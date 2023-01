De héroes, heroínas y emprendedores: cuatro consejos para 'pitchar' la historia de tu startup a los medios

Un día tuviste una idea y contrario a lo que el mundo te gritaba, decidiste aferrarte a ella hasta hacerla realidad. Emprendiste, y a estas alturas sabrás bien que la batalla es más ardua de lo que imaginabas.

kate_sept2004 | Getty Images

Las jornadas son largas, tirándole a eternas. Los sábados y los domingos tienen un extraño sabor a lunes —o a cualquier día de la semana— y los asuetos oficiales ya no existen. Aún así, eres más feliz de lo que recuerdas haber sido en cualquiera de tus empleos tradicionales.

Entusiasmado, quieres contarle al mundo entero lo que haces y buscando amplificar tu voz te has acercado a algunos periodistas y medios de comunicación solo para descubrir que no te hacen caso.

¿Cómo hacer que te volteen a ver? ¿Cómo convencerlos de que en la pequeña historia de tu emprendimiento hay magia y sabiduría que podría inspirar a otros?

No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible si sabes qué es lo que motiva a los periodistas, escritores y narradores de historias.

1. Alza la voz

Si no lo has hecho, levanta la mano. Confía en ti mismo y habla de tu proyecto. Busca la dirección de correo electrónico de la pluma que te gustaría que escribiera sobre tu emprendimiento y contáctala. Si ya lo hiciste y no te respondió: ¡hazlo otra vez! Los periodistas y escritores vivimos con mil y un ideas golpeando nuestra cabeza y con las fechas de entrega triturando nuestros cerebros. Si no respondemos a la primera, no te desanimes e inténtalo otra vez, siempre convencido de que tu historia tiene que ser contada.

2. Tu startup está bien, ¿pero de que vas a hablar?

Lo sabes mejor que nadie: tu idea de negocio es única y maravillosa. Pero el motivo de tu orgullo no es tan interesante para un periodista, ni para los demás lectores. Lo que sí es interesante es cómo lo creaste. ¿A qué te enfrentaste en el camino? ¿Qué hiciste cuando el miedo te paralizó y lo dabas todo por perdido? ¿De dónde sacaste fuerza para seguir adelante cuando te enteraste de que necesitabas más fondos para seguir con el proyecto? Lo que buscamos los escritores es contar historias que ayuden a nuestros lectores. Así es que, más que hablar de tu negocio, convéncenos de que tu historia puede darle herramientas a los demás para emprender con éxito. Define un tema y prepárate para hablar de él. Claro, tu startup es el envoltorio, pero lo que queremos conocer y compartir es el aprendizaje que te ha otorgado.

3. Que tu camino sea el de un héroe

En 1949 el autor estadounidense, Joseph Campbell, publicó un hermoso libro llamado El héroe de las mil caras. En él analiza la estructura narrativa de los diversos mitos del mundo para descubrir que la misma historia se repite una y otra vez: un personaje se ve obligado a abandonar su mundo ordinario para enfrentarse a una serie de complejas pruebas que amenazarán su vida y volverá transformado con un elíxir para liberar ese sitio en el que vivía. Lo llamó el monomito universal y si lo piensas, la historia de los héroes y de las heroínas es la historia del emprendedor. De Gilgamesh a Luke Skywalker, pasando por Buda o Steve Jobs, esa estructura nos fascina y nos fascinará sin importar cuántas veces nos la cuenten. ¿Cómo ha sido tu camino para emprender? ¿Qué has tenido que sacrificar y cómo te ha transformado? De nuevo, más que conocer los detalles de tu producto o servicio, lo que deseamos es narrar una buena historia. ¡Ayúdanos a contarla!

4. Más fracasos y menos triunfos

¿Qué es lo que hace interesante al personaje de una historia? Sí, son las dudas, los defectos y los tropiezos los que logran que nos identifiquemos y nos enganchemos con un relato. Claro, todos anhelamos el éxito, pero es el camino para llegar a él lo que vale la pena narrar. Es mucho más interesante leer sobre los años de lucha y las tribulaciones de Lionel Messi para levantar la Copa del Mundo, que solo ver el instante del triunfo en el partido contra Francia el 18 de diciembre de 2022.

En la canción Amazing, de Aerosmith hay una frase —por cierto, una versión muy similar de ese enunciado se le atribuye al escritor, filósofo y poeta norteamericano Ralph Waldo Emerson— que puede ayudar a entender lo que los escritores buscamos: life's the journey, not the destination (la vida es el viaje, no el destino). No nos hables de la meta y de qué tan lejos has llegado; mejor cautívanos con todo lo que te ha sucedido en el trayecto.

Finalmente, prepárate para el día de la entrevista. Platícanos, cautívanos y danos material para escribir la historia del emprendimiento más hermoso y complejo de todos los tiempos.