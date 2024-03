Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hace unos años, durante unas vacaciones familiares, mi esposa y yo tomamos una clase de cocina. Me gusta cocinar, pero soy un principiante en el mejor de los casos, y la receta, macarons franceses, no era nada sencilla. Afortunadamente, el chef instructor estuvo allí para guiarnos en cada paso del proceso.

Ese día aprendí muchas cosas: cómo batir las claras hasta que se formen picos suaves; la importancia de tamizar la harina; cómo colocar la masa con la duja pastelera. También aprendí cuánto trabajo lleva hacer un macaron, lo que se refleja en el precio que pagamos en la panadería. Salí con un nuevo aprecio por esas pequeñas galletas.

Como director ejecutivo de Jotform, dedico gran parte de mi tiempo a dirigir y guiar a otros. Es bueno cambiar de sombrero (o más bien, de gorro de cocinero) de vez en cuando y dejar que alguien más me enseñe. Es aleccionador darte cuenta de lo complicado que puede ser algo tan simple en apariencia como mezclar ingredientes, lo que me ayuda a mantener la mentalidad de "principiante", es decir: estar abierto a aprender nuevas ideas y temas. Por eso, incluso cuando no estoy de vacaciones, trato de dedicar tiempo a mis pasatiempos, como cocinar, escribir y escuchar discos viejos. Resulta que no soy el único. Muchos líderes dedican tiempo a sus intereses personales, y las investigaciones muestran que es beneficioso para los negocios.

A continuación, analizamos más de cerca por qué los llamados pasatiempos "improductivos" impulsan el rendimiento laboral y tus resultados finales, y cómo promover el tiempo para los pasatiempos en toda tu organización.

Los beneficios del juego

Cuando somos niños, jugar es tan natural como respirar. Yo cecí en Turquía y recuerdo haber pasado horas jugando al aire libre después de la escuela. Mis amigos y yo inventábamos juegos y mundos imaginarios. Nunca nos preocupamos por nada más allá del momento presente. Y no me iba a casa hasta que mis padres me llamaban para cenar.

A medida que envejecemos, construimos una falsa dicotomía entre trabajo/productividad y juego/inutilidad. Es cierto que la mayoría de los adultos no pueden pasar sus días jugando a las escondidillas. Sin embargo, investigaciones recientes defienden firmemente la priorización regular del tiempo para actividades de ocio.

Para empezar, el "juego" mental estimula tu estado cognitivo. Como explica Harvard Business Review, involucra la corteza prefrontal y nutre nuestras funciones cognitivas de más alto nivel: procesamiento de incentivos y recompensas, representación de objetivos y habilidades, imágenes mentales, conocimiento de uno mismo, memoria y más. En resumen: el desarrollo del cerebro puede continuar hasta bien entrada la edad adulta.

No debería sorprendernos que participar en actividades que disfrutas reduzca los niveles de estrés. Un estudio de la Society of Behavioral Medicine descubrió que practicar pasatiempos reduce efectivamente la frecuencia cardíaca. Eso puede explicar la paz que sientes al resolver el crucigrama del domingo.

Reservar momentos para los pasatiempos es fundamental para prevenir el fenómeno tan común del burnout o agotamiento. Esto puede ser particularmente importante si tienes la suerte de disfrutar genuinamente de tu trabajo y te cuesta desconectarte al final del día. En mi caso, por ejemplo, no me apasionan los formularios en línea per se, pero me encanta encontrar formas de facilitar la vida de nuestros usuarios. Antes de aprender a establecer mejores límites, podía pasarme doce horas en la oficina, resolviendo problemas sin darme cuenta.

Finalmente, aprendí a programar directamente el tiempo de ocio en mi agenda. Y cuando regresaba a la oficina, después de tomar una clase de cocina o ayudar a mi familia en su olivar, me sentía considerablemente más renovado.

Cómo promover el tiempo libre

Para algunos de nosotros, elegir un pasatiempo es fácil. Pero otros hemos perdido el contacto con las actividades que realmente disfrutamos, o tal vez aún no las hemos descubierto. Recurrir a nuestros pasatiempos infantiles es un excelente punto de partida para encontrar actividades que podamos amar como adultos — llevándonos a un estado de fluidez.

Pregúntate: ¿Qué te encantaba hacer de niño? ¿Qué deportes o actividades practicabas hasta que tus padres te llamaban a cenar?

Identificar tus pasatiempos es solo una parte. Para los dueños de negocios, también es importante cultivar un ambiente de trabajo que anime a los empleados a dedicarse a esas actividades divertidas.

La flexibilidad es clave. En Jotform, planificamos cinco horas diarias de "equipo central". Los empleados pueden organizar el resto de su tiempo según sus preferencias personales, siempre y cuando cumplan con los objetivos colectivos y de colaboración. Personalmente, trato de prestar atención a mis horas pico —los momentos del día en los que tengo más energía y hago mi mejor trabajo creativo— y organizo mi horario en consecuencia. Esa flexibilidad me permite dedicarme a mis pasatiempos.

Esa es otra cuestión importante: predicar con el ejemplo. Algunos líderes promueven abiertamente la idea de trabajar todo el tiempo. Elon Musk, por ejemplo, comunicó de manera famosa a los empleados de Twitter (ahora X) que necesitaban ser "extremadamente intensos". Escribió:

"Esto significará trabajar largas horas a alta intensidad. Solo un rendimiento excepcional conseguirá una nota aprobatoria."

Ese no es mi estilo. No creo que el rendimiento excepcional y las horas insostenibles vayan de la mano. He descubierto que es más fácil contratar y retener a las personas con más talento demostrándoles que sus intereses fuera del trabajo también son prioridades. Por eso hablo de mis pasatiempos. A veces escribo sobre ellos. Y les pregunto a los miembros de nuestro equipo sobre los suyos, comunicando tácitamente que cultivar una vida rica y estimulante fuera del trabajo también es importante.

La clave está en esto: las encuestas han demostrado que la mayoría de la gente quiere más tiempo para sus hobbies. Sin embargo, la cultura del laboral actual ha hecho que la gente crea que no puede (o no debe) dedicar tiempo a esas actividades. Los líderes tienen la tarea de señalar a los empleados que los pasatiempos son importantes y nos benefician a todos. Los empleados con pasatiempos son más felices, más creativos y están menos estresados. En mi experiencia, permanecen en la empresa por más tiempo y, en ocasiones, traen deliciosos bocadillos para compartir con los demás en la oficina.