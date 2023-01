¿Tienes problemas para verificar tu perfil en las redes sociales? Prueba estas estrategias

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La codiciada y simbólica insignia de verificación azul de las redes sociales se ha vuelto cada vez más importante para los emprendedores. Esa palomita de verificación azul le da credibilidad instantánea y autoridad masiva a tu espacio.

jroballo | Getty Images

Convertirte en una figura pública verificada puede cambiar drásticamente tu negocio al abrirte puertas y oportunidades que antes eran inalcanzables. Un perfil verificado te ayudará a expandir tu red, a garantizar que tus mensajes directos sean abiertos por otras figuras públicas y celebridades, a establecerte como una marca confiable y a aumentar el alcance de tu audiencia. Sin embargo, a pesar de los conceptos erróneos, es algo que no puedes comprar, bueno, a menos que sea Twitter.

Yo he estado verificado por más de ocho años y he ayudado a muchos emprendedores a conseguir su verificación. Desafortunadamente, también he visto a muchos ser rechazados porque tratan de usar atajos y buscan soluciones rápidas. La verificación es un privilegio que te tienes que ganar.

Tu identidad de marca está en el corazón del proceso de verificación. Si quieres ser una figura pública, tienes que presentarte como tal. Si no tienes una identidad de marca digna de verificación, invierte en el proceso ahora. Hacerlo proporcionará un retorno de inversión mucho más allá del proceso de verificación. La implementación de estas estrategias puede ayudarte a construir una identidad de marca que llame la atención y conduzca a la verificación de las redes sociales.

Asegúrate de mostrar fotos profesionales

Toda figura pública debe de mandarse a hacer una sesión de fotos profesional de alta calidad, independientemente de la industria. Las fotos de alta calidad y las imágenes de estilo de vida que puedes usar para tu contenido te brindan una clara ventaja sobre tus competidores porque la identidad de la marca es un tema visual. Una foto o imagen de perfil suele ser la primera impresión visual que alguien tiene de ti y de tu marca en línea.

Invierte en un fotógrafo especializado en foto editorial para asegurarte de que puedes usar sus imágenes para tu contenido en redes sociales y en publicaciones de medios. Si tu negocio se basa en productos, asegúrate de capturar imágenes de estos en acción. Además, la fotografía profesional puede fortalecer tus posibilidades de ser cubierto por los medios de comunicación.

Gestiona tu reputación online

A continuación, concéntrate en establecer una identidad de marca estéticamente agradable en todos los canales. La forma en que te presentas es cómo te verán los demás, por lo que es esencial ser consciente al construir una identidad de marca. Las fotos de perfil deben ser profesionales. Ya sea que uses la foto de tu rostro o el logotipo de tu marca, deben representar quién eres y qué haces. Tu biografía debe articular claramente por qué eres notable además de incluir tu sitio web o el lema de tu marca.

Una vez que hayas establecido tus imágenes de perfil y biografía, es hora de hacer un inventario de tu contenido. Archiva o elimina cualquier contenido que impida que tu cuenta sea verificada. Elimina cualquier comentario o publicación que no sea profesional o que no te represente de la mejor manera. Si tu contenido o tus comentarios infringen las normas de la comunidad o es probable que sean censurados, eso también evitará la verificación.

Alinear el contenido de las redes sociales con una identidad de marca puede ayudar a un emprendedor a establecer credibilidad y autoridad en un tema o nicho determinado porque proporcionan valor a su audiencia. La gestión de la reputación en línea también puede ayudarte a llegar a un mejor público objetivo y calidad de usuarios y, por lo tanto, asegurar mejores oportunidades para impulsar tus objetivos comerciales.

Cobertura de prensa

Uno de los mayores errores es pensar que toda cobertura de prensa es buena y que puedes acumularla con el tiempo. Esa es una creencia obsoleta en general, pero especialmente con respecto a la verificación. Necesitas que los medios de comunicación y el público en general hablen de ti. Por lo tanto, la cobertura de prensa debe ser actual, relevante y de medios acreditados y de primer nivel.

Existen muchos tipos de cobertura de prensa y noticias, pero necesitas tu nombre y tu foto en publicaciones y medios de gran reputación y "de peso" para el proceso de verificación. Obtener este tipo de cobertura de prensa en medios respetados proporciona la validación de terceros que necesitas para establecer credibilidad y nutrir tu identidad de marca. Para maximizar los beneficios de esta cobertura de prensa, centra tus esfuerzos en publicaciones en tu nicho o industria específica.

Puedes aparecer en estas publicaciones de primer nivel de diferentes maneras. Un excelente lugar para comenzar es presentándote con los contactos de los medios, enviando artículos de liderazgo de pensamiento o enviando lanzamientos acompañados de imágenes de alta calidad de ti y de tu negocio. Si tienes problemas para ingresar a publicaciones impresas más prominentes, dirigirte a algún podcast de nicho, radio y medios de comunicación locales que pueden ayudarte a obtener la tracción que necesitas para asegurar la cobertura en medios más deseables.

Recuerda que independientemente de la publicación o el medio, debes de proporcionar valor a la audiencia del medio para garantizar la cobertura. Ten una buena historia, sé vulnerable y comparte ideas procesables para que otros aprendan de ellas.

Contratar a un coach especializado en figuras públicas

Contratar a un coach puede ser una de las cosas más impactantes que puedes hacer por tu negocio. Las celebridades y los CEO's más exitosos tienen coachs y mentores en los que confían. Un coach de figuras públicas se especializa en todos los aspectos de tu persona pública en todos los canales, plataformas y medios.

Trabajar con un coach especializado en figuras públicas te proporciona una ventaja competitiva para navegar el proceso de verificación desde la construcción de tus seguidores sociales, convertir a tus seguidores en clientes y crear la marca y el conocimiento de marca que necesitas para ser verificado. Además, un coach de figuras públicas puede ayudarte a aprovechar tu estado verificado para generar oportunidades comerciales y de redes que impulsarán el crecimiento de tu marca e ingresos.

Desde la construcción de tu marca hasta la creación de valor y la autenticación como un producto único, la verificación de las redes sociales es clave para desbloquear infinitas oportunidades que pueden ayudarte a tener éxito en tus esfuerzos. Si sigues estos pasos en tu estrategia para ser verificado, verás los resultados. Puede que no suceda de la noche a la mañana, pero la implementación de estas pautas te ayudará a fortalecer tu perfil y a crear una comunidad de seguidores que se involucren con tu negocio físico o em línea.