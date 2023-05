He entrevistado a más de 100 emprendedores en los últimos dos años. Estas son las cosas que he aprendido que han ayudado a mi negocio a lograr un crecimiento tremendo.

El espíritu empresarial puede resultar solitario. Es difícil explicar los increíbles altibajos a las personas que no los han experimentado. Cuando tuve mi primer negocio , lo dirigía con mi esposo (¡ese podría ser un artículo completamente diferente!), Así que tuve a alguien con quien intercambiar ideas, desahogarme y celebrar las victorias. Cuando comencé mi agencia de marketing digital en 2016, era solo yo.

Lo cual fue genial, pero también ... solitario.

No hay nadie con quien pasar el rato alrededor del proverbial enfriador de agua, compartir nuevas ideas emocionantes o pedir consejo cuando sea necesario.

Quería una comunidad.

Quería apoyo.

Quería saber que no estaba solo (o loco) en lo que estaba intentando hacer.

Así nació la idea de crear un podcast. Eso fue alrededor de 2017, después de unos ocho meses de hacerlo solo.

De hecho , lancé el podcast en el verano de 2019. ¿Ves la diferencia horaria allí? A decir verdad, tenía miedo de empezar. No estaba a punto de salir de mi zona de confort y crear algo que pudiera ser criticado, reído o, lo peor de todo, que a nadie le importara.

Hasta que lo hice.

Y mientras reviso la lista de emprendedores mientras escribo este artículo, no puedo evitar sonreír. Y sonríe grande. ¡He tenido el privilegio de entrevistar a más de 100 emprendedores de todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda! También tengo varios en cola de Australia, India y otros países increíbles de todo el mundo.

Y sus historias son increíbles.

Una de mis primeras invitadas sufrió una embolia pulmonar y no estaba segura de cómo sería su futuro o si incluso volvería a casa desde el hospital para ver a sus hijas nuevamente. Decidió en ese momento ir a por lo que realmente quería en la vida. Y ella está prosperando.

A otra invitada le diagnosticaron cáncer, lo superó y decidió perseguir el sueño de toda su vida de abrir su propio negocio. Y lo está aplastando (en realidad tiene dos negocios increíbles).

Varios invitados ascendían rápidamente en la escalera corporativa, pero no les resultaba muy fácil. Así que renunciaron a sus sueldos estables y siguieron su corazón hacia el espíritu empresarial. Y no miran atrás.

Y hay literalmente innumerables historias más inspiradoras, infinitas pepitas y un sentimiento de comunidad y apoyo que me hace llorar a veces.

Al entrevistar a estos asombrosos humanos, comenzaron a aparecer temas comunes. Noté que varios emprendedores hacían las mismas cosas y ciertas similitudes de mentalidad seguían saliendo a la superficie.

He aprendido mucho de mis invitados durante los últimos dos años, lo que ha llevado a un gran crecimiento en mi negocio, así que aquí están las cinco lecciones más importantes que he aprendido al entrevistar a más de 100 emprendedores.

1. Siéntete cómodo estando incómodo

Este es un grande. Y no creo que nunca sea fácil; simplemente te acostumbras a hacer cosas fuera de tu zona de confort. ¿Recuerdas cuando me tomó dos años comenzar el podcast? Bueno, finalmente me di cuenta de que tenía que hacerlo. Casi cancelo las primeras cinco entrevistas porque tenía mucho miedo de hacerlas. Pero lo hice.

No es perfecto Literalmente busqué en Google cómo iniciar, editar y distribuir un podcast.

He recibido críticas de una estrella. La gente sonríe cuando digo el nombre de mi podcast.

¿Pero sabes que?

He generado ingresos, referencias y negocios recurrentes a partir de él (sin mencionar a los amigos). Ha sido una experiencia que nunca podría haber imaginado, y es algo que ahora espero con ansias cada semana.

Todavía me pongo nervioso a veces, especialmente cuando es un gran invitado. ¡Pero el champán ayuda!

2. La importancia de los sistemas, las rutinas y la delegación

Los emprendedores que veo que disfrutan de más éxito son los que tienen sistemas y rutinas en su lugar. Tienen metas y se han tomado el tiempo para intercambiar ideas, crear y ejecutar sistemas que los ayuden a lograr estas metas.

