Lograr el equilibrio perfecto: integridad cultural y expectativas del cliente

Emily Washcovick, presentadora de Behind the Review y experta en pequeñas empresas de Yelp, comparte un vistazo al episodio del podcast de esta semana.

Nice Day Chinese

Las expectativas de los clientes pueden ser complicadas y, como propietario de un negocio, no siempre son lo que cree que deberían ser. Lucas Sin, propietario de Nice Day Chinese en la ciudad de Nueva York, ha estado manejando de manera experta los desafíos de satisfacer las expectativas de los clientes mientras se niega a comprometer la integridad de su negocio y lo que ofrece.

Para darle vida a Nice Day Chinese, Lucas y sus socios fundadores tuvieron que enfrentarse a dos verdades en competencia: una, la comprensión de la comida china en los EE. UU. Es "en gran medida bastante singular y limitada", como dijo Lucas, y dos, qué importancia tiene el chino -La cocina americana es a la comida americana en general. En palabras de Lucas, "la gente tiene una relación muy nostálgica e íntima con la comida chino-estadounidense". Entonces, para honrar la tradición y satisfacer la demanda, Lucas y su equipo decidieron abrir un restaurante que les brinda a los clientes la comida chino-estadounidense que anhelan y al mismo tiempo rinde homenaje a los ingredientes y recetas más tradicionales, que se están volviendo cada vez más difíciles de encontrar como el generación de cocineros empieza a envejecer.

Morlene C. , revisora de Yelp de esta semana (y Community Manager de Yelp en Brooklyn) admitió el escepticismo que inicialmente sintió hacia Nice Day. Como alguien que es en parte china, no creció con comida chino-estadounidense y señala que puede ser difícil encontrar cocina chino-estadounidense que se produzca con integridad y respeto por la cultura china. Pero pronto descubrió que Nice Day Chinese logra ese equilibrio a la perfección. Y no es fácil: mantener la integridad cultural mientras se satisfacen las expectativas del cliente requiere paciencia y dedicación. Para lograrlo, independientemente de la industria en la que se encuentre, es importante recordar siempre en qué está trabajando. Con cada decisión que tome, asegúrese de que marque todas las casillas, tanto algo que no ponga en peligro su integridad cultural como que también cree una experiencia o producto que se enorgullece de ofrecer a sus clientes.

Hablamos mucho sobre la importancia de una excelente experiencia para el cliente, y con la comida, puede ser más fácil enfocarse en el producto final que en la experiencia en sí. Lucas lo lleva aún más lejos, y describe que realmente se trata de lo que facilita el producto en sí: "Siempre he tenido este tipo de curiosidad sobre la capacidad de la comida para contar historias, de que la comida sea un punto de partida para pensar en cuestiones culturales más profundas y problemas sociales y tenerlo como una especie de puerta de entrada a una conversación más amplia ".

Piense en lo que sus ofertas pueden hacer por la sociedad en su conjunto. No todos los servicios y productos pueden conducir a una conversación social más amplia, pero, en general, piense en el verdadero impacto que puede tener su empresa.

Aquí hay un vistazo rápido a algunos de los aprendizajes del episodio de esta semana:

Consistencia. Cuando intenta obtener clientes leales, una de las cosas más importantes que debe hacer es concentrarse en crear una experiencia y / o un producto consistente. Especialmente para los restaurantes durante la pandemia, esto también significa pensar en su experiencia de comida para llevar. ¿Cómo puede asegurarse de que su producto viaje bien? ¿Qué tan fácil es el proceso de pedido? Son estas pequeñas cosas las que le ayudarán a encontrar el éxito.

Cuando intenta obtener clientes leales, una de las cosas más importantes que debe hacer es concentrarse en crear una experiencia y / o un producto consistente. Especialmente para los restaurantes durante la pandemia, esto también significa pensar en su experiencia de comida para llevar. ¿Cómo puede asegurarse de que su producto viaje bien? ¿Qué tan fácil es el proceso de pedido? Son estas pequeñas cosas las que le ayudarán a encontrar el éxito. Identifica una misión y mantente fiel a ella. Una forma de asegurarse de que nunca comprometa sus valores es crear una misión para su negocio y asegurarse de que todas las decisiones y elecciones que tome sean representativas de esa misión.

Una forma de asegurarse de que nunca comprometa sus valores es crear una misión para su negocio y asegurarse de que todas las decisiones y elecciones que tome sean representativas de esa misión. A veces, la comida solo necesita ser deliciosa. Si bien es importante como operador comercial concentrarse en una misión, a veces, para el cliente, se trata solo del producto final. Lucas compartió: "Realmente aprecio que para muchas, muchas personas, la comida es solo comida, y debe ser deliciosa, picante y crujiente, y creo que parte de lo asombroso de la comida estadounidense-china es que puedes disfrutarla en sí mismo para su propio propósito sin pensar más en la historia y todas estas cosas mientras lo comes ". Entonces, si bien tener una misión rectora es integral, también es importante que reconozca la realidad de las expectativas de sus clientes.

Escuche el episodio a continuación para escuchar directamente a Lucas y Morlene, y suscríbase a Behind the Review para obtener más información de los nuevos propietarios de negocios y revisores todos los jueves.