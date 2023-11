Estos son los pasatiempos en los que participan las personas exitosas. Aquí te decimos por qué

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

No todos los pasatiempos son iguales. Durante la última década, he estudiado obsesivamente el éxito (y lo que hacen las personas exitosas) leyendo un libro al mes sobre el tema, investigándolo (para poder escribir mis propios libros) y recibiendo mentoría tanto por parte de CEOs como de coachs ejecutivos. He descubierto que casi todas las personas exitosas son intencionales y deliberadas en cómo pasan su tiempo. Cuando se trata de sus pasatiempos, ver televisión o leer revistas de chismes no ocupa un lugar destacado. Esto es lo que sí lo hace.

1. Creación, no consumo

A las personas exitosas les encanta poner sus dones y talentos naturales a trabajar. También los suele impulsar un sentido de propósito y significado. La mayoría de las personas exitosas quieren marcar la diferencia en la vida de los demás y en el mundo. Por lo tanto, a menudo les gusta tener algo para mostrar. Les gusta explorar sus salidas creativas.

Por ello tienden a desarrollar pasatiempos que implican diseñar o producir algo. Ejemplos incluyen escribir, hacer álbumes de recortes, jardinería, fotografía y arte. A las personas exitosas les gusta acceder a la parte creativa e innovadora de sus mentes, así que suelen disfrutar haciendo cosas que pueden mejorar mediante una práctica constante. Es mucho más probable que pasen horas construyendo algo con sus propias manos (o su mente) que viendo televisión, jugando videojuegos o navegando internet sin rumbo.

El expresidente George W. Bush le dijo a The Washington Post que pasa dos o tres horas al día pintando. Según Business Insider, Meryl Streep teje y Kate Middleton colorea. El amor de Warren Buffet por el ukelele ya abarca décadas.

2. Hacer cosas nuevas y desafiantes

Las personas exitosas a menudo tienen mentalidades de crecimiento, lo que significa que ven sus personalidades, atributos y conjuntos de habilidades como maleables y en cambio constante en lugar de algo fijo y permanente. Por eso las personas exitosas suelen buscar pasatiempos que los desafíen a crecer y a evolucionar. Buscan cosas que sean difíciles en lugar de fáciles y cómodas. Disfrutan ponerse en nuevas situaciones porque saben que es una manera de crecer y evolucionar, cosa que representa una meta para ellas.

Por ejemplo, en los últimos ocho años, me he dedicado al maratón, al esquí y al esnórquel, cosas que nunca había intentado. Estas actividades ahora se han convertido en algunos de mis mayores pasatiempos y ocupan la mayor parte de mi tiempo. Carol Dweck, quien tiene un doctorado de Yale y es miembro de la facultad de Stanford, explica esto en su famoso libro Mindset: How You Can Fulfill Your Potential.

3. Construir relaciones con personas afines

La mayoría de las personas exitosas disfrutan influyendo en otros, pero también siendo influenciados. Las personas exitosas le dan valor al hecho de construir relaciones y lazos con los demás. Pero, ten esto en cuenta: estas interacciones trascienden el simple acto de "salir a tomar unas cervezas". A las personas exitosas les gusta aprender sobre los valores y puntos de vista de los demás y que desafíen sus propias formas de pensar. Por lo tanto, a menudo se encuentran en conversaciones con otros sobre ideas, no sobre otras personas. Buscan activamente a otros que los desafíen y ayuden en su viaje de autodescubrimiento y suelen pasar tiempo con esas personas compartiendo comidas, viviendo aventuras y creando recuerdos juntos.

Las personas exitosas también valoran sus relaciones con sus familias. La mayoría de las personas exitosas dedican tiempo suficiente a sus cónyuges e hijos, así como al resto de sus familias porque creen que la familia es importante. No ven una ida al parque o al zoológico con quienes más les importa como un domingo desperdiciado. El libro de Stephen Covey, 7 hábitos de la gente efectiva, que ha vendido más de 60 millones de copias, explica esto.

4. Ejercicio o actividad física

Muchas personas exitosas creen en un equilibrio entre sus mentes y cuerpos, así que rutinariamente hacen ejercicio y ven la actividad física como un pasatiempo. Las personas exitosas a suelen practicar deportes organizados o tienen una tremenda pasión por actividades individuales como el senderismo, el ciclismo, el patinaje o la natación. Muchas personas exitosas no hacen ejercicio solo por el hecho de hacer ejercicio. En cambio, trabajan para perfeccionar sus habilidades en ello; algunos incluso contratan a un entrenador para que los ayude a entrenar. Estos deportes y actividades nos brindan alegría y satisfacción. Las personas exitosas saben que estar activos y moverse afecta su estado de ánimo y bienestar, por lo que muchos participan en ello al menos de tres a cinco veces a la semana, si no es que más. Según Business Insider, Michelle Obama corre y Condoleezza Rice juega al golf.

5. Aprender

Debido a su mentalidad de crecimiento, las personas exitosas están ansiosas por desafiar sus mentes. No ven el final de la educación formal como el fin de su desarrollo y aprendizaje. Para muchas personas exitosas, el aprendizaje continuo es un pasatiempo. Disfrutan leyendo varios libros al año o escuchando podcasts mientras conducen o hacen ejercicio porque quieren estar conectados con nuevas ideas e información. Oprah Winfrey es una ávida lectora. Otros asisten a seminarios o van a museos. Hay innumerables formas de convertir el aprendizaje en un pasatiempo.

6. Viajar

Viajar es otro pasatiempo común para las personas exitosas. Esto se debe a un deseo de crecer y evolucionar continuamente. Viajar nos proporciona nuevas experiencias y también puede ser un importante generador de gratitud. Experimentar otras culturas (especialmente aquellas diferentes a la nuestra) es una manera de ampliar nuestros horizontes y volvernos más conscientes. Las personas exitosas no solo disfrutan contemplando la vasta belleza del mundo, sino que encuentran belleza en todas sus interacciones con personas en otras regiones. Larry Ellison, director técnico de Oracle y ex CEO, navega como pasatiempo.

7. Contribuir

Dado que las personas exitosas han creado vidas para sí mismas en las que tienen una relativa abundancia de riqueza, salud y tiempo, muchas quieren dar algo de vuelta. La mayoría de las personas exitosas sienten y expresan gratitud por lo que la vida les ha otorgado (y lo que también han logrado por sí mismos) y ahora disfrutan ayudando a enriquecer la vida de los demás. Contribuir se lleva a cabo de muchas maneras. Las personas exitosas voluntariamente realizan algún tipo de servicio comunitario y de divulgación. Otros dedican tiempo a organizaciones sin fines de lucro, a la política local o forman parte de diversas juntas. Otros están muy involucrados en sus iglesias. Sea cual sea el acto, es bastante común que las personas exitosas conviertan al acto de contribuir en un pasatiempo. La Fundación Bill y Melinda Gates es un gran ejemplo.

Si quieres ser más exitoso, considera adoptar estos pasatiempos. Las personas exitosas suelen creer en un equilibrio entre su salud mental, emocional, social, espiritual y física. Mientras más hagas de estos siete tipos de actividades, más encontrarás que estás llevando una vida equilibrada y enriquecida llena de pasión, propósito y satisfacción.

