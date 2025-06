Contratar a un abogado defensor es una tarea monumental, y la mayoría no están preparados para el esfuerzo.

Contratar a un abogado defensor de cuello blanco es una tarea monumental, y una para la que la mayoría de los empresarios y empresarios, incluso aquellos que son consumidores legales sofisticados, no están preparados para hacer.

Yo deberia saber.

Soy un abogado y empresario que se volvió adicto a los opioides recetados y cumplí casi 14 meses en una prisión federal por un delito de cuello blanco.

Me inhabilitaron y luego, paso a paso, lección por lección, trabajé mi camino a través de la prueba.

El 5 de mayo de 2021, la Corte Suprema del Estado de Nueva York restableció mi licencia de abogado. Aquí hay algunas conclusiones que aprendí de más de tres décadas de experiencia en ambos lados del sistema legal:

1. Estás en un trauma, lo sepas o no

Tu espíritu empresarial, intelecto y habilidades de supervivencia te han traicionado. Tiene dolor y hará, y pagará, casi cualquier cosa para que el dolor desaparezca. Probablemente haya estado mirando por encima del hombro durante mucho tiempo. Es normal estar aterrorizado; quien no lo estaría Punto de práctica: no importa lo que hagas, el dolor no desaparecerá pronto. Tenga cuidado con cualquiera que le diga lo contrario.

2. Plan a largo plazo en lugar de alivio a corto plazo

Usted lo sabe, pero probablemente tenga miedo de lo que cree que es lo peor que puede pasar: la cárcel. La prisión no es lo peor que puede pasar - lo peor que puede pasar es no tener una historia de regreso. Mantenga sus ojos en el premio. Es decir, un plan a largo plazo elaborado cuidadosamente y concienzudamente para la salud, el propósito y la prosperidad para usted y su familia. Está bien (de hecho, es vital) darse el tiempo y el espacio para dar un paso atrás y tomar decisiones buenas y meditadas. Estás en el desierto y será un largo viaje a la tierra prometida. Punto de práctica: esto es un maratón, no un sprint. Ir a tu ritmo.

3. Su cuñado probablemente no sepa nada sobre la contratación de un abogado defensor de cuello blanco ...

… Tampoco su dentista, peluquero o casi cualquier otra persona. Es muy probable que todos los que te rodean te estén ofreciendo "consejos bien intencionados". Y tal vez ya mordisqueando tus huesos. Sin embargo, existe ayuda profesional confiable en la forma de un abogado general privado con experiencia específica en las complejidades de la defensa de cuello blanco y todos los demás problemas legales, comerciales, familiares y emocionales que probablemente enfrentará. Punto de práctica: estas son aguas infestadas de tiburones y un excelente consejo general puede ayudarlo a navegar por ellas.

4. Hay muy pocas posibilidades de que su caso vaya a juicio.

Durante las últimas dos décadas, menos del dos por ciento de los enjuiciamientos de cuello blanco han ido a juicio. Esto significa que si un "abogado litigante" ha pasado gran parte de los últimos veinte años como fiscal o como abogado defensor penal, probablemente no tenga (o tenga muy poca) experiencia en juicios de cuello blanco. Pero estamos atrapados en un viejo paradigma en el que creemos que necesitamos un abogado litigante para que intervenga y salve el día. Esto puede suceder en la televisión, pero casi nunca sucede en la vida real. Punto de práctica: ¿sufre del síndrome de Perry Mason? Sea real y rápido.

5. ¿Alguna vez se preguntó por qué los abogados tienen oficinas tan elegantes?

¿Quiere pagar gastos generales costosos (tal vez lo haga) o una excelente abogacía? ¿No es más importante averiguar si usted y un abogado tienen una gran conexión y pueden trabajar juntos? ¿Su abogado defensor se ha tomado el tiempo para comprenderlo realmente a usted y a su familia, su historia de fondo, todos sus problemas y sus metas en la vida? Punto de práctica: ¿Estás seguro de que estos son los profesionales a los que quieres confiar tu vida?

6. Su presupuesto de defensa criminal

Su abogado de defensa criminal no puede hacerlo todo; necesitarás un equipo. El trabajo de su abogado defensor es reunir los mejores recursos para hacer una presentación persuasiva a los fiscales, al oficial de libertad condicional en su investigación previa a la sentencia y al juez. ¿Cuánto de su presupuesto / anticipo de defensa criminal se asignará a expertos (contadores forenses, investigadores, expertos en mitigación, expertos médicos, etc.) para brindar una imagen completa y precisa de usted, su familia y su versión de los hechos? Punto de práctica: asegúrese de comprender completamente, y aprobar, el plan y el presupuesto desde el principio.

7. Fuera de su presupuesto de defensa criminal

Lo más probable es que sus problemas sean mucho más grandes y más complicados que solo su asunto penal. ¿Cuánto de su presupuesto general se asignará a otros abogados y profesionales (abogados comerciales, abogados fiscales, abogados de quiebras, derecho de familia, litigios civiles, planificación patrimonial, contadores, etc.)? ¿Cuánto de su presupuesto general se asignará para otras obligaciones (restitución, multas, decomiso, impuestos, deudas anteriores, pensión alimenticia, manutención de los hijos, etc.)? Punto de práctica: el trabajo de su abogado defensor es conseguirle la mejor sentencia; probablemente no le ayudarán a equilibrar otras cuestiones importantes que deben abordarse.

8. ¿Su cónyuge / pareja necesita un abogado por separado?

En una palabra, sí. O al menos, probablemente. Has estado soportando esto solo durante tanto tiempo que es difícil volver a ser un buen socio. Lo crea o no, los intereses de su cónyuge probablemente no estén completamente alineados con los suyos. Tienen su propio conjunto de derechos que merecen atención profesional. Punto de práctica: Diga la verdad, no le diga a su cónyuge / pareja que todo estará "bien".

9. Salir del aislamiento y entrar en comunidad

No tienes que pasar por esto solo. Lo crea o no, existe una rica comunidad de personas que han sido procesadas por delitos de cuello blanco y sus familias, que quieren entregarse libremente para ayudarlo. Punto de práctica: no tenga miedo de acercarse, únase a un grupo de apoyo de cuello blanco y benefíciese de las experiencias de aquellos que han estado allí antes que usted.

