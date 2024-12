Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Si quieres que tu empresa crezca, empieza por crecer tú como líder. Lo sé de primera mano. Desde 1998, he lanzado y hecho crecer tres empresas en México y Estados Unidos. Mi éxito como CEO se debe principalmente a aprender de otros grandes CEOs: cómo crecen, lideran y gestionan sus organizaciones.

Con base en estos aprendizajes, desarrollé un sistema en tres partes para ayudar a los líderes a crecer y escalar con impacto. Lo llamo el CEO Management System (un sistema de gestión para líderes).

Este sistema muestra cómo los principales CEOs globales logran un impacto diez veces mayor con poco drama. Es un mapa basado en estrategias probadas de los mejores líderes del mundo, estrategias que desafían las normas empresariales tradicionales pero que logran los resultados que buscan los CEOs: éxito organizacional y realización personal.

El CEO Management System se compone de tres áreas principales:

Enfócate en ti mismo Enfócate en tu equipo Enfócate en tu empresa

¿Qué tipo de CEO eres? Los dos tipos de líderes

Cuando Satya Nadella asumió el cargo de CEO de Microsoft en 2014, la empresa había perdido su ventaja competitiva. Su predecesor, Steve Ballmer, había pasado por alto tendencias como las redes sociales y las apps. En ese momento, Microsoft tenía un valor de $281,000 millones de dólares. Sin embargo, solo diez años después, bajo el liderazgo de Satya, Microsoft alcanzó un valor de $1.4 billones de dólares.

La historia de Satya ilustra un enfoque deliberado hacia el liderazgo. Su éxito proviene de saber identificar las oportunidades correctas y ejecutarlas con precisión. Entonces, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Estás listo para liderar como Satya, adoptando nuevas formas de pensar, o te conformarás con ser un líder que simplemente sigue el camino estándar?

Después de más de una década entrenando a los principales CEOs de América Latina, puedo asegurarte que escalar tu negocio comienza con una decisión: ¿estás listo para crecer como líder?

Construyendo un sistema personal para sobresalir como CEO

La mayoría de los CEOs no están inicialmente preparados para liderar; comienzan como emprendedores apasionados con una visión. Sin embargo, conforme sus empresas crecen, también lo hacen sus responsabilidades, desde la nómina hasta los costos organizacionales. El cambio de perseguir un sueño a ser responsable del sustento de los empleados es todo un desafío.

Liderar durante el crecimiento requiere un sistema personal. Al igual que las máscaras de oxígeno en un avión, si no priorizas tu bienestar, será difícil ayudar a otros. Los CEOs que viven con drama lo llevarán a sus empresas. Prosperar personalmente te permite crear una cultura empresarial próspera.

Por eso, el primer paso en el CEO Management System es construir un sistema personal que te permita:

Operar con una mentalidad superior.

Liderar a tu equipo de manera efectiva.

Integrar el trabajo y vida sin problemas.

Estos pilares son esenciales para escalar tu impacto mientras reduces el drama. Ser CEO se trata de vivir con propósito y generar un impacto.

1. La rutina te libera

Una de las lecciones más poderosas que aprendí de Verne Harnish es que la rutina te libera. Establecer una rutina matutina ha sido clave para liberarme del estrés, la incertidumbre y el drama. Un inicio disciplinado del día fortalece la resiliencia, el enfoque y la claridad.

Soy parte del Club de las 5 a.m., inspirado por Robin Sharma. Cada mañana, me despierto a las 5 a.m. y comienzo con una caminata rápida o una carrera de 45 minutos en la caminadora mientras veo un curso para expandir mi mente. A esto le sigue una taza de café y una meditación de cinco a diez minutos usando la app Headspace. Para las 7 a.m., cuando mi hijo se despierta, ya he invertido dos horas en mí mismo y estoy listo para compartir tiempo y energía con mi familia y mi equipo.

Animo a todo CEO a levantarse al menos dos horas antes que los demás en su hogar. Usa ese tiempo para ti: física, mental, emocional y espiritualmente. Los beneficios son inmediatos y duraderos.

2. El marco de los 25 años

Toda organización transformadora tiene un Propósito Masivo Transformador (PMT). Esta visión a largo plazo impulsa el crecimiento y ayuda a los líderes a mantenerse enfocados y resilientes.

El marco de los 25 años, de Dan Sullivan, ha sido invaluable para mí. Al pensar en 25 años (o 100 trimestres), ganas paciencia y claridad para enfocarte en metas sostenibles y de alto impacto. Mientras que con frecuencia sobreestimamos lo que podemos lograr en un solo año, subestimamos lo que es posible lograr en décadas.

3. Diseña avances personales

Para liderar de manera efectiva, es crucial diseñar avances personales continuamente. Esto se logra cultivando compromiso, valentía, habilidades y confianza.

Por ejemplo, en Growth Institute, nos mueve la misión de aumentar el impacto y reducir el drama. Mi compromiso con este objetivo me lleva a buscar los mejores libros, mentores y cursos para profundizar mi conocimiento. Esto alimenta mi crecimiento, agudiza mis habilidades y fortalece mi confianza.

Si te comprometes con estas prácticas, notarás un cambio profundo en tu liderazgo y en el desempeño de tu empresa. Invertir en tu propio crecimiento genera un retorno exponencial, no solo para ti, sino para tu organización.