiosa. Por ejemplo, fundé Qmarketing, una agencia de marketing, y Refocus Digital Aсademy. Mi mayor fortaleza está en internet, marketing y digital. También me considero un experto en el lanzamiento de negocios en nuevos mercados. Es por eso que decidí convertirme en un mentor en estas áreas.

¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo para la tutoría? Estadísticamente, el 87% de los mentores y aprendices se sienten fortalecidos por las relaciones de mentoría y han ganado una mayor confianza en sí mismos. Estoy totalmente de acuerdo con esto.

Estoy interesado en recopilar la mayor cantidad de datos posible de múltiples empresas para que la red neuronal cerebral pueda aprender y generar hipótesis más precisas basadas en ella. Esa es la razón exacta por la que abrí una agencia con más de 400 casos en todo el mundo hoy en día: para hacer que mi cerebro sea neuroplástico y para tomar decisiones basadas en un gran conjunto de datos.

¿Cuánto tiempo puedo dedicar a la tutoría cada semana sin comprometer mi negocio? Recuerda que debes reservar tiempo no solo para las reuniones con los aprendices, sino también para prepararte para ellas. Sé objetivo acerca de tu tiempo, y no tomes muchos estudiantes a la vez. Desde mi experiencia, de 3 a 5 horas por semana es suficiente, pero asegúrate de que no afecte sus horas de trabajo. Prefiero realizar sesiones de mentoría los fines de semana. Hacerlo ayuda a mantener mi mente en sintonía.

2. Elige un punto de partida

Hay muchas maneras de encontrar aprendices, a través de conexiones personales o grandes comunidades. Puedes comenzar con el más simple: publica en tu página de redes sociales que estás aceptando aprendices y elabora criterios a partir de los cuales elegirás al candidato. Para hacer esto, debes determinar a quién ves como tu aprendiz: en qué etapa se encuentra el negocio, en qué industria se encuentra la empresa, qué problema quiere resolver el aprendiz y cómo ha enfrentado previamente los desafíos. Esto te ayudará a determinar cómo puede ser más útil y evitar que ambos pierdan el tiempo.

Además, si eres un orador de conferencia o anfitrión de un seminario web, puedes usarlo a tu favor. Deje tu información de contacto y deja que una nueva audiencia sepa que estás abierto a la tutoría. Finalmente, una de las mejores maneras de encontrar aprendices es unirte a una aceleradora global o incubadora de startups con programas de tutoría como 500 Startups y TechStars. Esto es precisamente lo que hice: solicité a través de un formulario en el sitio web, tuve dos entrevistas y me convertí en mentor de otros empresarios.

3. Elige un aprendiz

El trabajo práctico y el logro de metas dependen significativamente de la relación mentor-aprendiz. Siempre trato de buscar un aprendiz similar a mí en términos de desafíos, industria y carácter. Al elegir un fundador para ser mentor, considero estos factores:

Mi interés en el campo del que provienen.

El mercado en el que se centran.

Su compromiso con el proyecto.

Su flexibilidad y disposición para escuchar consejos.

Su deseo de construir una compañía de $ 1 millón de dólares.

4. Mejora tus habilidades constantemente

Una vez que comiences tu viaje de tutoría, debes mantenerte al día con las tendencias y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Desarrollar nuevas habilidades es esencial porque la mentoría combina consultoría, coaching e incluso el apoyo psicológico.

¿Qué tipo de habilidades debe tener un mentor? Primero, un mentor debe saber gestionar el tiempo, habilidades de comunicación y empatía. También añadiría que es crucial que pueda dar una retroalimentación honesta y directa. Sería útil considerar su carácter y patrones de reacción para lograr esto teniendo en cuenta el beneficio del estudiante. Las oportunidades para sumergirse en la psicología humana y el arte de la comunicación son ilimitadas. Su tarea no es dar a los estudiantes soluciones ya hechas, sino ayudarlos a encontrar sus ideas, desarrollar el pensamiento creativo y aprender habilidades para resolver problemas.

Dado que los aprendices deben pensar que han llegado a la conclusión correcta por su cuenta, aquí hay una lista de las preguntas favoritas que les hago:

¿Es esta la mejor solución a este problema?

¿Qué problema estás tratando de resolver con la configuración de este equipo?

Imagina que no tienes dinero en tu cuenta, o imagina que tienes $1000 millones de dólares en tu cuenta, ¿habrías hecho lo mismo?

Piense en cuando soluciones similares han funcionado para ti.

Si mueres mañana, ¿podrán otros terminar lo que comenzaste como lo hubieras querido?

Agrega cinco por qués a cualquier pregunta: te permite profundizar en la esencia de las cosas

Ser mentor es una experiencia valiosa y una gran responsabilidad. Inviertes tu tiempo, conocimiento y energía en otras personas. ¡Y estos esfuerzos darán sus frutos! Entonces, si estás considerando la tutoría, sigue estos cuatro pasos y hazlo.