Cómo dominar tu rutina matutina personal

Cuando era niña, siempre me indicaban que hiciera una parada en la mesa del desayuno antes de salir corriendo por la puerta para ir a la escuela o a jugar con mis amigas. El viejo dicho, "¡El desayuno es la comida más importante del día!" se pronunciaba a diario. Después de empacarme rápidamente unos bocados de pan tostado con Weet Bix o Vegemite (sí, los niños australianos saben a lo que me refiero), salía por la puerta y me dirigía a tomar el tren de las 8:04 am desde la estación de Clayton a mi escuela secundaria en Oakleigh.

Fast-forward a la edad adulta, y me he dado cuenta de que hacer una pausa para sentarse en la mesa metafórica del desayuno no se trata solo de desayunar. Se trata de tomar esos primeros momentos del día para estar conmigo misma y establecer algunas intenciones. Ese tiempo dedicado a realizar mi ritual matutino diario es en donde ocurre la magia.

Encontrar los hábitos matutinos correctos requiere de práctica. Solía creer que mi rutina tenía que ser un régimen meticulosamente seguido, paso a paso. Pensé que necesitaba incluir jugo verde, llevar un diario, gratitud, meditación, ejercicio, oración, café, visualización, etc. Esta creencia funcionó especialmente para mí bien en 2020. La era de la pandemia me permitió un total de tres horas cada día para hacer lo siguiente:

30 minutos de escribir en mi diario

Meditar diez minutos

Leer 30 minutos

Visualización de diez minutos

Afirmaciones

Cepillar mis dientes

Cuidado de la piel

Orar

Llevar un diario de gratitud

Caminar hasta la cafetería

Tomar un café

Desayunar

Ahora es 2023 y eso ha cambiado. En los últimos tres años, a medida que mi negocio ha crecido, las cosas en mi vida personal han cambiado y con todo el reajuste de regreso al estudio, he reevaluado lo que es factible. Mi rutina matutina de hoy se parece más a un plan de cinco pasos, en lugar de doce pasos:

Hidratarme

Entrenar

Caminar para tomar café

Llevar un diario de gratitud

Meditar diez minutos

El mundo que me rodea ha cambiado, pero me he asegurado de que el valor que recibo diariamente de mi rutina matutina se haya mantenido constante. Cuando la rutina de 2020 ya no era factible, la reduje a lo básico. Incluso si hay días en los que solo hago una de esas cinco cosas, eso es una victoria para mí. Mientras me dé el tiempo y el espacio para sentirme centrada cada mañana, sé que me estoy preparando para el éxito.

¿Por qué es tan importante una rutina matutina? Muchos emprendedores exitosos juran que adoptan un enfoque habitual de las primeras horas del día. Hay una ciencia que respalda esto. Un estudio de 2011 monitoreó las rutinas y hábitos de un equipo de servicio al cliente para ver cómo sus comportamientos matutinos afectaron su jornada laboral. Encontró que "...aquellos que comenzaron cada día felices o tranquilos generalmente se mantuvieron así durante todo el día, e interactuar con los clientes tendía a mejorar aún más su estado de ánimo".

El estudio también mostró las consecuencias de no tomarse el tiempo para encontrar su ritmo matutino. Continuó: "Por el contrario... las personas que comenzaron el día con un estado de ánimo terrible realmente no salieron de él y se sintieron aún peor al final del día, incluso después de interactuar con clientes positivos".

Estos hallazgos también demostraron una relación significativa entre la positividad matutina y la productividad. Declaró: "Los empleados que estaban de buen humor proporcionaron un servicio de mayor calidad: fueron más articulados en el teléfono con menos muletillas y tics verbales, y usaron una gramática más adecuada. Los empleados que estaban en un estado de ánimo negativo tendían a tomar descansos más frecuentes de sus deberes para lidiar con el estrés y atravesar el día. Estos pequeños descansos se acumularon, lo que llevó a una pérdida de productividad superior al 10%".

Reservar el tiempo para abrazar y disfrutar de un ritual matutino te brinda los bloques de construcción para un día mejor. Tus interacciones con compañeros de trabajo y clientes serán más positivas; te sentirás más lúcido, más preparado mentalmente y más productivo. Lo único que queda por hacer es decidir qué valoras y cómo puedes darles forma a esos valores por medio de una rutina factible.

Si no estás seguro de cómo debería ser tu rutina matutina personal, puedes tomar algunas pistas de algunos de los mejores artistas del mundo. En el libro My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired, los autores Benjamin Spall y Michael Xander encuestaron a 342 autores, creadores y empresarios sobre cómo comienzan sus mañanas.

No hay dos personas exactamente iguales en sus rutinas matutinas porque no hay una rutina perfecta para todos. Al igual que todos tuvimos que adaptarnos a las circunstancias de la pandemia, y luego reajustarnos cuando volvimos a la oficina, darte permiso para ser flexible a tus necesidades y circunstancias es clave. Comienza con tus actividades matutinas principales y agrega lo que necesites cuando sea necesario.

La esencia de una rutina matutina no es hacer lo máximo y no tiene por qué ser extrema. Debe ser factible de realizar todos los días. Es tu oportunidad de forjar esa primera parte de tu día de la mejor manera posible solo para ti. Dominar tu rutina matutina es la clave para vivir una vida más positiva, productiva e impulsada por valores.