Estos pueden ser una variedad de cosas diferentes, como tareas administrativas, de marketing o de incorporación. Ningún negocio es igual, pero estos propietarios se han tomado el tiempo de evaluar su negocio y producir procesos repetibles que les ayudan a ahorrar tiempo, dinero y energía, lo que los convierte en un negocio exitoso.

Muchos de mis invitados también delegan tareas que no les sirven, que no les gustan o simplemente no tienen tiempo para hacer.

Es posible que todavía no esté en condiciones de delegar, pero puede crear sus sistemas a medida que crece para que cuando llegue ese momento, ¡estén listos! Podrá poner en marcha a los miembros de su equipo rápidamente porque ya ha realizado ese trabajo.

Si desea delegar pero aún no tiene el presupuesto, considere contratar a un pasante para que realice algunas tareas o un asistente virtual durante algunas horas a la semana.

3. Los emprendedores son resilientes y asumen riesgos

Antes de que "pivote" se convirtiera en una palabra de moda durante la pandemia, los empresarios ya estaban bien versados en adaptarse, adaptarse y expandirse cuando era necesario en su negocio.

Muchas personas no estaban preparadas para la recesión económica de 2008, pero uno de mis invitados renunció a su trabajo y comenzó su propio negocio durante ese tiempo, ¡y todavía está cosechando las recompensas!

Algunos pensaron que era un suicidio, pero valió la pena inmensamente. ¡Y sigue haciéndolo!

Aunque muchos emprendedores tienen que tomar decisiones como esa con cierta rapidez, eso no significa que no sopesen los riesgos involucrados. Los que han tenido que pivotar en su negocio miran desde todos los ángulos y se apoyan en su intuición. A veces, apoyarse en su intuición puede parecer contraproducente, pero puede generar grandes resultados.

Nota al margen: solo observe todas las formas en que las empresas de todo el mundo se han seguido adaptando durante el último año y medio. Asientos en la acera exterior con lindas cabinas. Pedidos online sencillos. Kits de bricolaje para el hogar. ¡Han surgido tantas ideas innovadoras!

4. Los emprendedores están aprendiendo constantemente

Ya sea de otros emprendedores, libros, cursos o YouTube, el 95% de las personas que entrevisté hablaron sobre aprender constantemente. Y tampoco todo es negocio. Por supuesto, la mayor parte lo es, pero también se toman el tiempo para aprender cosas que les interesan.

Lo que me llamó la atención (porque tengo este problema) es que consumen mucho contenido, pero mantienen el rumbo. Saben que hay un millón de cosas y aprenden sobre ellas, pero si no encajan con su negocio, siguen adelante. No permiten que este aprendizaje se interponga en lo que están haciendo.

Tener esos sistemas y procesos en su lugar lo ayudará a mantenerse encaminado cuando comience a vacilar.

5. Los emprendedores quieren más

Quieren ayudar más.

Quieren estar más con su familia.

Quieren más libertad financiera.

Quieren más tiempo para hacer las cosas que aman.

Están dispuestos a hacer cosas que otros no conseguirían por más, lo que sea que les parezca.

La principal conclusión aquí es que todas estas cosas mencionadas tienen que ver con la mentalidad. Todos y cada uno de ellos. Empiece a centrarse en una mentalidad de éxito y su crecimiento será mucho más rápido.

Empiece a ponerse en situaciones incómodas , ¡crecerá, lo prometo! Será desordenado, imperfecto y aterrador al principio, pero cuando mires hacia atrás desde el otro lado, ¡te alegrarás de haber comenzado!

Empiece a crear sus sistemas y procesos para optimizar su negocio ahora. Investiga a los pasantes y comienza a delegar tareas que puedas permitirte delegar.

Sepa que es fuerte (¡o no se habría convertido en un emprendedor en primer lugar!) Y que puede adaptarse o recuperarse de cualquier cosa que suceda.

Tome lo que necesite de este artículo, impleméntelo en su negocio y deje el resto.

¡Nunca dejes de querer más!

