Lancé la primera versión de TikTok y esto es lo que aprendí sobre la detección de tendencias virales

Hay diferentes enfoques para la innovación: puedes crear algo completamente revolucionario, como Snapchat o desarrollar un producto con el que las personas estén familiarizadas, observar cómo lo usan y luego inclinarte para desarrollar las características que más disfrutan.

Courtesy of Alex Hofmann

Por lo que yo he visto, este último enfoque tiene mayor probabilidad de éxito. Es lo que ha guiado mi carrera en el mundo de las apps, incluyendo mi tiempo como presidente de Musical.ly en 2015, durante el periodo de adquisición de ByteDance y el cambio de marca a TikTok en 2017, hasta mi actividad actual creando nuevos productos que ayudan a conectar a las personas, como Wink (una aplicación para hacer amigos con 2 millones de usuarios) y Summer (la nueva aplicación de citas con mayor crecimiento en la actualidad).

Piensa en la innovación de esta manera: Imagina que eres un DJ y que hay 500 personas en la audiencia. Si comienzas la noche poniendo música muy vanguardista y desconocida, es probable que nadie baile. Pero si empiezas con algo que todos conocen, comenzarán a moverse, y luego podrás ver qué sonidos y ritmos realmente los están emocionando y podrás seleccionar más música basándote en lo que observas en tu audiencia.

Eso es exactamente lo que hicimos en Musical.ly. La aplicación no comenzó siendo lo que ahora es TikTok. Al principio era una plataforma simple con un propósito familiar: las personas podían elegir una canción y luego crear videos cortos de sí mismos sincronizando sus labios con ella. Buscamos acercarnos a lo que llamamos "musers": usuarios que, como musas, inspiraban a otros a pensar creativamente. A medida que seguían usando la aplicación de manera innovadora, por ejemplo, creando increíbles videos de transición o utilizando ángulos de teléfono únicos y edición con saltos, la fuimos evolucionando y agregando diferentes características, filtros y efectos.

Cuando salí de TikTok, en 2018, comencé una compañía llamada 9count con el cofundador Joe Viola. Seguimos utilizando esta misma fórmula de innovación. Por ejemplo, con nuestra aplicación Wink, vimos cómo cada vez más usuarios incluían "buscando un amigo de FaceTime" en su biografía. Eso nos dio la idea de agregar llamadas de audio y video la mensajería de Wink, por supuesto, con las medidas de seguridad adecuadas. Pero tenemos cuidado de no crear una experiencia discordante para los usuarios, por lo que vamos presentando poco a poco las nuevas funcionalidades cada mes, vemos cómo responden y luego actuamos rápidamente: duplicamos lo que genera engagement y eliminamos lo que no lo hace.

He llegado a pensar en esto como el "enfoque del pan y la mantequilla". A la mayoría de la gente le gusta el pan y la mantequilla, así que empezamos por darles eso. Luego, ya que tenemos su atención, podemos averiguar qué otras cosas les gustan.

Mi forma de pensar en torno a la innovación ha evolucionado. Antes, lo veía más o menos así: estoy en el punto A. Imagino lo que es el punto B y empiezo a moverme hacia él. Pero me he dado cuenta de que en muchos de los mejores productos no existía un objetivo final claramente definido. Si tuviera que imaginar exactamente a dónde van Summer o Wink, esas aplicaciones solo podrían llegar a ser tan buenas como mi imaginación, ¡y mi imaginación nunca será tan buena como el lugar a dónde nos llevarán nuestros usuarios!

También debemos tomar en cuenta la cultura actual y crear algo que la refleje. Si observas las listas de aplicaciones y de música en cualquier país, te darás cuenta de qué es importante para las personas en ese momento. Con eso en mente, planteamos una que le dé dirección al rumbo de alguna aplicación, pero la vemos como un lienzo en blanco. Son nuestros usuarios quienes lo colorearán con su pasión y creatividad.

Hasta ahora nos está funcionando. En toda nuestra cartera de aplicaciones, tenemos más de 15 millones de descargas y estamos por llegar a los $10 millones de dólares este año.

Creemos en la co-creación. Colocamos una idea ahí fuera e invitamos a otros a ayudarnos a evolucionarla, para que se convierta en algo que aman. No hay nada comoy ver cómo el mundo enloquece con.