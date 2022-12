Este simple truco mental te ayudará a cumplir todos tus objetivos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Como emprendedores, la mayoría de nosotros estamos orientados a cumplir objetivos y hemos aprendido a establecer algunos claros y jugosos para luego bajarlos a un plan de proyectos y tareas más pequeñas. El desafío llega cuando es tiempo de que tú y tu equipo cumplan con ese plan.

VICTOR HABBICK VISIONS | Getty Images

Después de la emoción de definir ese increíble objetivo viene el trabajo diario que no siempre resulta tan emocionante. ¿Cómo le haces para mantenerte a ti mismo y a tu equipo motivado para seguir avanzando? ¿Cómo puedes mantenerte en el camino correcto para alcanzar tus objetivos diarios, semanales y trimestrales? Una de las respuestas está en un simple truco cerebral que los psicólogos llaman la intención de implementación.

Lo que demuestra la investigación

Peter Gollwitzer, un profesor de psicología en la Universidad de Nueva York, acuñó por primera vez el término en la década de 1990. Se dio cuenta de que muchas personas establecían metas, pero no lograban cumplirlas porque no tomaban las acciones necesarias para hacerlo. El Dr. Gollwitzer demostró que la diferencia no era solo la motivación, pues algunas personas estaban muy motivadas y, aun así, no hacían lo que tenían que hacer. Las personas eran mucho más propensas a cumplir sus objetivos al descubrir "comportamientos predeterminados dirigidos a objetivos" y convertirlos en hábitos.

En lugar de simplemente idear una estrategia para cumplir un objetivo y luego dividirlo en tareas, el Dr. Gollwitzer descubrió que las personas tenían más probabilidades de alcanzar el éxito si entrenaban sus cerebros para elegir hacer las cosas que necesitaban mediante el uso de declaraciones que incluyen el condicional "si - entonces" (también se pueden usar declaraciones que incluyan el condicional "cuándo - entonces").

Él y sus colegas realizaron más de 400 estudios usando todo tipo de objetivos: dejar de fumar, votar, comer saludablemente, hacer ejercicio e incluso usar condones. Todos los estudios mostraron que la intención de implementación hizo una gran diferencia en los resultados obtenidos por las personas.

Alcanza tu objetivo usando el "cuándo - entonces"

¿Cómo funciona? Digamos, por ejemplo, que deseas hacer crecer tu negocio y que te ayudará obtener muchos testimonios de cinco estrellas. Entonces, decides obtener 100 testimonios este trimestre (aproximadamente ocho por semana) llamando a 20 antiguos clientes cada semana, es decir, solo cuatro cada día.

Suena simple, ¿verdad? Pero este tipo de proyecto se pierden fácilmente en la confusión. Quieres hacerlo, sabes que es importante, pero llegan otras cosas que parecen más urgentes. Eventualmente, incluso podrías llegar a olvidarte de los testimonios por completo.

Cuando usas la intención de implementación, comienzas con esta declaración: "Cuando _____, entonces ______". No solo dices lo que harás, sino que también fijas un tiempo y un lugar específico. En este caso, podrías decir: "Cuando llegue a la oficina, y antes de mirar mis correos electrónicos, llamaré a cuatro antiguos clientes para obtener testimonios". Esto le dice a tu cerebro exactamente cuándo debe de estar listo para hacer las llamadas. Establece tu energía y enfoque. Al hacerlo una y otra vez, tu cerebro se activa automáticamente para sentarse a hacer las llamadas tan pronto como llegues a tu oficina.

James Clear habla de esto en su libro Atomic Habits (Hábitos atómicos). Señala que establecer la intención de implementación te impide decidir si vas a hacer algo cada vez. No necesitas estar súper motivado ese día y no necesitas usar tu fuerza de voluntad para hacerlo. Simplemente lo haces porque, después de un tiempo, te sentirías extraño al no hacerlo, del mismo modo que se siente extraño no cepillarte los dientes antes de acostarte.

Supera los obstáculos usando el "si - entonces"

La intención de implementación también te ayuda a planificar previamente los obstáculos que puedas encontrar y a superarlos. Digamos que sabes que tus llamadas matutinas a menudo serán interrumpidas por miembros del equipo que quieren preguntarte algo. Sabes que eso está destinado a suceder, así que antes de que suceda, te das cuenta: "Si _______, entonces yo _________".

"Si me interrumpen, entonces le pediré a la persona (a menos que se esté desangrando) que me dé de 15 a 20 minutos". O tal vez: "Si me interrumpen por la mañana, entonces cerraré la puerta y almorzaré en mi escritorio para hacer mis llamadas". La estrategia que utilices para manejar el obstáculo depende de ti. El punto es que ya lo tienes resuelto y sabes exactamente cómo mantenerte enfocado pese a las cosas que intenten atravesarse en el camino.

Los atletas han usado este truco durante años. Los corredores de maratón saben que se toparán con "la pared" entre el kilómetro 30 y el 33. En lugar de ser sorprendidos, definen formas de manejarlo antes de la carrera. Disminuirán su ritmo y tomarán un poco de gel deportivo. Prestarán atención a la multitud que vitorea o se centrarán en un determinado mantra. No tratan de averiguar cómo lidiar con el muro cuando se les aparece; tienen un plan, por lo que "la pared" no los desvía de su objetivo.

Cuando comencé a trabajar como coach de negocios, me di cuenta de que muchos de mis estudiantes se toparon con una pared unos tres meses después de haber empezado. Estaban aprendiendo e implementando algunas estrategias de marketing, pero estas tardan en dar resultado. Se los advertimos con antelación: "Oye, es posible que no veas resultados durante cuatro o cinco meses. Eso no significa que no vayas por buen camino. Si estás haciendo el trabajo, los resultados pronto llegarán".

Luego les ayudamos con estrategias de "si - entonces": "Si te sientes atascado o desanimado, entonces llama durante el horario de oficina". Una intención de implementación es una herramienta de hackeo cerebral que te ayuda a dar los pasos necesarios, ya sea que te sientas motivado o no. Tú estableces la intención de implementación diciendo lo que harás y exactamente cuándo lo harás, y planificas previamente cómo lidiarás con los obstáculos para mantenerte en el camino.

James Clear escribió: "Cualquiera puede trabajar duro cuando se siente motivado. Es la capacidad de seguir adelante cuando el trabajo no es emocionante lo que marca la diferencia".