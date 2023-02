Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En un entorno de trabajo flexible, híbrido y remoto, muchos líderes no han podido dejar ir: los Elon Musks del mundo están exigiendo que su gente regrese a la oficina o que sufran las consecuencias. A estos líderes les preocupa que, sin la capacidad de mirar por encima de los hombros de los demás, sus empleados no estén trabajando, estén renunciando de manera silenciosa o no estén atendiendo las cosas correctas.

Pueden sentir la necesidad de cuidar niños porque no confían en su equipo. Pero las amenazas y la microgestión no funcionan. No han empoderado a sus equipos ni los han inspirado con una misión compartida. Tal vez haya que responsabilizarlos a ellos por no construir esa confianza de inicio.

Puede parecer que algunas empresas "necesitan una cultura de cuidado de niños", donde las personas aparecen, marcan su entrada en un reloj y pasan el día esperando para irse. Lo único que hacen es recoger su cheque. Pero la realidad es que la promesa de pagos quincenales por sí misma no puede comprar lealtad, ni puede construir un equipo apasionado por trabajar juntos para cumplir una misión compartida. Para crear un entorno en el que a las personas les encante ir a trabajar, los líderes deben empoderar a sus equipos, darles autonomía y construir una fuerza laboral preparada para asumir responsabilidades.

Es más productivo dejar ir

Darles a las personas el espacio y la autonomía para tener éxito alimenta su fuego para que logren más. Mi primera experiencia con esto fue en mi primer trabajo al salir de la universidad con un jefe llamado Ryan. Todavía le digo que fue el mejor jefe que he tenido. Desde el primer día, Ryan simplemente me pedía que hiciera algo. Luego, cuando se acercaba la fecha límite, me preguntaba si ya había terminado. Me dio total libertad para no hacer lo correcto. Probablemente podría haber hecho el trabajo mejor, especialmente con más orientación, pero lo hice y me sentí empoderado. La experiencia aumentó mi confianza.

La gente quiere la libertad de empoderarse y crear éxito. Eso es por lo que la gente viene a trabajar a Quantum: quieren esa autonomía y nosotros se la damos. Nuestra gente es apasionada por su trabajo y tiene ideas para impulsar la empresa hacia el éxito. He cometido el error de involucrarme en medio de una tarea de trabajo y he recibido muchos comentarios al respecto. Prefieren que les diga lo que quiero que logren y que luego los deje. Cuando empodero a los miembros de mi equipo para que den lo mejor de sí, aprenden a confiar en mí y trabajan más duro para alcanzar nuestros objetivos.

Pon barandales en tu lugar

Claro que no puedo dejar de lado todos los proyectos y esperar que todo salga bien: tiene que haber algunos marcos y barandales para ayudar, y a veces necesitamos acercarnos un poco más al fuego. Equilibrar cómo y cuándo intervenir es fundamental, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Ha habido momentos en los que aprieto más las riendas: una llamada diaria de 30 minutos para obtener comentarios y ajustar. Pero les he pedido a todos que dejen que suceda, porque rara vez seré ese líder que se involucra profundamente en todo y ellos lo saben. Ese no es mi estilo de gestión, saben que cuando tengo que intervenir se trata de una prioridad más alta y una discusión laboral que alimenta la necesidad de ensuciarme las manos.

Elon Musk, por otro lado, está rodeado de personas inteligentes apasionadas por su misión, pero su estilo de gestión es el epítome de un líder que no puede soltar. Le ha funcionado porque está orientado a los detalles y se involucra minuciosamente en todo para garantizar el éxito, pero la microgestión no funciona para la mayoría de las personas.

En cambio, podemos proporcionar rieles o infraestructura para asegurarnos de que todo esté sucediendo como debería de suceder. Asegúrate de que todos entiendan la misión y estén alineados en torno a los objetivos centrales antes de que despeguen en la dirección equivocada. Cuando sabemos que todos tienen la mira puesta en lograr los resultados correctos, es más fácil para nosotros, como líderes, dar un paso atrás y darles la autonomía que necesitan.

Cómo construir una fuerza laboral en un mundo más flexible

Especialmente con tantas personas que trabajan desde casa, puede ser un desafío para los líderes saber que están construyendo el tipo de fuerza laboral lo suficientemente responsable como para asumir la autonomía. Crear una fuerza laboral que quiera despertarse diariamente y trabajar hacia la misión de la empresa requiere ciertos atributos personales. En Quantum, buscamos tres valores fundamentales:

Pasión: Es difícil motivar a alguien para que sea apasionado, así que encuentra personas que ya amen su trabajo. Pregúnteles: "¿Te apasiona lo que haces? ¿Me sacarías del camino para lograr hacer algo?" Quiero personas que se despierten apasionadas por la misión de nuestra empresa, y si alguna vez pierden ese sentimiento espero ayudarles a encender esa pasión de nuevo o ayudarles a encontrar su próximo trabajo donde puedan volver a apasionarse.

Persistencia: Las personas pueden ser apasionadas, pero no lo suficientemente persistentes como para llevar algo a la meta. Un amigo mío es un apasionado del arte, un artista increíble que podría ser famoso, pero batalla con el rechazo y no tiene la persistencia necesaria para seguir avanzando. Alguien que está listo para ser autónomo debe de estar dispuesto a asumir el rechazo, los fracasos y los "NO's" para llegar a cruzar la meta. Es uno de los principales atributos de un emprendedor y es increíble ver en acción a un equipo de 500 de ellos que luchan contra cualquier obstáculo.

Integridad: Si puedo conseguir personas que son persistentes y apasionadas, pero que no son capaces de actuar con transparencia, siendo honestas consigo mismas, con sus compañeros y con nuestros clientes, no importa cuánto ganemos, no será agradable. Yo quiero venir a trabajar porque es divertido y cuando la gente no dice la verdad, no lo disfruto; el trabajo se vuelve mucho menos significativo.

Pasión, persistencia e integridad: entrevisto a todos los posibles candidatos y les pido que me digan lo que esas palabras significan para ellos. Su definición y encarnación de esas palabras les da un trabajo en nuestra empresa y se convierte en un contrato tácito: si pierden alguno de esos valores, preferiría que se fueran y encontraran un lugar para redescubrirlos.

Elon Musk tiene el concepto correcto: solo trabaja aquí si puedes amar mi visión, pero su enfoque de "a mi manera o te vas" puede no funcionar para todos. En cambio, los líderes deben nutrir la confianza y la autonomía necesarias para construir un equipo que ame lo que hace.